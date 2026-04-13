"İbb Davası"Nda 20. Gün... İmamoğlu'ndan Savcının "Haddinizi Aşarsanız Haddinizi Bildiririz" Çıkışına Yanıt: "Bu Söz Açıkça Tehdittir.

13.04.2026 11:38  Güncelleme: 13:07
Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 20. günü, Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın savunmasıyla devam ediyor. Ancak, öncesinde söz alan İmamoğlu, "Geçen hafta savcının bana yönelik 'Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz' şeklindeki sözünü tehdit olarak algıladım. Siz de bunu mahkemede duydunuz ve bu söz kayıtlara geçti. Sayın Başkan, ben şu anda burada yargılanıyorum ve sizin sorumluluğunuz altındayım. Bu nedenle bu tehdit karşısında bir tedbir alınıp alınmadığını bilmek istiyorum. Eğer herhangi bir tedbir alınmayacaksa, bunu açıkça ifade etmenizi talep ediyorum. Bu durumda kendi tedbirlerimi almak zorunda kalacağım" dedi. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, "Bir tedbirimiz yok" deyince İmamoğlu, "Bu tehdide karşı gerekli adımları atacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 20. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya'nın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar katıldı. Geçen hafta hasta olduğu için duruşmaya katılamayan İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan da bugün sanık sandalyesindeki yerini aldı.

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmaya geldi.

Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getirilirken, izleyici kısmında bulunan sanık yakınları, tutukluların isimlerini söyleyerek selamlamaya çalıştı. Ekrem İmamoğlu salona getirildiği sırada, tüm tutuklu sanıklar ayağa kalktı. Avukatların olduğu bölüme el sallayan İmamoğlu, bazı tutuklu sanıklarla tokalaşıp, sarıldı. Bu sırada izleyiciler "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı attı.

Necati Özkan savunmasına devam edecek

Duruşmada bugün "casusluk" ve "İBB" davalarından ayrı ayrı tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın savunmasının alınmasına devam edilecek. Özkan, geçen perşembe günü başladığı savunmasında sadece, iddianamenin "Eylem 13" kapsamındaki bölümünü bitirmişti. Özkan bugün "Eylem 16" kapsamında savunmasını yapacak.

İmamoğlu'ndan "İnan Güney" tepkisi

Duruşmada Necati Özkan'ın savunmasına geçilmeden önce Ekrem İmamoğlu söz aldı ve şunları söyledi:

"Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hızlıca, birkaç dakika içinde bazı hususları sizinle paylaşmam gerektiğini düşünüyorum. Bizim de bilgilenmemizin sürece katkı sunacağını düşündüğümüz için bu konuları dile getiriyorum."

Sayın Başkan, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve birkaç arkadaşın dosyaya eklendiğini ve dosyaların birleştiğini öğrendik. Ancak biz aynı cezaevinde kalmıyoruz. Bu nedenle kendisi, ne zaman katılacağı konusunda bilgi sahibi olmadığını dün gece bana ifade etti. Aynı şekilde yeni bir eylem mi eklenecek, yoksa mevcut bir eyleme mi dahil edilecek, bu konuda da net bir bilgi bulunmuyor. Bunların hepsi doğal olarak beni ilgilendirdiği için ifade ediyorum.

Şöyle bir hususu da paylaşmam gerekiyor: Özellikle bir yılı aşkın süredir yürütülen operasyonlar sonucunda hem gözaltı süreçleri hem de tutuklama işlemleri artık tarif edilemez bazı boyutlara ulaştı. Hepimizin içini yaralayan bir tablo ortaya çıktı. Bu süreç artık ne olduğu belli olmayan bir işkenceye dönüşmüş durumda. Belirsizliğin neden tercih edildiği ise izah edilebilir bir durum değil.

