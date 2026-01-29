İbb Başkan Vekili Aslan: Milletimiz, İstanbullu, Yuvam İstanbullulara, Çocuk Etkinlik Merkezlerimize Güveniyor

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerinin Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'ndeki şubesinde miniklerle bir araya geldi. Etkinlik merkezleriyle ilgili iddialara yanıt veren Aslan, "Bugün bazı bakanlarımız, milletvekilleri bu çocukların geleceğiyle ilgili haksız, hukuksuz yere demeçler verseler de biz, bu ülkeyi seviyoruz. Öyle veya böyle, Ekrem İmamoğlu başkanlığında, zenginin çocuğuyla yoksulun çocuğu, eşit hizmeti bu ülkede ve İstanbul'da, her mahallede alacak. Asla bundan geri adım atmayacağız... Milletimiz, İstanbullu, Yuvam İstanbullulara, Çocuk Etkinlik Merkezlerimize güveniyor. 'Devletten belge mi saklıyorsunuz?' Yahu biz devletin ta kendisiyiz. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesiyiz. Bu devletin kurumuyuz. Biz devletimizden belge saklar mıyız? Her şeyimiz, kapımız sonuna kadar açık" ifadelerini kullandı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Beyoğlu Örnektepe'de, içerisinde Yuvamız İstanbul, Mahallle Evi ve Kız Öğrenci Yurdu gibi birimleri barındıran komplekste incelemelerde bulundu. Örnektepe Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'nde (ÇEM) miniklerle bir araya gelen Aslan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel'den son dönemde yaşanan tartışmalarla ilgili bilgiler aldı. Özel'den, "Çocuklarımızın böyle çağdaş şartlarda eğitim alması, spor yapması bizler için çok değerli. 127 merkezimizde, bu deneyimle bir standart oluştu. Tamamında güvenlik şartları üst düzeyde, eğitim şartları üst düzeyde. Bugüne kadar, özellikle son dönemdeki kara propagandaya rağmen, bizim memnuniyet oranımız üst düzeyde. Herhangi bir veli olumsuzluğuyla karşı karşıya kalmadık, bir kayıt iptali durumu da söz konusu olmadı. Tam tersi; çok yoğun bir destek ve bir arada olmak var" bilgilerini alan Aslan, İstanbullu miniklerle renkli sohbetler gerçekleştirdi.

"Devletimizden gizli saklımız yok"

Aslan'ın inceleme gezisiyle ilgili değerlendirmeleri özetle şöyle:

"Bir kampüs burası aslında. Aynı kampüsün içinde üniversiteye giden çocuklarımız, kız öğrenci yurdunda… Mahalle Evi'miz… Kadınlarımız burada el işi yapıyorlar, kendilerini geliştiriyorlar, sosyalleşiyorlar. Çocuklarımız da burada, Yuvam İstanbullularda kendilerini geliştiriyorlar. Burası bir etkinlik merkezi. Devletimizden gizli saklımız yok. Her türlü bilgi, belgeyi daha merkezler açılmadan önce yazışmalarımızı yapıyoruz. E-Devlet şifremizi alıyoruz. E-Okul şifrenizi alıyoruz. E-Okul şifremizdeki görevlimizin tanımlaması, Aile Bakanlığımıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze yapılıyor. ve bu kayıtların hepsi devletimizin elinde var. Buna rağmen bazıları bazı şeyler söylüyor. Peki biz bu söylenenlere takılıp kalacak mıyız? Yoksa hizmete devam mı edeceğiz? Aynen kaldığımız yerden bu memlekete, bu millete, bu bayrağa hizmet etmeye devam edeceğiz. Kimseden korkumuz yok. Niye korkmuyoruz? Çünkü biz, halkımıza hizmet ediyoruz. Halkımıza hizmet ettiğimiz için de suçlanacaksak; o da başımızın üstüne.

