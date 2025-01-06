İBB, Cemil Cem'in Eserlerini Yaşatmak İçin Kültür Evi Açtı

Güncel

(İSTANBUL) - Yapımcı-sunucu Osmantan Erkır, "Türk karikatürünün babası" olarak anılan Cemil Cem'e ait Kadıköy'deki binayı "Turhan Selçuk Kültür Evi" yapılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) tahsis etti. Açılışta konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bizim sanatı ve sanatçılarımızı yaşatmakla ilgili sorumluluğumuz var. Bu konuda, nerede bir fırsat bulsak, o fırsatı toplum lehine nasıl kullanabiliriz diye büyük bir çaba içerisinde olmaya gayret ediyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazartesi mesaisine Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nı ziyaretle başladı. İmamoğlu ve Kösedağı, daha sonra sırasıyla Hasanpaşa Mahallesi'nde inşa edilen "Yaş Alanlar Kulübü" ve "Hayvan Hastanesi" şantiyelerinde, Kadıköy Belediyesi Müjdat Gezen Kreş ve Çocuk Yuvası'nda, Caferağa Mahallesi'nde ise Haldun Taner Sahnesi restorasyonunda ve İBB Caferağa Öğrenci Yurdu inşaatında incelemeler yaptı.

İBB bürokratlarından projeler ve geldikleri aşamalar hakkında bilgi alan İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Türk karikatürünün usta ismi Turhan Selçuk'un eşsiz mirası, İBB Turhan Selçuk Kültür Evi'nde hayat buluyor. Kütüphanesi, etkinlik alanları, usta sanatçı Turhan Selçuk'un eserleri ve kişisel eşyaları ile birlikte 'Türk karikatürünün babası' olarak anılan Cemil Cem'in de nadide çalışmaları Kadıköy Moda'da bu özel mekanda sizlerle buluşacak" sözleriyle duyurduğu Caferağa Mahallesi Cem Sokak'taki Turhan Selçuk Kültür Evi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta İmamoğlu'na merhum Selçuk'un kızı Aslı Selçuk ve mülkünü Turhan Selçuk Kültür Evi'ne tahsis eden yapımcı-sunucu Osmantan Erkır eşlik etti.

Mülkünü tahsis eden Erkır'a teşekkür etti

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan yapının dönüşümü ve içeriğiyle ilgili teknik bilgiler alan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim, sanatı ve sanatçılarımızı yaşatmakla ilgili sorumluluğumuz var. Bu konuda açıkçası nerede bir fırsat bulsak o fırsatı toplum lehine nasıl kullanabiliriz diye büyük bir çaba içerisinde olmaya gayret ediyoruz. Bu konuda bazen öyle gönüldaşlar çıkabiliyor ki, bazen işte Turhan Selçuk gibi çok özel bir ismin ailesi olabiliyor bu, bazen işte bir belki sanata ve yapıya düşkün haliyle burada eski bir yine karikatüristin evini alıp restore etmek isteyen Osmantan Erkır gibi bir beyefendi karşınıza çıkabiliyor. Sonra bu değerli çalışma, arkadaşlarımızın gayretleriyle özenli bir projeye dönüşebiliyor. Her şey aslında bir emek birliğiyle ortaya çıkması ile mümkün. Bu konuda yeter ki iyi insanlar, iyi insanlarla buluşabilsin."

" Kemal Kılıçdaroğlu'nu buradan yad etmek isterim"

İBB'nin bu anlamda çok yönlü işleri deneyimlediğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu da onlardan birisi aslında. Özel isimlere özel mekanlarda, özel programlarla, zengin, aynı zamanda sürdürülebilir mekanları var etmek. İlk geldiğim günde burayı gördüğümde çok etkilenmiştim kendi sahası, içi, mekansal düzeni, ismi hem sokağın ismi hem mekan sahibinin ismi… Ki sağ olsun, çok gönüldaş bir İstanbullu Osmantan Erkır'ın yaklaşımı. Her şeyi böyle üst üste koydu. Bu esnada tabi Aslı Hanım'ın yoğun çabalarını biliyorduk ve özellikle bu konuyu sürekli bana hatırlatan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da buradan yad etmek isterim. Onun da özellikle hatırlatmasıyla beraber burayı böyle konuşurken Mahir Beyler ve arkadaşları, mahir bir davranışla bu duyguları birleştirdi. Derken bu güzel mekanın oluşumu ortaya çıktı. Görüyorum ki hem ailesi hem dostları, Turan Selçuk'un ismini yaşatma konusundaki özenli çabaları da birleşince muhtemeldir ki bizi çoklu bir sürpriz ortamı yakalayacak. Tabi Kadıköy Belediye Başkanımızla bugün birlikteyiz, Mesut Başkanımla. Eminim ki Mesut Başkanımız da hem Kadıköy nezdinde buranın daha yukarı seviyede tanıtılmasına, bazı Kadıköy özelindeki etkinliklerde burayı bir mekansal olarak kullanımla beraber, sanatla iç içe getirmesine çoklu bir imkan yaratacak ve bunu bir şekilde Kadıköylülere de yoğun bir biçimde tanıtacaktır."

Aslı Selçuk: Babamın ve annemin görmesini çok isterdim

Kızı Aslı Selçuk da duygularını, "Ben ilk önce size çok teşekkür etmek istiyorum. Bu, çok uzun zamandır düşündüğümüz bir projeydi. Üzerinde çok çalıştık. Mahir Bey de çok yardımcı oldu. İBB'nin bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bugün benim için çok duygusal bir gün. Babamın ve annemin bugünü görmesini çok isterdim ama onlar yukarıdan bizi izliyorlar, eminim. Çok çok teşekkür ediyorum, gerçekten büyük bir içtenlikle" sözleriyle dile getirdi.