Bakınız, 11 ayı geçen tutukluluk sürelerine rağmen hala hakkında hiçbir somut gelişme olmayan insanlar var. Bu kişiler emekçi, genç insanlar. Tutuklandıktan sonra bir süre serbest bırakılıp tekrar tutuklananlar da var. Sayıları oldukça fazla. Bunların doğrudan sizi ilgilendirmediğini biliyorum ancak bu dosya kapsamında tutuklandıkları için durumları hepimizi ilgilendiriyor.

"Türk yargısı bir insanı unutabilir mi?"

Şunu sormak istiyorum; Türk yargısı bir insanı unutabilir mi? Bu insanlar adeta kuyunun dibine atılmış gibi. 6 ay, 11 ay tutuklu kalıp hala haklarında hiçbir gelişme olmaması kabul edilebilir değil. Haklarında bir beyan dahi yok. Bu durum gerçekten kabul edilemez.

Bu sayfanın kapanması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda sizin ve heyetinizin hassasiyetiyle yapılabilecek bir şey olup olmadığını bilmeden bunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen bu konuda destek olunuz. Bu sözlerimin iddia makamına da ulaşmasını diliyorum.

Gerçekten akıl almaz bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye'de yürütülen bu yargılamanın geldiği noktayı tarif etmek bile zor. Bu süreçte tanıkların ne zaman biteceğini bile öngöremez hale geldik. Bu kural tanımazlık ve hukukun temel ilkelerinin altüst edilmesi, yargılamaya zarar veriyor ve hepimizi yıpratıyor.

Gece yarısı gözaltına alınıp 4-5 gün nezarette tutulduktan sonra tutuklanan ve ardından aylarca ne olduğunu bilmeden cezaevinde kalan insanlar var. 6 ay, 11 ay, 12 ay… Hala hiçbir gelişme yok. Bu ne vicdana sığar ne hukuka ne de herhangi bir ilkeye.

Bu insanların aileleri var. Gelirleri yok. Sıfır maaşla yaşam mücadelesi veriyorlar. Bu çok kritik bir durum. O tutuklamamarın altına imza atanlar terfi edildi ama bu insanlar 11 aydır tutuklu. Sıfır maaş... Çok kritik bir konu.

Bugün iki arkadaşımızla ilgili bir eylemin sona ereceğini biliyoruz. Bu kişilerin dinlenmesinden sonra karar verilmesinin önünde bir engel olmadığını düşünüyorum. Bu görüşümü de paylaşmak istiyorum.

"'Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz' ifadesi bir tehdittir. Tedbirimi alacağım"

Son olarak çok önemli bir hususa değinmek istiyorum. Geçen hafta savcının bana yönelik 'Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz' şeklindeki sözünü tehdit olarak algıladım. Siz de bunu mahkemede duydunuz ve bu söz kayıtlara geçti. Bu tehdidin sahibi kimdir? Hangi kişi ya da kişiler adına söylenmiştir? Hangi kapsamı içermektedir? Can güvenliği mi, mal güvenliği mi, özgürlüğüm mü, ailem mi? Bu söz açıkça bir tehdittir.

Sayın Başkan, ben şu anda burada yargılanıyorum ve sizin sorumluluğunuz altındayım. Bu nedenle bu tehdit karşısında bir tedbir alınıp alınmadığını bilmek istiyorum. Eğer herhangi bir tedbir alınmayacaksa, bunu açıkça ifade etmenizi talep ediyorum. Bu durumda kendi tedbirlerimi almak zorunda kalacağım.

Ancak altını net çiziyorum: 'Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz' ifadesi bir tehdittir. Bu konuda heyetinizin bir tedbiri var mıdır? Yoksa ben kendi tedbirimi alacağım ve buna göre hareket edeceğim."

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın, "Bir tedbirimiz yok" sözü üzerine İmamoğlu, "Bu tehdide karşı gerekli adımları atacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Duruşma Necati Özkan'ın savunmasıyla devam ediyor.

Kaynak: ANKA

