İBB Başkanvekili Nuri Aslan: Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin Gelecek Lideridir

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(İSTANBUL) – İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Bakırköy ilçesinde kent lokantasının açılışında, "İkinci yüzyılda Türkiye'nin gelecek lideri Ekrem İmamoğlu'dur. Onu tutuklayarak ya da sosyal medya hesaplarını kapatarak durduramazsınız" dedi.

Bakırköy Kent Lokantası'nın açılışına, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ve çok sayıda yurttaş katıldı. Lokantada ilk yemek servisi açılışa katılan isimler tarafından yapıldı.

"İmamoğlu vizyonunun ışığı sızmıştır"

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun vizyonunun Türkiye genelinde karşılık bulduğunu belirterek, "Başkanımız ne diyordu: 'Beni alsanız da milyonlarca Ekrem İmamoğlu var.' Belki yarın, belki öbür gün, belki yarından da yakın Başkanımızı alıp, getireceğiz. Mağaranın ucundaki ışık sızdığında hani, vardır ya kurtuluş hissini alırsınız. Bu ülkeye Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu vizyonunun ışığı sızmıştır. Dolayısıyla onu artık kapatmanın ihtimali ve mümkünatı yoktur" dedi.

"Her yüzyılda bir lider gelir"

Aslan, şunları kaydetti:

"İstanbul'u bir yıl içinde iki kez kazanan, sonra hizmetleriyle 2024'te yeniden kazanan bir lider ne yapacak? Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Dört duvar, demir parmaklıklar ya da sosyal medya hesapları bu yürüyüşü durduramaz. Her yüzyılda bir lider gelir denirdi ya… İşte o lider Ekrem İmamoğlu'dur ve gelmiştir."

"Ekrem İmamoğlu halkın onurunu gözetiyor"

İBB'nin 17 ilçede hizmet veren 18 Kent Lokantası bulunduğunu belirten Aslan, "40 TL'ye 4 çeşit yemeğin sunulduğu bu lokantalar, öğrencilerden emeklilere herkesin hem bütçesini hem de onurunu gözetiyor. Ekrem İmamoğlu'nun halkçı vizyonu bu projelerde hayat buluyor" dedi.

Ovalıoğlu: "Bu sofrada herkese yer var"

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ise konuşmasına 11 yıl önce Soma'da yaşamını yitiren madencileri anarak başladı. Kent Lokantalarının, halkın temel ihtiyaçlarına yanıt verdiğini belirten Ovalıoğlu, "Bakırköy'de, tencerenin herkes için eşit kaynadığı bir geleceği birlikte kuruyoruz. Bu sofraya oturan her yurttaşımıza 'Sen değerlisin' diyoruz" dedi. Ovalıoğlu, "Çok büyük bir kalabalık var. Bakırköy halkı çok uzun zamandır böyle bir hizmeti istediğini söylemişti. Biz de bugün bu görevimizi yerine getirdiğimiz için gururluyuz" diye konuştu.

İmamoğlu'nun öğretmeni açılıştaydı

Kent Lokantası açılışının en özel konuğu, Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon Lisesi'nden tarih öğretmeni Ülkü Çalış oldu. Çalış'ın elini öpen Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, öğretmenle öğrencilik yıllarına dair sohbet etti.

"500 kişilik kapasiteyle hizmet verecek"

Bakırköy Belediyesi tarafından açılan Kent Lokantası, Cevizlik Mahallesi Beyaz Zambak Sokak'ta 129 metrekarelik alanda kuruldu. Lokanta, haftanın altı günü, günlük 500 kişiye dört çeşit yemeği 40 TL'den sunacak. Aynı anda 100 kişi yemek yiyebilecek.

Vatandaşlar memnun: "Bundan ucuzu var mı?"

Lokantanın açılışında yemek yiyen yurttaşlar da projeye ilişkin memnuniyetlerini dile getirdi. Hayrunisa Arslan, "Bundan ucuzu var mı? Bedava resmen. Çok teşekkür ediyorum. Hem Bakırköy Belediye Başkanıma hem İmamoğlu Başkanıma. Burası öğrenci sokağı, dershaneler var. Burada öğrenciler bedava yemek yiyecek. Bakırköy'de de yüzde 70 yalnız yaşayan bayanlar var. Evde yemeğini yapamayanlar gelip burada yiyecekler. Bu masada bile çoğu yalnız bayanların. Ne kadar güzel bir şey" dedi.

Emekli yurttaş Muzaffer Aslan ise, "Allah razı olsun İmamoğlu'ndan, tertipleyen, hazırlayan Bakırköy Belediye Başkanımız Ayşegül Hanım'dan. Emekliyim, dün iki simit yiyeyim dedim; tanesi yirmi lira. Taksim'de yirmi lira. Kırk liraya dört çeşit yemek yiyoruz, karnımız doyuyor. Altmış yıldır buradayım, Bakırköy çocuğuyum. İstanbul'da da CHP'liyiz. Biz Atatürk'ün askerleriyiz, bu memleket bizim" ifadelerini kullandı.

Lise öğrencisi Mahir Efe ise, "Bence öğrenciler için çok iyi. Fiyatları da çok uygun. Lezzet açısından da diğer lokantalardan daha lezzetli" dedi.