İmamoğlu: İstanbul'u kazanmak değil, ele geçirmek istiyorlar

HABER: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 57. gününde konuşan Ekrem İmamoğlu, "Buradaki temel mesele, İstanbul'u kazanmak değil, ele geçirmek meselesidir. İddianameye yansıyan ruh da budur. Bunu yazanların ve yazdıranların niyetiyle, bizim temsil ettiğimiz zihniyet arasındaki fark tam da burada ortaya çıkıyor. Tek bir bürokratıma bir kişiye özel imar artışı talimatı vermedim. Tek bir parsel bazlı plan değişikliği yaptırmadım" dedi. Duruşma, 29 Haziran Pazartesi günü devam edecek.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası'nın 57. gününde, Gürkan Akgün'ün savunmasının ardından söz alarak, iddianamenin yalnızca ceza davası metni değil, aynı zamanda siyasi bir niyet belgesi olduğunu söyledi.

İmamoğlu, "Buradaki temel mesele, İstanbul'u kazanmak değil, ele geçirmek meselesidir. İddianameye yansıyan ruh da budur. Bunu yazanların ve yazdıranların niyetiyle, bizim temsil ettiğimiz zihniyet arasındaki fark tam da burada ortaya çıkıyor" diye konuştu.

"BİR KEZ DAHİ TALİMAT VERMEDİM"

Gürkan Akgün'e, görev yaptığı dönem boyunca siyasi baskı ya da talimat alıp almadığını soran İmamoğlu, özellikle imar alanındaki karar süreçlerine dikkati çekti. "Bir siyasetçi olarak size ya da ekibinize, 'Şuraya imar verin', 'Şu parselin emsalini artırın', 'Şunu geçirin' şeklinde tek bir talimat verdim mi?" diye soran İmamoğlu'na Akgün, "Asla böyle bir şey olmamıştır" yanıtını verdi. İmamoğlu bunun üzerine, "11 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bir kez bile kişisel menfaat içeren bir dosya yönlendirmedim" şeklinde konuştu.

"TEK BİR PARSEL BAZLI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YOK"

İmamoğlu, 2019 sonrası İBB yönetiminde kişiye özel plan değişikliklerinin yapılmadığını vurgulayarak, Akgün'e, "7 yıl boyunca İBB Meclisi'ne tek bir parsel bazlı plan değişikliği gönderdiniz mi?" diye sordu. Gürkan Akgün, "Hayır. Böyle bir parsel bazlı teklif bizim tarafımızdan İBB Meclisi'ne iletilmemiştir" dedi. İmamoğlu, bu yanıt üzerine, geçmiş dönemde binlerce parsel bazlı plan değişikliği yapıldığını, İstanbul'un adeta "imar üzerinden yönetilen bir emlak ofisine" çevrildiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un tarihi ve doğal dokusunu korumaya yönelik açılan davalara da değinerek, tarihi yarımada silueti, kıyılar ve kamusal alanlar üzerinden yürütülen koruma politikalarının önemine dikkati çekerek, bu süreçte hiçbir ayrıcalıklı yapıya göz yumulmadığını söyledi. Gürkan Akgün de "Hepsine dava açtık. Hiçbirini geri çekmedik. Kenti korumak adına mücadelemizi sürdürdük" dedi.

"KAMU YARARI DIŞINDA HİÇBİR SÜRECE PRİM VERMEDİK"

Kamu lehine yapılan projelerin suçlama konusu yapıldığını ifade eden İmamoğlu, kreşler, yurtlar, sosyal alanlar ve kamu yararına protokoller üzerinden yapılan çalışmaların bugün "örgütsel faaliyet" gibi gösterildiğini belirterek, "Bütün yaptığımız kamu lehine fayda üretmekti" ifadelerini kullandı. Gürkan Akgün de "Asla kamu yararı dışında hiçbir sürece prim verilmemiştir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, dosyada yer alan birçok ihalenin 2019-2024 arasında, AK Parti'nin İBB Meclisi ve encümende çoğunlukta olduğu dönemde yapıldığını vurguladı. Aynı ihalelerde AK Partili encümen üyelerinin de imzası bulunduğunu hatırlatan İmamoğlu, buna rağmen yalnızca İBB bürokratlarının ve şirket yöneticilerinin sanık yapıldığını söyledi. Ekrem İmamoğlu, "AK Parti mensubu oldukları için iddianamenin dışında bırakılan isimler var. Aynı ihaleye imza atanların bir kısmı dışarıda, bir kısmı sanık sandalyesinde" şeklinde konuştu.

"KANAL İSTANBUL VE ASKERİ ALANLAR İSTANBUL'A İHANETTİR"

Kanal İstanbul ve askeri alanların lüks konut projelerine açılmasını, "yağma ve talan" olarak nitelendiren İmamoğlu, bunun kentsel dönüşüme hiçbir katkı sunmadığını söyledi. İBB verilerine göre, İstanbul'da 160 bin ağır riskli bina bulunduğunu hatırlatan Ekrem İmamoğlu, "Bu lüks konutların o riskli binaların dönüşümüne tek metrekare katkısı yok" dedi. Gürkan Akgün de "Bu projeler orta gelirli ya da dar gelirli vatandaşın barınma sorununu çözmez, aksine büyütür" değerlendirmesini yaptı.

"SENİNLE YOL ARKADAŞI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'de hiçbir ilçenin siyasi kimliğine göre ayrıştırılmadığını, hatta AK Partili belediyelere özel hassasiyet gösterilmesi yönünde talimat verdiğini aktararak, "Bir gün bile 'Şu belediyeye gitmeyin, şu belediyenin işini yavaşlatın' demedim. Tam tersine, özellikle ilgilenin dedim" ifadelerini kullandı. Gürkan Akgün de "39 ilçeyi tek tek gezdik. Taleplerini aldık. Hiçbir belediyeyi birbirinden ayırmadık" şeklinde konuştu. İmamoğlu sözlerini, Gürkan Akgün'e dönerek, "Seninle yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyorum" diyerek tamamladı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Akgün'ün savunması ve çapraz sorgusunun ardından duruşma, 29 Haziran Pazartesi gününe bırakıldı. Pazartesi günü Akgün'ün avukatlarının savunma yapması bekleniyor.