"Bu çocuk etkinlik merkezlerinin tamamı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir kurumu"

Öğretmenlerin size iyi davranıyor mu? (Evet.) Seviyor musunuz öğretmenlerinizi? (Evet.) Öğretmenleriniz de sizi seviyor. Biz de sizi seviyoruz. Bak ne kadar güzel, şunların gözlerinin içine bakar mısınız? Burada olmaktan ne kadar mutlular. 4 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında bu çocuk etkinlik merkezlerimize geliyorlar. Burada hem kendilerini geliştiriyorlar, aynı zamanda spor yapıyorlar, spor etkinliklerine katılıyorlar. Şu hizmeti örnek alıp, tüm Türkiye'ye yayacaklarına, dönüp bu hizmetin üstünde siyaset yapanlar… Yazık günah yahu. Bu, milletin parası. Bu, benim malım değil. Devletin malı. Devletin okulu. Bu çocuk etkinlik merkezlerinin tamamı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir kurumu. İnsan kendi devletinin kurumunu, kendi bayrağını, kendi makamını zora düşürür mü yahu? Biz, bu ülkenin her yerde iyi anlatılması için büyük bir mücadele veriyoruz. İstanbul'u anlatmak için gece gündüz mücadele veriyoruz. Valimizle, İstanbul Kalkınma Ajansımızla, işte TURSAB'la, turizmcilerle her türlü özveriyi yapıyoruz, yeter ki İstanbul'u ve Türkiye'yi dünyaya tanıtalım diye.

"Ne olursa olsun, Yuvamız İstanbulluları açmaya devam edeceğiz"

Bu kadar güzel faaliyetlerimiz var. Şu faaliyetleri görüyor Amerika'daki bir aday, seçim kampanyası olarak kullanıyor. ve seçimde yüzde 1 oyla başladığı bir yerde, İstanbul'daki örnek ve uygulamaları New York halkı, Amerikalılar benimsiyor. Ekrem İmamoğlu'na güveniyorlar. ve diyorlar ki; 'Mamdani de Ekrem İmamoğlu gibi başarılı olur. Ekrem İmamoğlu'na güvendikleri için Amerika'da oy kullanıyor. ve şu hizmetler sayesinde. Mamdani'nin seçim kampanyasında kullandığı en önemli argümanı ne? 'New York'ta çocuk etkinlik merkezleri kuracağız. Yuvam New York'u kuracağız' diyor. Bizim kendi ülkemizdeki bu kadar başarılı hizmeti dünya kopyalıyor, bizimkiler de devlet kurumunu yıpratabilmek için elinden geleni yapıyorlar. Çok üzülüyorum yahu. Ama ne olursa olsun, biz, bu ülkeye hizmetten geri durmayacağız. Bir adım geri atmayacağız. Asla. Şuraya bakar mısın yahu? Cıvıl cıvıl çocuklar. Ne olursa olsun, Yuvamız İstanbulluları açmaya devam edeceğiz. Bu çocuklara hizmet etmeye devam edeceğiz.

"Bu çocukları cep telefonlarına, tabletlere, bilgisayarlara mahküm etmeyeceğiz"

Bunlar geleceğin valileri, kaymakamları, bakanları, milletvekilleri. Bugün bazı bakanlarımız, milletvekilleri bu çocukların geleceğiyle ilgili haksız, hukuksuz yere demeçler verseler de biz, bu ülkeyi seviyoruz. Bu çocukları cep telefonlarına, tabletlere, bilgisayarlara mahküm etmeyeceğiz. Çocuk çağında, çocuk gibi yaşamalarını öğrenmelerini ve eşit yurttaş olmalarını sağlayacağız. Öyle veya böyle, Ekrem İmamoğlu başkanlığında, zenginin çocuğuyla yoksulun çocuğu, eşit hizmeti bu ülkede ve İstanbul'da, her mahallede alacak. Asla bundan geri adım atmayacağız. Tüm İstanbul bilsin, tüm Türkiye bilsin. Devletimiz bilsin. Biz, devlet görevi yapıyoruz. ve Allah'ın izniyle, 127 tane Yuvamız İstanbul'un üstüne, 16 tane Yuvamız İstanbul inşai faaliyetlerimiz devam ediyor. 8 tanesini de inşallah 2026'nın ilk yarısında İstanbulluların hizmetine sunacağız. Yani bu yılın sonuna kadar, sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, 127+ 16: 143 tane… Ekrem İmamoğlu Başkanlığında yürütülen projenin devamını yürütüyoruz. Allah'ın izniyle Ekrem İmamoğlu'yla da 16 tane, Yuvamız İstanbul açılışında beraber kurdele keseceğiz. Asla geri durmayacağız. 150 hedefi vardı, 150'yi tamamlayacağız. İlçe belediyelerimiz de Yuvamız İstanbullular açmaya ya da Yuvamız Kadıköy, Yuvamız, Ataşehir açmaya devam ediyor.

