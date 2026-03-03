İbb Başkanvekil Nuri Aslan İtfaiye Teşkilatı ve Aileleriyle İftarda Buluştu: Bu Şehrin Gizli Kahramanlarısınız

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Beyoğlu İtfaiyesi'nde düzenlenen iftar programında görev başındaki itfaiye erleri, emekli itfaiyeciler ve aileleriyle bir araya geldi. İstanbul İtfaiyesi'nin 311 yıllık köklü geçmişine ve afetlerdeki kritik rolüne dikkat çeken Aslan, "Sizler bu şehrin gizli kahramanlarısınız" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Beyoğlu İtfaiyesi'nde düzenlenen iftar programında görev başındaki itfaiye erleri, emekli itfaiyeciler ve aileleriyle bir araya geldi. İstanbul İtfaiyesi'nin 311 yıllık köklü geçmişine ve afetlerdeki kritik rolüne dikkat çeken Aslan, "Sizler bu şehrin gizli kahramanlarısınız" dedi.

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan itfaiye erleri ile emekli itfaiyeciler ve aileleri, Beyoğlu İtfaiyesi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İstanbul'un huzur ve güvenliği için görev yapan teşkilat mensuplarına hitap eden İBB Başkanvekili Nuri Aslan, iftar sofrasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programda İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı ile Genel Sekreter Yardımcıları Remzi Albayrak ve Murat Yazıcı da yer aldı.

İmamoğlu: Tüm arkadaşların elini sık, benim adıma öp

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, konuşmasına gün içinde gerçekleştirdiği Silivri ziyaretiyle başladı. İstanbul'un üç kez seçilmiş Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun iftara katılan itfaiye personeline selam ve sevgilerini iletti. Aslan, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün Silivri'ye gittim. Ekrem Başkanımızı gördüm ve ona bu akşam burada iftara katılacağımı söyledim. Tabii bu kadar kalabalık bir ortam olacağını ben de düşünmedim. Tüm arkadaşların elini sık, benim adıma öp dedi. Ama kapıdan içeri girdiğimizde çok fazla arkadaş olduğu için buradan mikrofonla söylemiş olayım; size sevgilerini, selamlarını iletti. Sözlerime başlamadan önce kalbi bizimle atan, aklı her daim İstanbul'da olan, Türkiye'nin aydınlık geleceğine yönelik çalışmalarıyla gece gündüz mücadele eden bir ismin; Silivri'de zinde tutulan İstanbul'un üç kez seçilmiş belediye başkanı ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletmiş oluyorum."

"Nasıl kahramanca mücadele ettiğinizi gözlerimle gördüm"

Bugün sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Çünkü hepiniz birer kahramansınız. Biz bunu gözlerimizle şahitlik ettiğimiz için söylüyoruz. Sizi motive etmek ya da bugün onurlandırmak için söylemiyorum. Birçok yangına geldim ve yanınızda bulundum. Nasıl kahramanca mücadele ettiğinizi gözlerimle gördüm.Bir insanın her sabah evinden çıkarken ailesiyle helalleşmesi, görevine böyle bir adanmışlıkla gitmesi kolay değildir. Ancak biliniz ki arkanızdan edilen dualar az değildir. Yangından sonra da kurtardıklarınızın duaları bence size bir ömür boyu yeter. Ama tabii bu bundan sonra kurtarmayın demek değil. Dua insanı kamçılar ve daha fazla mücadele etmesini sağlar. Sizler ateşlerin arasında vatandaşlarımızı çekip alanlarsınız. Nerede bir afet, nerede bir dert varsa ilk koşan itfaiye ekibimiz. Kendi canınızdan önce hiç tanımadığınız bir vatandaşın canını düşünerek çoluğunuzu çocuğunuzu o an bir kenara bırakarak bir canı kurtarmak için mücadele edenlersiniz.

