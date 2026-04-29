İbb Davası'nın 29. Gününde, İtirafçı Adem Soytekin ile Murat Kapki Arasında Gerginlik Yaşandı

29.04.2026 13:53  Güncelleme: 15:09
Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 414 sanıklı İBB Davası'nın 29. gününde, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuklu Adem Soytekin'in avukatlarının savunması sırasında Mahkeme Başkanı Soytekin'e, "Dosyada mağdur olduğuna ve baskı gördüğüne dair dilekçen var, olayı sen de anlat" diyerek söz verdi. Soytekin, "Murat Kapki bana 'Film çekeceğiz, rolünü oynar mısın?' dedi. Buğra Gökçe de 'O rolü oynayacak bilmem ne çocuğu buluruz' dedi" diye konuştu. Ekrem İmamoğlu, "Çok ayıp, zan altında kalıyoruz. Kime ne saygısızlık yapmışız" dedi. Murat Kapki ise "Adem yalan konuşuyor siz de kabul ediyorsunuz" diyerek Mahkeme Başkanına tepki gösterdi. Duruşmaya bir saat ara verildi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 29. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda, devam ediyor.

Duruşma, saat 10.50'de etkin pişmanlık kapsamında ifade veren ancak tutuklu yargılanan Adem Soytekin'in avukatlarının savunmasıyla başladı.

Soytekin'den ek savunma alınacak

Duruşmaya başlarken Mahkeme Başkanı, bazı suçlamalar yönünden Adem Soytekin'den ek savunma alınacağını söyledi.

Soytekin'in avukatı Simge Büyük, müvekkilinin isnat edilen eylemlerine ilişkin savunmasını sürdürürken, geçen hafta cezaevi nakil aracı içerisinde sözlü tacize uğradığı yönündeki iddiaya da değindi. Büyük, bu olaya ilişkin tutanakların eksik düzenlendiğini ileri sürdü.

Duruşmada "tutanak" gerginliği...

Duruşmada, Doğan Hamit Doğruer'in müdafii Avukat Serkan Günel, Adem Soytekin'in dinlenme sırasının öne alınmasına dayanak gösterilen tutanağa ilişkin itirazlarını dile getirdi. Günel, tutanağın yeni ellerine ulaştığını belirterek, "Siz yanılmıyorsam tehdit edildiğinden bahsettiniz ama bu tutanakta herhangi bir tehdit yok. Bir buçuk gündür Adem Soytekin'i dinliyoruz. Oysa bu sürede buradaki tutukluların talepleri onar dakikada alınabilirdi ya da doğrudan savunmalarına geçilebilirdi" dedi. Günel, Soytekin'e yönelik iddianın hakaret kapsamında kaldığını savunarak, "Bundan sonra sadece hakarete yönelik bir taleple tutukluların dinlenme sırası değişecek mi? Müvekkilimize sıranın ne zaman geleceğini buna göre bilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Günel ayrıca, Soytekin'e bazı eylemler yönünden ek savunma hakkı verilmesine de değindi. Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. yönünden "nitelikli dolandırıcılık" isnadının "ihaleye fesat" suçuna mı dönüşeceğini soran Güner, savunmalarını buna göre hazırlamak istediklerini belirtti.

Mahkeme Başkanı ise ek savunmanın, suç vasfının değişme ihtimali nedeniyle verildiğini söyleyerek, "Siz savunmanızı hangi stratejiyle yaparsanız ona göre yapın" dedi.

Günel'in ilk itirazına yanıt veren Mahkeme Başkanı, Adem Soytekin'in dosyada dilekçesinin bulunduğunu ve jandarmanın aktardığı bilgilerin tutanakla birebir örtüşmediğini söyledi. Başkan, Soytekin'i çağırarak yaşanan olayı anlatmasını istedi.

Günel'in, olayın diğer tarafı olarak Murat Kapki'ye de söz verilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Sonradan veririz ona da söz hakkı" dedi.

Adem Soytekin, olayı "sansürsüz" anlatmayı uygun bulmadığını belirterek, ailesiyle diğer kişilerin aileleri arasında husumet doğabileceğini söyledi. Soytekin, geçen hafta salonda Murat Kapki'nin kendisine dönerek, "Biz bu sürecin filmini çekeceğiz. Sen de bu filmin içinde kendi rolünü oynar mısın?" dediğini, kendisinin ise bunu reddettiğini anlattı. Soytekin, aynı gün cezaevine dönüş yolunda aynı araca bindiklerini belirterek, araç içinde konuşulanları duyduğunu iddia etti. Soytekin, Murat Kapki'nin yanındakilere bu diyaloğu anlattığını, ardından Buğra Gökce'nin kendisine yönelik sinkaflı ifadeler kullandığını ileri sürdü. Soytekin, "Bu, benim yaşadıklarımın sadece bir tanesi" dedi.

