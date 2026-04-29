İbb Davası'nın 29. Gününde, İtirafçı Adem Soytekin ile Murat Kapki Arasında Gerginlik Yaşandı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 414 sanıklı İBB Davası'nın 29. gününde, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuklu Adem Soytekin'in avukatlarının savunması sırasında Mahkeme Başkanı Soytekin'e, "Dosyada mağdur olduğuna ve baskı gördüğüne dair dilekçen var, olayı sen de anlat" diyerek söz verdi. Soytekin, "Murat Kapki bana 'Film çekeceğiz, rolünü oynar mısın?' dedi. Buğra Gökçe de 'O rolü oynayacak bilmem ne çocuğu buluruz' dedi" diye konuştu. Ekrem İmamoğlu, "Çok ayıp, zan altında kalıyoruz. Kime ne saygısızlık yapmışız" dedi. Murat Kapki ise "Adem yalan konuşuyor siz de kabul ediyorsunuz" diyerek Mahkeme Başkanına tepki gösterdi. Duruşmaya bir saat ara verildi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 29. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda, devam ediyor.

Duruşma, saat 10.50'de etkin pişmanlık kapsamında ifade veren ancak tutuklu yargılanan Adem Soytekin'in avukatlarının savunmasıyla başladı.

Soytekin'den ek savunma alınacak

Duruşmaya başlarken Mahkeme Başkanı, bazı suçlamalar yönünden Adem Soytekin'den ek savunma alınacağını söyledi.

Soytekin'in avukatı Simge Büyük, müvekkilinin isnat edilen eylemlerine ilişkin savunmasını sürdürürken, geçen hafta cezaevi nakil aracı içerisinde sözlü tacize uğradığı yönündeki iddiaya da değindi. Büyük, bu olaya ilişkin tutanakların eksik düzenlendiğini ileri sürdü.

Duruşmada "tutanak" gerginliği...

Duruşmada, Doğan Hamit Doğruer'in müdafii Avukat Serkan Günel, Adem Soytekin'in dinlenme sırasının öne alınmasına dayanak gösterilen tutanağa ilişkin itirazlarını dile getirdi. Günel, tutanağın yeni ellerine ulaştığını belirterek, "Siz yanılmıyorsam tehdit edildiğinden bahsettiniz ama bu tutanakta herhangi bir tehdit yok. Bir buçuk gündür Adem Soytekin'i dinliyoruz. Oysa bu sürede buradaki tutukluların talepleri onar dakikada alınabilirdi ya da doğrudan savunmalarına geçilebilirdi" dedi. Günel, Soytekin'e yönelik iddianın hakaret kapsamında kaldığını savunarak, "Bundan sonra sadece hakarete yönelik bir taleple tutukluların dinlenme sırası değişecek mi? Müvekkilimize sıranın ne zaman geleceğini buna göre bilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Günel ayrıca, Soytekin'e bazı eylemler yönünden ek savunma hakkı verilmesine de değindi. Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. yönünden "nitelikli dolandırıcılık" isnadının "ihaleye fesat" suçuna mı dönüşeceğini soran Güner, savunmalarını buna göre hazırlamak istediklerini belirtti.

Mahkeme Başkanı ise ek savunmanın, suç vasfının değişme ihtimali nedeniyle verildiğini söyleyerek, "Siz savunmanızı hangi stratejiyle yaparsanız ona göre yapın" dedi.

Günel'in ilk itirazına yanıt veren Mahkeme Başkanı, Adem Soytekin'in dosyada dilekçesinin bulunduğunu ve jandarmanın aktardığı bilgilerin tutanakla birebir örtüşmediğini söyledi. Başkan, Soytekin'i çağırarak yaşanan olayı anlatmasını istedi.

Günel'in, olayın diğer tarafı olarak Murat Kapki'ye de söz verilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Sonradan veririz ona da söz hakkı" dedi.

Adem Soytekin, olayı "sansürsüz" anlatmayı uygun bulmadığını belirterek, ailesiyle diğer kişilerin aileleri arasında husumet doğabileceğini söyledi. Soytekin, geçen hafta salonda Murat Kapki'nin kendisine dönerek, "Biz bu sürecin filmini çekeceğiz. Sen de bu filmin içinde kendi rolünü oynar mısın?" dediğini, kendisinin ise bunu reddettiğini anlattı. Soytekin, aynı gün cezaevine dönüş yolunda aynı araca bindiklerini belirterek, araç içinde konuşulanları duyduğunu iddia etti. Soytekin, Murat Kapki'nin yanındakilere bu diyaloğu anlattığını, ardından Buğra Gökce'nin kendisine yönelik sinkaflı ifadeler kullandığını ileri sürdü. Soytekin, "Bu, benim yaşadıklarımın sadece bir tanesi" dedi.

İmamoğlu: "Çok ayıp, zan altında kalıyoruz. Kime ne saygısızlık yapmışız"

Bu sırada Mahkeme Başkanı, Soytekin'in 20 Nisan tarihli dilekçesinden bir bölümü okudu. Dilekçede Soytekin'in, "etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği için cezaevinde, sevk sırasında ve duruşma salonunda bazı sanıkların sözlü sataşmalarına ve psikolojik baskısına maruz kaldığını, bu durumun yargılamaya sağlıklı katılmasını güçleştirdiğini belirttiği" aktarıldı.

Araya giren Ekrem İmamoğlu, "Çok ayıp, zan altında kalıyoruz. Kime ne saygısızlık yapmışız. Çok ayıp yani böyle bir şey. Her gün selamlaştığım adam" dedi.

İtirafçı olan ancak duruşmada, "savcılık yönlendirmesiyle gerçeğe aykırı ifadeler verdiğini" belirterek suçlamaları reddeden Murat Kapki de "Başkanım ben de söz almak istiyorum, söz vereceğim dediniz. Adem yalan konuşuyor siz de kabul ediyorsunuz" diyerek Mahkeme Başkanı'na tepki gösterdi. O sırada Aykut Erdoğdu, Kapki'yi sakinleştirmeye çalıştı.

Avukat Günel de Murat Kapki'ye seslenerek, "Siz de dilekçe verin, savunmanızı öne aldırın Murat Bey" dedi. Mahkeme Başkanı, "Etkin pişmanlıktan yararlandığı için baskıya maruz kaldığını söylerse ve dilekçe sunarsa ben de bunu değerlendiririm" diye konuştu.

İmamoğlu'ndan babasına: "Moralli ol, canını sıkma"

Duruşmaya ara verildi. İmamoğlu ise salondan çıkarılırken babası Hasan İmamoğlu'na seslenerek, "Moralli ol sıkma canını. Bunlar tırıvırı geçer gider" dedi. Duruşma, aranın ardından Soytekin'in avukatlarının savunmasıyla devam edecek.