"2025'te 11 bin 763 can hayata tutundu"

Üç yüz on bir yıllık köklü geçmişi ile dünyanın en disiplinli, en cesur teşkilatı olan İstanbul İtfaiyesi benim için dünyanın en iyi itfaiyesidir. Sadece 2025 yılında kurtardığınız 11 bin 763 can bile istatistik değildir, gerçektir. Çünkü sizin rakamlarınızı ben burada İtfaiye Daire Başkanlığından alınan rakamları söylüyorum. Yani düşünün. Tam bir yılda 11 bin 763 canı siz bir şekilde buradaki kahraman ve diğer kahraman arkadaşlarımız sayesinde hayata tutundurdunuz. Dolayısıyla ben bir İstanbullu olarak size Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Aslında sizin kurtardıklarınız ya bir çocuk ya bir anne ya bir baba; bir evin, bir ailenin aslında geleceğini kurtarıyorsunuz. Sizi rakamlarla anlatmak mümkün değil. İnsan hayatına dokunmakla kalmayıp onu yeniden ailelerine hediye edenler olarak görün kendinizi. Çünkü Beylikdüzü'ndeki yangında, Tuzla'daki yangında, Pendik'teki yangında, İkitelli OSB'deki yangında gördük ki siz aslında insanların sadece canını değil malını da kurtarıyorsunuz.

"6 Şubat depreminde aylarca sahada"

Altı Şubat depremlerinde genel başkanımızla birlikte anma törenine gittik oraya. Ülkü Hanım bizimle beraberdi. Remzi Albayrak Bey, daire başkanımız bizimle beraberdi ve gözlerimizle şahit olduk. İnsanlar birebir isimlerinizi biliyor, birebir Remzi Bey'e bizim yanımızda teşekkür ettiler, Ülkü Hanım'a teşekkür ettiler. Hem enkaz altından kurtardıklarınızla hem de orada aylarca kalmanızla… Ekipten altmış iki gün Remzi Başkanımız orada kalmış. Ülkü Başkanımız uzun süre orada kaldı. Altı ay orada kalan arkadaşlarımız var. Siz sadece can ve mal kurtarmakla kalmadınız. O insanların hayata tutunmasını da sağladınız. Dolayısıyla orada şöyle dua ediyorlardı: "Allah Ekrem İmamoğlu'ndan razı olsun. Allah itfaiye görevlilerimizden Allah razı olsun" diyorlardı. İşte ben de hep diyorum ya; bizler ibadeti insana yaparak sağlıyoruz. Dolayısıyla orada aldığınız dualar mutlaka hanenize ama bereket ama sağlık ama iyilik olarak dönecektir.

"Sadece siz değil, ailelerinizde kahraman"

Kıymetli kardeşlerim, Şunu bilmenizi isterim ki bizler de her zaman her koşulda sizin yanınızdayız, arkanızdayız. Bizler için emek en yüce değerdir. Biz de gece gündüz büyük mücadeleler veriyoruz. Şu an siyasi mücadeleler veriyoruz. Evimize ekmek parası götürmek için mücadeleler veriyoruz. Dolayısıyla emek ne demek, alın teri ne demek en iyi biz biliyoruz. Yani sizin değerinizi, kıymetinizi bizler biliyoruz. Her sabah helalleşerek çıktığınız o kapıda yolunuzu gözleyen eşlerinizin, annelerinizin, evlatlarınızın aslında bir şehrin gizli kahramanlarını sabah uğurlayıp akşam da karşıladıklarını biliyoruz. Sadece siz kahraman değilsiniz aslında. Bir yangına çıktığınızda sizi korku içinde bekleyen aileleriniz ve çocuklarınızla birer kahraman. Onların sabrı ve desteği olmasa bu kutsal görevi böylesine büyük bir adanmışlıkla yerine getirmek bence mümkün olmazdı. Rabbim hanelerinizin huzurunu, sofralarınızın bereketini arttırsın. Sözlerime son verirken bu kutsal görevi uğruna hayatını feda eden, hayatını kaybeden tüm itfaiye şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sizlere kazasız belasız hayırlı ramazanlar diliyorum. İstanbul bizlere, sizler de Allah'a emanetsiniz. İftarınız mübarek, dualarınız kabul olsun. Önümüzde Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Sonra Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Allah ülkemizi birlik ve beraberlik içinde, huzur içinde, adalet içinde nice Kadir Gecelerine ve Ramazanlara kavuştursun deyip hepinize şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun."