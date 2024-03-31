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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Vatandaşımızın teveccühü karşılığını göstermiş durumda - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Vatandaşımızın teveccühü karşılığını göstermiş durumda

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, vatandaşların teveccühünün karşılığını gösterdiğini belirtti ve sonuçların henüz netleşmediğini söyledi.

31.03.2024 20:22  Güncelleme: 20:40
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimde oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından yaptığı ilk açıklamasında, açılan sandık sayısı açısından yüzde 40'a doğru giden bir oranda veriye sahip olduklarını belirterek, "Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda şunu söyleyebilirim ki, vatandaşımızın teveccühü, vatandaşımızın bize olan inancı, karşılığını göstermiş durumda... Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte ancak hiçbir seçim, bitmeden sonuçlanmaz" dedi.

Türkiye genelinde yerel seçimler için oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi. İBB Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu da seçimi, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda takip ediyor. İmamoğlu, ilk basın açıklamasını saat 19.48'de yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile kürsüye çıkan İmamoğlu, Ramazan ayı nedeniyle temennilerini dile getirdi. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sizleri İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığımızdan çok değerli İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik Başkanımla selamlıyoruz. Tabii bu aşamada siz kıymetli vatandaşlarımızı ve değerli basın mensuplarımızı ama bir de sandık başında görev yapan dostlarımızı, vatandaşlarımızı da bilgilendirme ihtiyacı hissettik. Şu an itibarıyla (Açılan sandık sayısı açısından) yüzde 40'a doğru giden bir oranda veriye sahibiz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda şunu söyleyebilirim ki, vatandaşımızın teveccühü, vatandaşımızın bize olan inancı, karşılığını göstermiş durumda. İyi verilerle şu anda verileri takip ediyoruz. Çok güçlü bir ekibimiz var İl Başkanlığımızda, İl Başkanımızın liderliğinde. Tabii ki aynı zamanda çok ciddi bir veri akışı sistemimiz var sandık başlarında, okullarda, ilçe başkanlığımızda, bir de tabii ki İstanbul Gönüllüleri vasıtasıyla. Dolayısıyla şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte ancak hiçbir seçim, bitmeden sonuçlanmaz. Dolayısıyla şu anda oy tasnif işlemleri devam ediyor. Tabii ki öncelikli olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi oyları tasnif ediliyor. Dolayısıyla bu noktada biz ilk etapta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarını görebiliyoruz ve onun üzerinden konuşabiliyoruz ancak bizim için çok önemli ve en az büyükşehir belediye başkanlığı verisi kadar önemli iki doküman daha var. Bunlardan bir tanesi ilçe belediye başkanlığı, bir diğeri de ilçe meclis üyeliği verisi.

"DEMOKRASİMİZİN BİR NEVİ DÜĞÜNÜ"

Dolayısıyla bu her iki tutanak da bizim bu seçimde elde etmek istediğimiz verilerin bütüncül sonucunu oluşturmakta. Bu bağlamda şu an itibarıyla bütün vatandaşlarımıza, öncelikle oy kullanan vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum, bu kutsal görevi yerine getirdikleri için. Cumhuriyetimizin, demokrasimizin en kıymetli simgesi, bir nevi düğünü olan böylesi bir günde oy kullanma sorumluluğunu yerine getirme konusundaki hassasiyette iyi bir veriye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bunun yanı sıra tabii ki biz şu an itibarıyla sandık başında görev yapan bütün hemşehrilerimize, bütün görev alan arkadaşlarımıza da yine hassasiyet içerisinde, sıkıntısız, ne kadar sürerse sürsün, umuyoruz ki en hızlı şekliyle olacaktır. Gündemi hızlıca toparlayabilmek adına ilçe başkan belediye başkanlık sonuçlarının sonuçlanması ve ilçe belediye meclis üyeliklerinin sonuçlanması bizim için çok çok mühim. Bunları takip ediyoruz.

"İYİ VERİLER AKMAKTA"

Oradan da iyi sonuçlar, iyi veriler akmakta ama bütün bu sorular, cevap bulduğunda biz o zaman daha net, daha rahat açıklama yapıyor olacağız. Ben sürece göre yine kıymetli il başkanım Sayın Özgür Çelik'le birlikte sizin huzurunuza geleceğim ve açıklama yapabileceğiz ama dediğim gibi şu an itibarıyla bizim de gözümüz, kulağımız 33 binin üzerindeki sandığımızda bulunan sandık sorumlularında. Sandık görevlileri, başta partimiz adına görev yapan değerli yol arkadaşlarımız olmak üzere her birisinin hassasiyetle görevlerini olabildiğince seri bir biçimde toparlayabilmeleri, bu konuda da özenli, gayretli ve hızlı geri dönüşlerini elbette istiyoruz. Şimdiden ifade edeyim ki, sonuçların her şeyden önce şehrimize ve bütün ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Vatandaşımızın teveccühü karşılığını göstermiş durumda
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Vatandaşımızın teveccühü karşılığını göstermiş durumda - Son Dakika

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