İBB Başakşehir Kayabaşı Garajı temel atma töreni yapıldı - Son Dakika
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İBB Başakşehir Kayabaşı Garajı temel atma töreni yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı'nın temel atma törenini gerçekleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada, İstanbul'un otobüsle toplu ulaşım konusunda dünyada öncü olduğunu belirtti. Temeli atılan garaj, 260 otobüse eş zamanlı park imkanı sağlayacak. İmamoğlu ayrıca İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı konserve dağıtımı programına katıldı ve 2020 yılında 150 milyon lira bağış toplandığını açıkladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifiyle ilgili olarak belediyelerin sürece dahil edilmesi gerektiğini vurguladı ve Kalamış Marina ihalesiyle ilgili süreci takip ettiklerini belirtti.

23.07.2024 15:29
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı temel atma töreni yapıldı.

Başakşehir'deki törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da ulaşımla ilgili önemli konulardan birinin de otobüs meselesi olduğunu söyledi.

Bu konuda özellikle İstanbul'un, dünyada hiçbir şehirde olmadığı kadar otobüsle toplu ulaşım meselesinde ön sırada olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Çok fazla yolculuk yapıyor İstanbullular otobüslerle... Örneğin bazı Avrupa şehirlerine baktığınızda 2-2,5 kat daha fazla yolculuğu İstanbul'da gerçekleştiriyor insanlarımız. Tabii bütün bu yolculuğun kahramanı İETT. 153 yıllık kadim kurumumuz İETT, İstanbul'un toplu taşımasında aslında çok büyük bir görev yerine getiriyor. Her noktasında günde tam 5 milyon yolculuğa imza atıyor."

İmamoğlu, temeli atılacak olan garajın 44 bin metrekare alana sahip toplam 260 otobüse eş zamanlı park imkanı sağlayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler, butona basarak temele ilk harcı döktü.

İstanbul Vakfı kurban bağışı konserve dağıtımı

İmamoğlu daha sonra Zeytinburnu'nda İBB'ya bağlı İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı konserve dağıtımı programına katıldı.

Vakıf ile 2020 yılından itibaren kurban bağışı çalışması yönettiklerini dile getiren İmamoğlu, "Bu yıl 150 milyon lira bağış topladık. 10 bin 714 adet kurban hissesi bağışıyla 150 bin konserve et, 33 bin 46 konserve kemik suyu ve 16 bin 954 konserve işkembe çorbası olmak üzere toplam 200 bin ailenin evine et girecek." dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtladı

İmamoğlu, programın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine ilişkin soru üzerine İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Hayvan haklarıyla ilgili Meclis'teki süreçleri takip ediyoruz. Oluşturduğumuz raporları paylaşıyoruz. Ne yazık ki bu süreç belediyelerle ilgili anormal bir yük ve üst seviyede sorumluluk yükleyen maddelere sahipken, hiçbir belediyeyle hiçbir aşamasında, Türkiye Belediyeler Birliğiyle dahi bir irtibat kurulmadan bu sürecin böyle geliştirilmesini kabul etmemiz asla mümkün değil.

Bunun AK Partilisi, CHP'lisi yok. Bu bağlamda oturalım, konuşalım. Toplumsal vicdanı, süreç yönetimini, bütçe yönetimini önümüze koyalım, bütüncül düşünelim. Yapılan her kanun adımını yanlış yaparsanız, yani bir düğmeyi yanlış iliklediğiniz zaman bu böyle devam eder, gider. Meselenin özü budur. Yapmayın bunu milletimize, bize, kurumlarımıza. İstirham ediyoruz, bu yanlıştan dönün. Oturalım hep beraber bunu konuşalım, bunun yöntemi var."

İmamoğlu, Kalamış Marina ihalesiyle ilgili soruya ise, "Süreci takip ediyoruz. Şu anda net bir bilgiye sahip değiliz. İhalenin süreci, dosyası, tabii bu tür şeyler çok şeffaf ilerlemiyor bildiğiniz gibi. 'Kim aldı, kim almadı'dan ziyade, nasıl ihaleye çıkıldı, içerik nedir, ne değildir onları inceleceğiz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Başakşehir Kayabaşı Garajı temel atma töreni yapıldı - Son Dakika

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