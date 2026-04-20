İbb Davası'nda 24. Gün... Ekrem İmamoğlu: "Bu İddianame, 'Ekrem İmamoğlu Her Şeyin Merkezinde' Kurgusuyla Hazırlanmış"

20.04.2026 13:41  Güncelleme: 14:50
Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 24. gününde söz alan İmamoğlu, "İddianamenin özünde ve ruhunda iftiracılar var ve onun için adı iftiraname oldu. İddianamede öyle bir kurgu var ki; 'Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nü aldı, İstanbul'u aldı, şimdi de Türkiye'yi ele geçirecek' gibi bir zihniyetle yazılmış. Bu anlayış üzerine inşa edilmiş bir metinden bahsediyoruz. Bu iddianame, 'Ekrem İmamoğlu her şeyin merkezinde' kurgusuyla hazırlanmış. İnsanlara 'her şeyi Ekrem'e bağlayın' denilerek oluşturulmuş bir süreçten bahsediyoruz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 24. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

Duruşmada, geçen hafta savunmasını tamamlayan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün çapraz sorgusuna geçildi. Sorguda İmamoğlu da Akyüz'e sorular yöneltti.

"Amacım, iddianamede yer alan her eylemin nasıl Ekrem İmamoğlu'na bağlandığını ortaya koymak"

Söz alan Ekrem İmamoğlu, "Ali Rıza Bey, sizi dikkatle dinliyorum. Aslında bütün arkadaşlarımı dinliyorum ama sizin özellikle teknik alana dair, içeride yürüttüğünüz çalışmaları çok sistemli ve donanımlı şekilde anlattığınızı görüyorum. Bu nedenle ayrıca dikkatle takip ediyorum. Sayın Başkan, Sayın Heyet, burada isnat edilen hususların neredeyse tamamı, iddianamede bir şekilde bana bağlanıyor. Bu yüzden bu soruları sormak zorundayım. Aksi halde burada herkesle mikrofon alıp konuşmak gibi bir niyetim yok. Amacım, iddianamede yer alan her isnadın her eylemin nasıl Ekrem İmamoğlu'na bağlandığını ortaya koymak. Bu zorunluluğun altını özellikle çizmek isterim" diye konuştu.

"Herhangi bir talimatım ya da baskım oldu mu?"

İmamoğlu'nun, "Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığınız süreçte, benim size meşru ya da gayrimeşru, ahlaki ya da ahlaka aykırı herhangi bir konuda doğrudan ya da dolaylı bir talimatım veya baskım oldu mu? Böyle bir durum yaşadık mı?" sorusu üzerine, Akyüz, "Hayır, yaşamadık. Böyle bir yaklaşım olmadı, böyle bir sürecin parçası olmadık" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun, "Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesisiniz. Ben de kanunen Meclis Başkanıyım. Ancak şunu özellikle vurgulamak isterim ki, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir meclis üyesine talimat verme gibi bir yetkisi yoktur. Kanunda da böyle bir düzenleme yoktur. Buna rağmen soruyorum: İBB Meclis üyesi olarak size herhangi bir talimatım ya da baskım oldu mu? Doğrudan ya da dolaylı, başka kişiler üzerinden bir yönlendirme yaşadınız mı?" sorusuna karşılık da Ali Rıza Akyüz, "Kesinlikle olmadı Başkanım" dedi.

"Aramızda hiçbir zaman hiyerarşik bir ilişki olmadı"

İmamoğlu, "Şimdi üçüncü sorum siyasi ilişkiyle ilgili. İkimiz de Cumhuriyet Halk Partiliyiz ve bundan gurur duyuyorum. Sizin de aynı şekilde düşündüğünüzü biliyorum. Ancak aramızda hiçbir zaman hiyerarşik bir ilişki olmadı. Yani bir il başkanı-il yöneticisi ilişkisi gibi bir yapı hiç kurulmadı. Zaten partimizin yapısı da buna uygun değildir. Biz demokrasiye inanan, fikir özgürlüğünü esas alan bir siyasi geleneğin parçasıyız. Bu çerçevede soruyorum, siyasi konumumdan kaynaklı olarak size herhangi bir talimatım, baskım ya da yönlendirmem oldu mu? Özellikle Bakırköy'deki göreviniz süresince böyle bir ilişki yaşadık mı?" sorusunu yöneltti.

Akyüz, "Hayır, böyle bir şey olmadı. Hatta şunu da söylemek isterim: Sayın Başkan belediye başkanı olduktan sonra da üslubunu hiç değiştirmedi. Bana her zaman 'Ali Rıza Bey nasılsınız?' diye hitap etti. Bu yaklaşım da zaten böyle bir hiyerarşik ilişki olmadığını gösterir" yanıtını verdi.

"Geleceğin Cumhurbaşkanı" iddiası

İmamoğlu, iddianamede yer alan bir ifadeye dikkati çekerek, "Ali Rıza Bey, bu kısmı özellikle önemli görüyorum. Çünkü iddianamenin temelinde yer alan yaklaşımı ortaya koyuyor. İddianamenin özünde ve ruhunda iftiracılar var ve onun için adı iftiraname oldu. İddianamede öyle bir kurgu var ki; 'Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nü aldı, İstanbul'u aldı, şimdi de Türkiye'yi ele geçirecek' gibi bir zihniyetle yazılmış. Bu anlayış üzerine inşa edilmiş bir metinden bahsediyoruz. Bu çerçevede size atfedilen bir ifade var. Deniyor ki: 'Kardeşim, geleceğin Cumhurbaşkanı'na yardım etmekten niye geri duruyorsunuz?' Siz böyle bir cümle kurdunuz mu?" diye sordu.

Ali Rıza Akyüz, "Kesinlikle böyle bir şey söylemedim. Böyle bir diyaloğum da olmadı. Bu ifade tamamen kurgu" yanıtını verdi.

"İddianame, 'Ekrem İmamoğlu her şeyin merkezinde' kurgusuyla hazırlanmış"

İmamoğlu'nun değerlendirmelerini sürdürmesi üzerine Mahkeme Başkanı ile İmamoğlu arasında şu diyalog yaşandı:

Mahkeme Başkanı: "Bu kısımlar savunma beyanı niteliğinde, soru-cevap kısmını tamamlayalım."

Ekrem İmamoğlu: "Bu iddianame, 'Ekrem İmamoğlu her şeyin merkezinde' kurgusuyla hazırlanmış. İnsanlara 'her şeyi Ekrem'e bağlayın' denilerek oluşturulmuş bir süreçten bahsediyoruz."

Mahkeme Başkanı: "Değerlendirmelerinizi savunma aşamasında daha geniş yapabilirsiniz."

İmamoğlu: "Ben sorularımı sordum, cevaplarımı aldım. Teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı
Lvbel C5’ten “Zıplamayan Tayyipçi” sloganlarında geri adım Lvbel C5’ten “Zıplamayan Tayyipçi” sloganlarında geri adım
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
1. Lig’de küme düşen son takım belli oldu 1. Lig'de küme düşen son takım belli oldu
Amedspor’a Süper Lig’e çıkma yolunda büyük şok Amedspor'a Süper Lig'e çıkma yolunda büyük şok

14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
13:47
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı! Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
