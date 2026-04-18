İbb Başkan Vekili Nuri Aslan: "Çiftçimize Sahip Çıkmak, Ülkemize Sahip Çıkmaktır"
İbb Başkan Vekili Nuri Aslan: "Çiftçimize Sahip Çıkmak, Ülkemize Sahip Çıkmaktır"

18.04.2026 17:10  Güncelleme: 18:45
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Arnavutköy Boyalık Mahallesi’nde düzenlenen “Çiftçiye Mazot Desteği” töreninde üreticilerle bir araya geldi. Burada çiftçilere seslenen Aslan, “Bizim için çiftçilerimize sahip çıkmak ülkemize sahip çıkmak demektir. Bizler de bugün, bu anlayıştan aldığımız güçle; çiftçimizi yalnız bırakmayan, onu üretimde tutan ve emeğini koruyan bir yerel yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi. Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan operasyon ve Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in gözaltına alınmasına da tepki gösteren Aslan, “Halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının bir gece yarısı ya da şafak vaktinde gözaltına alınmasını demokrasi adına doğru bulmuyorum. Yine de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin büyüklüğüne olan güvenimiz tamdır. Adalet mutlaka tecelli edecek, hukuk er ya da geç işleyecektir. Şu sıralar aksaklıklar yaşansa da aslolan vicdanlarda adil olabilmektir” dedi.

İBB, tarımsal üretimin en büyük maliyet kalemi olan mazot için çiftçilere sağladığı desteği 2026 yılında da artırarak sürdürüyor. Arnavutköy Boyalık Mahallesi'nde düzenlenen törende, bölgedeki 88 traktör için toplam 8 bin 250 litre mazot dağıtımı gerçekleştirildi. Törene İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı. Törende sırasıyla çiftçi Süreyya Tuncer, Mahalle Muhtarı Tahsin Özdilek ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan birer konuşma yaptı. Aslan, sözlerine İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını ileterek başladıktan sonra, gece saatlerine Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon ve gözaltılara tepki gösterdi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan şunları söyledi:

"Kimse bu ülkeden de bizden de umudunu kesmesin"

"Kıymetli muhtarlarım; dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2025 yılı faaliyet sunumunu gerçekleştirdik. Başarılı bir sunum oldu; yedi yılı, halkçı belediyecilik anlayışımızı, görevi hangi noktada devralıp nereye getirdiğimizi rakamlarla anlattık. Tarihi eserlerden Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarına kadar her detaya değindik. Nasıl engellendiğimizi, hatta cami yapımında bile önümüze nasıl set çekildiğini paylaştık. Sekiz saat süren uzun bir meclis oturumunun ardından dışarı çıktığımızda; Ataşehir Belediyesi'nin önünde ve Belediye Başkanımız Sayın Onursal Adıgüzel'in evinin çevresinde polislerin olduğunu öğrendik. Bu tür uygulamalar demokrasimize, ülkemizin geleceğine, Cumhuriyetimize, üretimimize ve sanayimize zarar vermektedir; birlik ve beraberlik ruhumuzu zedelemektedir. Ancak kimse bu ülkeden de bizden de umudunu kesmesin. Ne olursa olsun, sonunda biz başaracağız. Biliyorum ki bugünler geçecek. Yarın bu günleri birbirimize anlattığımızda, yapılan yanlışları üzülerek hatırlayacağız. Fakat unutulmamalıdır ki; güneş balçıkla sıvanmaz."

"Seçilmiş belediye başkanının gece yarısı gözaltına alınmasını demokrasi adına doğru bulmuyorum"

Halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının bir gece yarısı ya da şafak vaktinde gözaltına alınmasını demokrasi adına doğru bulmuyorum. Yine de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğüne olan güvenimiz tamdır. Adalet mutlaka tecelli edecek, hukuk er ya da geç işleyecektir. Şu sıralar aksaklıklar yaşansa da aslolan vicdanlarda adil olabilmektir. Dün göğsümüzü gere gere yedi yılımızı anlattık. İzlemeyenlerin o sekiz-on saatlik meclis oturumunu izlemesini tavsiye ederim. Yapılanlar ortada olduğu için kimsenin söyleyecek sözü kalmadı; çünkü gerçekler gizlenemez. İstanbul'u aldığımız noktadan taşıdığımız yer bellidir. Yedi yıldır İstanbul'da yaptıklarımız, iktidara geldiğimizde Türkiye'de yapacaklarımızın teminatıdır. Aydınlık yarınları heyecanla bekliyorum.

"Çiftçimizin beli maliyetler nedeniyle bükülürken bizim buna göz yummamız mümkün değil"

Ekrem Başkanımız 2019'da göreve geldiğinde, 'İstanbul'un kırsalında tarım yapılacak' dedi. 'İstanbul'da tarım mı olur?' diyenlere en güzel yanıtı sizlerin yanında olarak verdi. Biz biliriz ki, bizim çiftçimiz çalışkandır, bizim topraklarımız bereketlidir. Biz hep birlikte bir umudu ektik, yeşerttik ve büyütmeye devam ediyoruz. Ancak ne yazık ki, hepimizin çok iyi bildiği gibi, son yıllarda ve hatta son günlerde de mazot fiyatlarında hızlı artışlar yaşanıyor. Tarımsal üretimin en temel girdilerinden biri olan mazot fiyatları çiftçilerimiz için inanılmaz bir maliyet haline geldi. Üreticimizin, çiftçimizin beli maliyetler nedeniyle bükülürken bizim buna göz yummamız mümkün değil.

