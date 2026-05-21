İBB davasında reklam ajansı sahibi: Hayatımı bitirdiler

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İBB Davası'nın 41. gününde reklam ajansı sahibi tutuklu sanık Şeyhmus Sarıboğa, savunma yaptı. Daha önce verem geçirdiğini, akciğerlerinde sorun bulunduğunu ve şeker hastası olduğunu söyleyen Sarıboğa, cezaevinde sağlık durumunun kötüleştiğini belirtti. Sarıboğa, "Ocak ayı sonunda gözüm karardı, düştüm, kaburgalarım kırıldı. Nefes darlığı çekiyorum. Bunlar cezaevi koşullarında tedavi edilecek şeyler değil" diye konuştu. Sarıboğa, İBB soruşturması kapsamında neden tutuklandığını anlayamadığını da belirterek, "Benim İBB ile yakından uzaktan alakam yok, kimseyi tanımıyorum. Ben İBB'den niye tutukluyum?" diye sordu. Şirketine aylarca kayyum atanmadığını anlatan Sarıboğa, "Personel maaşlarını ödeyemedim, üretim yapamadım. Makinelerim aylarca çalışmadığı için çürüyüp gitti. Ticari hayatım bitti, hayatımı bitirdiler" diye yakındı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 77'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 41. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda görülüyor.

Duruşma, saat 10: 50'de tutuklu sanık Sehat Kapki'nin savunmasıyla başladı. Ardından avukatlarının savunması dinlendi. Sonrasında ise reklam ajansı sahibi tutuklu sanık Şeyhmus Sarıboğa'nın savunmasına geçildi.

"KABURGALARIM KIRILDI"

Daha önce verem geçirdiğini, akciğerlerinde sorun bulunduğunu ve şeker hastası olduğunu söyleyen Sarıboğa, cezaevinde sağlık durumunun kötüleştiğini belirtti. Sarıboğa, "Ocak ayı sonunda gözüm karardı, düştüm, kaburgalarım kırıldı. Kaburgalarım hala iyileşmedi. Bugün bile nefes darlığı çekiyorum. Bunlar cezaevi koşullarında tedavi edilecek şeyler değil" diye konuştu.

"ÖNCEKİ İFADELERİM İRADEMLE OYNANDIĞI İÇİN KABUL ETMİYORUM"

İlk kez gözaltına alındığını ve süreci bilmediğini belirten Sarıboğa, emniyet ve savcılık ifadelerinde yanlışlıklar olduğunu savundu. Avukatının yönlendirmesiyle bazı banka işlemlerini rastgele kabul ettiğini söyleyen Sarıboğa, "Bana bu kişilerin ifadeleri okunmadı. Sahte faturayla ilgili bir şey söylenmedi. Önceki ifadelerimi irademle oynandığı için kabul etmiyorum" dedi.

"ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ VER, KAPKİ İLE İLGİLİ BEYANDA BULUN DEDİ"

Sarıboğa, avukatı Selcen Akar'ın cezaevinde kendisini ziyaret ettiğini belirterek, "Bana 'Etkin pişmanlık ifadesi ver, Murat Kapki ile ilgili beyanda bulun, Akın ve Cahit savcıyı tanıyorum, seni de tahliye ettireyim' dedi. Ben ortada suç yokken neyi itiraf edeceğim, kime iftira edeceğim diye tepki gösterdim" ifadelerini kullandı.

"NE SAHTE FATURA İŞLEMİ YAPTIM NE YASA DIŞI PARA TAŞIDIM"

İddianamede Murat Kapki'ye para taşıdığı ve adına şirket kurulduğu iddialarının yer aldığını belirten Sarıboğa, bu suçlamaları reddetti. Sarıboğa, "Sahte fatura ile nakde çevrilmiş bir parayı taşıdığım doğru değildir. Ben öyle bir şey yapmadım. Ne sahte fatura ile ilgili bir işlem yaptım ne de yasa dışı şekilde para taşıdım" dedi.

"O TARİHTE VEREM TEDAVİSİ GÖRÜYORDUM, KARANTİNADAYDIM"

Tanık beyanlarında kendisinin para taşıdığına ilişkin ifadelerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Sarıboğa, o dönem ağır verem tedavisi gördüğünü anlattı. Sarıboğa, "O tarihte çok ciddi bir verem hastasıydım, karantinadaydım. Üç ay evden çıkmadım. Günde 13 ilaç içiyordum. Dört ay boyunca kan tükürdüm. Hepsi kayıtlarda var" diye konuştu.

"BENİM İBB İLE YAKINDAN UZAKTAN ALAKAM YOK"

Sarıboğa, İBB soruşturması kapsamında neden tutuklandığını anlayamadığını belirterek, "Benim İBB ile yakından uzaktan alakam yok, kimseyi tanımıyorum. Ben İBB'den niye tutukluyum? Bunu 12 aydır düşünüyorum. Aklım, mantığım almıyor" dedi.

"ŞİRKET İSİM BENZERLİĞİ NEDENİYLE SUÇLANIYORUM"

Ecrimisil karşılığı reklam alanı kullandığı iddiasına da yanıt veren Sarıboğa, iddianamede adı geçen şirketin kendisine ait olmadığını söyledi. Sarıboğa, "Benim şirketimin adı BFK Park Ticaret Anonim Şirketi'dir. İddianamede bahsi geçen BFK Endüstri adlı şirketin merkezi Ankara'dadır ve benimle hiçbir alakası yoktur. Şirketlerin isim benzerliği nedeniyle suçlanıyorum" diye konuştu.

"ŞİRKETİM FİİLEN İFLAS ETTİ"

Tutuklanmasının ardından şirketine tedbir konulduğunu, ancak aylarca kayyum atanmadığını belirten Sarıboğa, "Personel maaşlarını ödeyemedim, üretim yapamadım. Makinelerim aylarca çalışmadığı için çürüyüp gitti. Ticari hayatım bitti, hayatımı bitirdiler" dedi.

"12 AYDIR KIZLARIMI GÖREMİYORUM"

Tutukluluk nedeniyle çocuklarıyla görüntülü görüşemediğini belirten Sarıboğa, "12 aydır iki kızımı göremiyorum. Doğum günleri oldu. Telefonda 'Baba eve gelmeyecek misin artık?' diyorlar. Ben bunları yaşayacak ne yaptım?" ifadelerini kullandı.

"KAÇMADIM, DELİL KARARTMADIM; TUTUKSUZ YARGILANMAK İSTİYORUM"

Sarıboğa, daha önce adli kontrolle serbest bırakıldığını, kaçmadığını ve ifadeye çağrıldığında kendi isteğiyle gittiğini belirterek, "Yargılanmaktan çekincem yok ama tutuksuz yargılanmak istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Savunmanın ardından mahkeme başkanı ara verdi. Duruşma, Sarıboğa'nın avukatlarının savunmalarıyla devam edecek; tutukluluk incelemesi ve tahliye kararları akşam saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.