"Kimin sayesinde? Devlet politikası izleyen, devletçi bir lider Ekrem İmamoğlu sayesinde"

Peki sadece İstanbul'da mı açılıyor Yuvamız İstanbullar? Hayır. Gaziantep Belediye Başkanı da açıyor; bizden gördü. Teşekkür ediyoruz Fatma Şahin'e; İstanbul'daki başarılı halkçı belediyecilik uygulamalarını, kent lokantaları örneğini Gaziantep'e taşıdığı için. Kayseri'de açılıyor, Denizli'de açılıyor, Balıkesir'de, Konya'da, Bursa'da, Trabzon'da… Allah'ın izniyle bu coğrafyanın her tarafında çocuklar eşit hizmet alacak. Kimin sayesinde? Devlet politikası izleyen, devletçi bir lider Ekrem İmamoğlu sayesinde. O kadar methediyorlar ki Yuvam İstanbulluları ve Çocuk Etkinlik Merkezlerimizi… 'Mesele para değil. Gerekiyorsa 10 çocuğun, 20 çocuğun eğitimini de biz karşılayalım, Yuvamız İstanbulluların ücretlerini ödeyelim. Yeter ki benim torunum da benim çocuğum da Yuvamız İstanbullulardan eğitim alsınlar' diyorlar. Bana inanmıyorlarsa, İstanbul halkı orada. Gelsinler etkinlik merkezlerimizi beraber dolaşalım… Tüm bakanlarımıza, valimize, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza çağrımdır: ÇEM'lerimiz, İBB'nin tüm tesisleri, yurtlarımız, spor salonları, Kent Lokantalarımız bir devlet kurumudur ve devletin bütün denetimine açıktır. Halkımız buyursun gelsin. Devletimizin yetkilileri gelip, yerinde kontrol etmiyorsa, halkımız gelsin, baksın. Bu çocukların anneleri burada.

"Biz devletimizden belge saklar mıyız? Her şeyimiz, kapımız sonuna kadar açık"

Devletimizin ve milletimizin şununla gurur duyması lazım: İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi bir devlet kurumu var. Onun Yuvam İstanbul gibi Çocuk Etkinlik Merkezleri gibi halkın güvendiği kurumları var. Hani soruyorlardı eskiden anketörler, 'Devletinize güveniyor musunuz? Şuna güveniyor musunuz?' İşte biz, kendimizle gurur duyuyoruz. Milletimiz, İstanbullu, Yuvam İstanbullulara, Çocuk Etkinlik Merkezlerimize güveniyor. Eğer güvenmeselerdi, 10 gündür kıyameti koparanlar şunu söylerlerdi: 'Ya Yuvam İstanbullulardaki bütün aileler, çocuklarını geri alıyormuş!' Bilakis, şu an daha çok müracaat var. Çünkü, bu kadar başarılı bir kurumun, bir devlet kurumunun olduğunu, halk bu olay sayesinde öğreniyor. 'Devletten belge mi saklıyorsunuz?' Yahu biz devletin ta kendisiyiz. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesiyiz. Bu devletin kurumuyuz. Biz devletimizden belge saklar mıyız? Her şeyimiz, kapımız sonuna kadar açık."