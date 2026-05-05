İBB Davası'nda Turgay Tokdemir'in Savunması

Haber: Mehmet OFLAZ

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasının 32. gününde, "Cebeci Maden Sahası'nda yapılan hafriyat dökümü nedeniyle kamu zararı oluştuğu" iddiasından yargılanan iş insanı Turgay Tokdemir savunmasında, "150 milyonluk malım var. Bütün mal varlığım şirketim üzerine. Hasan Tahsin Sönmez kuzenimdir, suçsuz yere 1 senedir yatıyor. Ben de tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanık avukatı Halil Bostancı, "Adem Soytekin bizim sıramızı alarak tahliye oldu. Örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Adem Soytekin, savunmasında bir soru şablonu olduğunu söyledi. O bunu söylüyorsa, ilkokul mezunu Tugay Tokdemir, örgüt varsa bile nereden bilecek? Ne Sönmez'in ne Tokdemir'in böyle bir örgütü bilme imkanı var" diye konuştu.

77'si tutuklu 414 sanıklı davada, firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerinden, "Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye ait Cebeci Maden Sahası Bölgesi'ne, İBB tarafından hafriyat dökümü nedeniyle kamu zararı oluştuğu" iddiasından tutuklu yargılanan iş insanı Turgay Tokdemir'in savunması alındı. Tokdemir şöyle konuştu:

"Sayın Başkan ben Sönmez Su İnşaat firmasının sahibiyim. Hakkımda sahte fatura düzenlemeyle alakalı suçlama bulunmaktadır. Bu sebeple tutuklandım. Şirketimle alakalı vergi incelemeleri bulunmaktadır fakat tespit edilmiş herhangi bir vergi raporu bulunmamaktadır. Tanımadığım bir kişinin benimle alakalı bir iddiası bulunmaktadır. Kişinin ismini iddianamede gördüğüm kadarıyla Şükrü Kaynar'dır. Hiç hayatımda görmediğim, duymadığım, ismini bile duymadığım kişidir kendisi. Üç senedir şirketimi inceleyen vergi memurları bir tespit olmamasına rağmen bu kişi sahte fatura düzenlediğimi kanısına nereden varmıştır? Ben bunu bilmemekteyim. Benden sahte fatura işi yapıyor diyorlar. Benim kime borcum var? Zaten 150 milyonluk malım var. Böyle sahte fatura işi yapan bir insanın mal varlığı olur mu? Akrabalarım da araştırılsın, bütün her şeyim, bütün komşularım da araştırılsın benden bir iğne bile düşmedi. Akrabalarımda da yok hiçbir şey de yok. Bütün mal varlığım şirketimin üstünde. Burada da bir ayrımı yapalım efendim; Hasan Tahsin Sönmez benim kuzenimdir. Benim şirketimin ismi de Sönmez olduğu için burada karıştırılıyor. Benim sebebimle de hemen hemen bir senedir yatıyor. Suçsuz yere bir senedir tutuklu yatmaktayım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum efendim. Ben efendim ilk savunmamı da sizin karşınızda yapıyorum. Herhangi bir savcıyla tam bir savunma yapmadım."

Savunmasının ardından Tokdemir, duruşma savcısının sorularını yanıtladı ve yaşanan diyalog şöyle:

Savcı: Turgay Bey, bu Sönmez İnşaat Madencilik Ltd. Şirketi'nin faaliyet alanı nedir acaba? Hangi işlemle meşgul?

Tokdemir: Efendim nakliye, kum, mıcır, çakıl.

Savcı: Şirketin yıllık cirosu ne kadar acaba?

Tokdemir: Yıllık cirosu 1 milyar, 2 milyar civarında.

Savcı: Şimdi vergi inceleme raporu var. Raporda 2022 yılında 8 milyon TL alış, 9.5 milyon TL satış faturaları var. 2023 yılında 1 milyar TL alış, 72 milyon TL satış; 2024 yılında 1.2 milyar alış, 86 milyon TL satış gibi rakamlar var. Şirkette 2022 yılında ilişkili sahte belge incelemesi şeklinde.

Tokdemir: Şirket incelemeleri vardır efendim, onu beyan ettim.

Savcı: O da satışlarla ilgili 2023 yılında 1 milyar TL, 72 milyon TL satış vesaire.

Tokdemir: Ben Kuzey İstanbul'da çalışıyordum. Kuzey İstanbul'da çalışıyordum. Buraya dolgu malzemesi getirerek, kum alarak, mıcır alarak bu şirketi...

Savcı: Ne kadarlık bir satış yaptınız Kuzey İstanbul'a bu süreçte?

Tokdemir: Efendim binlerce kamyon. Nakliyecilerim vardı, kendi araçlarım vardı, ekipmanlarım vardı. Binlerce kamyon getirdiler efendim.

Savcı: Binlerce kamyon ne? İçerik ne tam olarak?

Tokdemir: Portakal gibi taşlar, karpuz gibi büyüklükte taşlar. Bunlar yol düzenleme, ondan sonra hafriyatın çöktüğü yerlere dolgu malzemesi. Bu şekilde.

Savcı: Kaç yıl çalıştınız Kuzey İstanbul'da?

Tokdemir: Efendim 2022'den bu yıla kadar çalışıyorduk, yani bir sene öncesine kadar. Kayyum atanmadan önce çalışıyorduk efendim.

Savcı: Peki bu binlerce kamyonluk sevkiyattan bahsediyorsunuz. Bununla ilgili sevk irsaliyesi vesaire fatura?

Tokdemir: Hepsi mevcuttur efendim. Vergi memurları zaten gerektiğinde, istenildiği zaman veriliyor efendim bunlar. Binlerce fatura, irsaliye bulunmaktadır bizde. İstedikçe vereceğiz efendim.

Savcı: Şirkette tamamen size ait, doğru mu?

Tokdemir: Evet doğrudur efendim.

Savcı: Herhangi bir ortak, gizli ortak vesaire?

Tokdemir: Kimse yok efendim. Tek malın sahibi benim."

"Ne Sönmez'in ne Tokdemir'in böyle bir örgütü bilme imkanı var"

Hem sanık Hasan Tahsin Sönmez'in hem de sanık Tugay Tokdemir'in avukatı olan Halil Bostancı, "Adem Soytekin bizim sıramızı alarak tahliye oldu. Örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Adem Soytekin, savunmasında bir soru şablonu olduğunu söyledi. O bunu söylüyorsa, ilkokul mezunu Tugay Tokdemir, örgüt varsa bile nereden bilecek? Ne Sönmez'in ne Tokdemir'in böyle bir örgütü bilme imkanı var" ifadelerini kullandı.

Avukat Bostancı, mevcut delil durumunun ortadan kalktığını, hiçbir suç delilinin olmadığını belirtti ve hem Sönmez'in hem de Tokdemir'in tahliyesini talep etti. Bostancı, "Vergi raporu gelsin, aleyhte olursa tekrar tutuklansınlar" ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı duruşmayı bitirdi ve İBB davası 33. günde tutuklu sanık Volkan Ateş'in savunmasıyla devam edecek.