"2026 yılında 2.778 çiftçimize 247.825 litre mazot desteği sunuyoruz"

Tam da bu nedenle belediyemiz tarihinde ilk kez 2022 yılında mazot desteği vermeye başladık. Mazot desteğimiz sayesinde üretimin her aşamasında çiftçimizin yükünü hafifletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar 9 bin 458 çiftçimize toplam 963 bin 515 litre mazot desteği sağladık. 2026 yılında ise 2 bin 778 çiftçimize 247 bin 825 litre mazot desteği sunuyoruz. Biz çok iyi biliyoruz ki, tarım desteklenmezse tarımsal üretim azalır; üretimin azaldığı yerde gıda güvenliği tehlikeye girer. Oysa bizim topraklarımız, doğru politikalarla, üretecek güce her zaman sahiptir. Bizim köklerimizde üretmek vardır. Bizim köklerimizde toprağa sahip çıkmak vardır. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya üzerinde olmayacaktık' demiştir. Kurtuluş Savaşı'nı kazandıysak, savaştan sonra ülkemizi ayağa kaldırdıysak, bağımsızlığımızı koruyabildiysek çiftçimizin payı büyüktür.

"Çiftçilerimize sahip çıkmak ülkemize sahip çıkmak demektir"

Bizim için çiftçilerimize sahip çıkmak ülkemize sahip çıkmak demektir. Bizler de bugün, bu anlayıştan aldığımız güçle; çiftçimizi yalnız bırakmayan, onu üretimde tutan ve emeğini koruyan bir yerel yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki toprağı koruyan, üreticiyi destekleyen, geleceğini güvence altına alır. Görüyoruz ki bu desteklerimiz devletimizin çeşitli kurumları tarafından da ilgiyle izleniyor ve aynıları hayata geçiriliyor. İstanbul'dan başlattığımız yerel kalkınma modelimizin dalga dalga yayılması bizleri mutlu ediyor. Biz öncü olmaya, örnek projeler üretmeye ve toprağa bereket katmaya devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimize teşekkür ediyor; bereketli, kazançlı ve umut dolu bir üretim sezonu diliyorum. Halkın hakkını halka dağıtmamız gerektiğini şiar edinen Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na, tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum"

"Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum"

Arnavutköy'de 65 yıllardır çiftçilik yapan Süreyya Tuncer de, "Büyükşehir'e teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Genç çiftçilerimiz var. İnşallah devam ettirirler. Biz de yetmiş dört yılı geçtik. Ama devam ediyoruz, bırakamıyoruz tabii" dedi. Mahalle muhtarı Tahsin Özdilek, "Bu destekler, biz çiftçiler için bir can suyu. O yüzden bizler için çok kıymetli. Bu kıymetli desteklerin artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Kıraathanede çiftçilerin sorunlarını dinledi"

Konuşmaların ardından Nuri Aslan, beraberindeki protokolle birlikte bir çiftçinin traktörüne mazot doldurdu. Daha sonra köy meydanında bulunan kıraathanede üreticilerle çay içerek onların sorunlarını dinleyen Aslan'ın programı köy meydanında çiftçilerle çektirdiği anı fotoğrafıyla son buldu.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti, Onursal Adıgüzel, Yerel Yönetim, Nuri Aslan, Demokrasi, Operasyon, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’de Asensio kararı Fenerbahçe'de Asensio kararı
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
Ünlü fenomen, Moise Kean’i çılgına çevirdi: Canlı yayında ölüm tehdidi Ünlü fenomen, Moise Kean'i çılgına çevirdi: Canlı yayında ölüm tehdidi
Hürmüz açıldı, piyasalar coştu Borsa İsranbul’da tüm zamanların rekoru Hürmüz açıldı, piyasalar coştu! Borsa İsranbul'da tüm zamanların rekoru
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague’de 7. kez finale yükseldi Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague'de 7. kez finale yükseldi
Bursaspor’a yarım milyon lira ceza Bursaspor'a yarım milyon lira ceza
3. Lig’de “çıkan son takım ve düşecek 5 ekip“ belli oluyor 3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim

18:44
Ligin bitimine haftalar kala pes ettiler: Gelecek sezon için yeni oyuncular bakmamız lazım
Ligin bitimine haftalar kala pes ettiler: Gelecek sezon için yeni oyuncular bakmamız lazım
18:01
Beşiktaş’tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
Beşiktaş'tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
17:49
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
17:36
Ayser Çalık Ortaokulu’nun tabelası, yeni binaya asıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
17:36
Talimatı verdi Sergen Yalçın’ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor
Talimatı verdi! Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor
17:21
Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur’dan Galatasaray’a mesaj
Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur'dan Galatasaray'a mesaj
17:06
Trump’ın açıklamasına İran’dan dakikalar sonra yanıt
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt
16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
15:58
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
15:41
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
14:25
Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu
Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu
