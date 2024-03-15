Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Kasım 2023'ten bu yana 73 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu

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Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait 73 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, liderlik ettiği gruba ait El-Mesira televizyonunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ona karşılık tepkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Husi lider, "Gazze'deki Filistin halkına destek amacıyla operasyonlarımızın başladığı Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde (İsrail, Amerikan ve İngiliz bağlantılı) 73 gemi ve mavnayı hedef aldık." dedi.

Kendilerinin kayıplarına ilişkin ise Husi, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde yaptıkları operasyonlarda Husilerden 34 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığı söyledi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.