Husiler, İsrail'e hipersonik füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
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Husiler, İsrail'e hipersonik füze saldırısı düzenledi

Yemen'deki Husiler, Yafa'daki askeri üssü hipersonik füzeyle vurdu, operasyonlar sürecek.

22.10.2024 17:16
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Yafa kentindeki bir askeri üssü "Filistin 2" türü hipersonik balistik füzeyle vurduklarını bildirdi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Yafa kentinin doğusundaki bir askeri üssün "Filistin 2" türü hipersonik balistik füzeyle hedef alındığı saldırının, İsrail ve ABD savunma sistemlerini aşarak hedefine ulaştığını söyledi.

Seri, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kaldırıp, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmadığı sürece askeri operasyonlarına devam edeceklerini vurguladı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Husiler, İsrail'e hipersonik füze saldırısı düzenledi - Son Dakika

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