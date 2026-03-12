İbb Davası'nda Dördüncü Gün Tamamlandı… Utku Çakırözer: "İnsanlar Adalet İstiyor Ama Siyasetin Etkisinde Olan Yargılamalarla Türkiye'ye Adalet Gelmez"

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Yasin KABADAYI

(İSTANBUL) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İBB Davası'na ilişkin, "Toplumun yüzde 70'den fazlası burada bir yolsuzluk davasının değil, siyasi ön kesme ve millet iradesi gasbına yönelik bir sürecin işlediğini görüyor. Hakikaten Türkiye'de iddianamelerin nasıl pespaye olduğunu gösteren ibretlik bir yargılama. İnsanlara nerede sorsanız adalet istiyor ama siyasetin etkisinde olan yargılamalarla Türkiye'ye adalet gelmez" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Silivri'deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda görülen, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'na ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Yargılama sisteminde tutukluluğun istisna, tutuksuz yargılamanın asıl olduğunu belirten Çakırözer, "Ama maalesef geçmişte bu ülkeyi şu anda yöneten isimler de yargılandılar. Hatta işte cezaevine de girdiler ama haklarındaki hüküm kesinleşene kadar tutuksuz yargılandılar. Türkiye'de dünyanın birçok yerinde de bu böyle. Ancak burada siyasetin baskısı altındaki yargı süreci buraya getirildi" diye konuştu.

Silivri'de gördükleri manzarada, insanların aile bireylerine el sallamasının dahi yasaklandığını ifade eden Çakırözer, "Bugün yaşanan çok duygusal anlardı. Ramazan Gülten, Türkiye'nin belki de en dürüst bürokratlarından biri. Bir yıldır burada, çocuğu cezaevindeyken doğdu, Maya. Bugün ona Maya'nın ilk konuştuğu kelimeler 'baba' oldu diye müjde verildi. Herkes çok, duygulandı. İnsanlar sevdiklerini göremiyorlar. Tabii ki hiçbirimiz yargılanamaz değiliz ama tutuksuz yargılama esas olmalı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin dört bir yanında insanlara sorduğunuzda bu yargılamanın siyasi olduğunu görüyor"

Bu davanın Türkiye'nin şu anda en önemli davası olduğunu ve "TRT'den canlı yayınlanmasını istediklerini belirten Çakırözer, şöyle devam etti:

"Biz istiyoruz, biz güveniyoruz 'TRT'den verilsin' diyoruz. Cumhuriyet İttifakı'nın bileşenlerinden MHP de 'tamam' dedi Sayın Bahçeli 'verilsin' dedi. Aralık ayında yine benzer açıklamalar sonrasında biz Meclis'te sunmuştuk, 'TRT canlı yayın yapsın, tüm kanalları oradan alsın' diye. İnsanlara sorduğunuzda Türkiye'nin dört bir yanında bu yargılamanın siyasi olduğunu, ortada bir yolsuzluk olmadığını, yolsuzluk iddiasıyla, casusluk iddiasıyla, terör iddiasıyla vesaire aslına bakarsanız iktidara yürümekte olan bir cumhurbaşkanı adayının önünün bizim cumhurbaşkanı adayımızın önünün kesildiğini Türkiye'de herkes görüyor. Sadece bizim partililerimiz değil, herkes bunu görüyor. Toplumun yüzde 70'den fazlası burada bir yolsuzluk davası değil, siyasi ön kesme, millet iradesi gasbına yönelik bir sürecin işlediğini görüyor."

Bugün katıldığım duruşmada o kadar ortaya çıkıyor ki insanların gizli tanık olmaya teşvik edildiği. Mesela bugün itirafta bulunduğu söylenen bir sanık çıktı. Grafik konuldu Ağaç A.Ş. İstanbul Büyükşehir'in iştiraklerinden. Normalde yıllık 5 milyar liralık bir cirosu olan bir kuruluş ama o konulan grafiğe baktığınızda aylık 20 milyarlık para girdisi çıktısı olduğu şeklinde algı yaratılıyor. Doğal olarak hem Ekrem İmamoğlu hem işte suçlanan A.Ş.'nin genel müdürü hem avukatlar hepsi isyan ettiler. ve sordukları sorularla hakikaten de tutarsızlıkları ortaya koydular. Avukatlar gördüğüm kadarıyla ve tabii ki yargılanmakta olan sanıklar bu tür gerçekle bağdaşmayan beyanları teker teker orada bir avukatın söylemiyle karanlığın içinden günışığına çıkarıyorlar. Hakikaten Türkiye'de iddianamelerin nasıl pespaye olduğunu gösteren ibretlik bir yargılama var aslında."

"TRT şart değil aslında ANKA alınsa içeri ANKA tamamen dağatsa olur"

Utku Çakırözer, duruşmanın canlı yayınlanması halinde halkın da tutarsızlıkları, yalanları, iftiraları görmesine imkan tanınacağını belirterek, "Keşke canlı yayınlansa. Zaten inanmıyor insanlar ama yani TRT'den yayınlansa, TRT şart değil, aslında ANKA alınsa içeri ANKA tamamen dağıtsa o da olur. Keşke ayyınlansa da insanlar, gerçekten insanların bir yıldır nasıl pespaye bir iddianame ile nasıl, adaletsizce, haksız, hukuksuz yere zindanda yattığını görebilse" dedi.

Cezaevinde kalanların yanı sıra ailelerin de ayrı sıkıntı içinde olduklarını söyeyen Utku Çakırözer, "Fotoğraf çekmeyin, alkışlamayın gibi olağanüstü koşullarda bir yargılama. Barikatlar arkasında barikatlar, içeride de keza öyle. İnsanlara nerede sorsanız adalet istiyor ama böyle yargılamalarla siyasetin etkisinde olan siyasetin baskısı altındaki yargılamalarla Türkiye'ye adalet gelmez" şeklinde konuştu.

"Bu yargılama bir an önce tutuksuz devam etmeli"

Utku Çakırözer, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız, diğer belediye başkanları aynı şekilde bir yıldır hem yönettikleri belediyelerden hem ailelerinden uzaktalar. Bu yapılan çok büyük adaletsizlik, bir an önce son bulması lazım. Bu yargılama bir an önce tutuksuz devam etmeli ve bir an önce TRT olur ANKA olur, bir şekilde bunun tüm Türkiye'nin izleyebileceği şekilde ve herkesin kendi vicdanında kanaatini oluşturabilmesine imkan tanıyacak şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Ama büyük bir zorlama var aynı Ergenekon'da ve Balyoz kumpas davalarında gördüğümüzden hiçbir farkı olmayan bir şekilde burada yol arkadaşlarımıza sırf Cumhurbaşkanlığına aday oldu, sırf iktidarı alacak diye maalesef zindana hapsetme arayışının sürdüğü yargılama sürmekte."