İmamoğlu: "Çok ayıp, zan altında kalıyoruz. Kime ne saygısızlık yapmışız"

Bu sırada Mahkeme Başkanı, Soytekin'in 20 Nisan tarihli dilekçesinden bir bölümü okudu. Dilekçede Soytekin'in, "etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği için cezaevinde, sevk sırasında ve duruşma salonunda bazı sanıkların sözlü sataşmalarına ve psikolojik baskısına maruz kaldığını, bu durumun yargılamaya sağlıklı katılmasını güçleştirdiğini belirttiği" aktarıldı.

Araya giren Ekrem İmamoğlu, "Çok ayıp, zan altında kalıyoruz. Kime ne saygısızlık yapmışız. Çok ayıp yani böyle bir şey. Her gün selamlaştığım adam" dedi.

İtirafçı olan ancak duruşmada, "savcılık yönlendirmesiyle gerçeğe aykırı ifadeler verdiğini" belirterek suçlamaları reddeden Murat Kapki de "Başkanım ben de söz almak istiyorum, söz vereceğim dediniz. Adem yalan konuşuyor siz de kabul ediyorsunuz" diyerek Mahkeme Başkanı'na tepki gösterdi. O sırada Aykut Erdoğdu, Kapki'yi sakinleştirmeye çalıştı.

Avukat Günel de Murat Kapki'ye seslenerek, "Siz de dilekçe verin, savunmanızı öne aldırın Murat Bey" dedi. Mahkeme Başkanı, "Etkin pişmanlıktan yararlandığı için baskıya maruz kaldığını söylerse ve dilekçe sunarsa ben de bunu değerlendiririm" diye konuştu.

İmamoğlu'ndan babasına: "Moralli ol, canını sıkma"

Duruşmaya ara verildi. İmamoğlu ise salondan çıkarılırken babası Hasan İmamoğlu'na seslenerek, "Moralli ol sıkma canını. Bunlar tırıvırı geçer gider" dedi. Duruşma, aranın ardından Soytekin'in avukatlarının savunmasıyla devam edecek.

Osimhen’i karakola şikayet ettiler Nedeni bomba Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba
Diyarbakır seferber oldu, minik Yazgül uyurken bulundu Diyarbakır seferber oldu, minik Yazgül uyurken bulundu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Macron’a sert tepki: Gereksiz bir cüretkarlıkta olduğunu görüyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepki: Gereksiz bir cüretkarlıkta olduğunu görüyoruz
Sinan Burhan’dan Mustafa Balbay’a: Özkan Yalım ile Adnan Menderes bir mi Sinan Burhan'dan Mustafa Balbay'a: Özkan Yalım ile Adnan Menderes bir mi?
İngiltere’nin Washington Büyükelçisi’nden tartışma yaratacak İsrail çıkışı İngiltere’nin Washington Büyükelçisi’nden tartışma yaratacak İsrail çıkışı
Yılda bir kez çıkıyor, binbir derde şifa oluyor Yılda bir kez çıkıyor, binbir derde şifa oluyor
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da İngiltere Kralı 3. Charles’ı resmi törenle karşıladı ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İngiltere Kralı 3. Charles'ı resmi törenle karşıladı
Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu
Trump’tan Netanyahu’ya “Ateşkesi riske atmayın” uyarısı Trump’tan Netanyahu’ya “Ateşkesi riske atmayın” uyarısı
Adem Soytekin’den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
Trump’tan Kral Charles’ı gülümseten itiraf: Annem ona aşıktı Trump’tan Kral Charles’ı gülümseten itiraf: Annem ona aşıktı

14:32
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
14:20
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
14:04
Arda Güler’den 1000 öğrenciye sürpriz Beğeni yağıyor
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor
13:53
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
13:41
1 maç kaldı Okan Buruk “Oyna“ dediği an madde devreye girecek
1 maç kaldı! Okan Buruk "Oyna" dediği an madde devreye girecek
13:38
Manşetler yanıyor Tarihi maç herkesi şoke etti
Manşetler yanıyor! Tarihi maç herkesi şoke etti
13:34
Osimhen’e bomba gibi teklif Hemen yanıt verdiler
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
13:08
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş’ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş'ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
13:06
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
