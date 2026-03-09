İbb Davası'nın İlk Günü Sona Erdi, İlk Duruşma İki Ay Sürecek

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN/ Esra TOKAT

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'sı tutuklu 402 sanıklı İBB davasının ilk duruşmasının birinci gününde yalnızca sanık avukatlarının usule ilişkin talepleri alındı. Henüz kimlik tespiti yapılmayan ve iddianame kabul kararı okunmayan duruşmada, söz almak isteyen Ekrem İmamoğlu'na söz verilmemesi nedeniyle mahkeme başkanı, duruşma savcısı ve İmamoğlu arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan ve aralarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106'sı tutuklu 402 sanıklı davanın ilk duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No'lu salonda görüldü.

Günün ilk yarısı İmamoğlu ve Mahkeme Başkanı arasındaki gerginlikle sona erdi

Duruşmada, avukatların, ilk önce Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının alınması talebi üzerine Mahkeme Başkanı, İmamoğlu ve örgüt yöneticiliğinden yargılanan isimlerin savunmalarının en son alınması yönünde bir planlama yaptıklarını bildirdi.

Başkanın İmamoğlu'na, "sen" şeklinde hitap etmesine de izleyiciler tepki gösterdi

Bunun üzerine İmamoğlu, söz almak istedi. Mahkeme Başkanının izin vermemesi üzerine İmamoğlu ve Mahkeme Başkanı arasında gerginlik yaşandı, Başkanın İmamoğlu'na, "sen" şeklinde hitap etmesine de izleyiciler tepki gösterdi.

Savunma listesine ulaşamadığını belirten bir avukatın sözlerinin de izleyiciler tarafından alkışlanması üzerine Mahkeme Başkanı ise "Salonu komple boşaltıyoruz. İzleyici bölümünü boşaltıyoruz. İzleyici bölümü boşaltıldıktan sonra avukatlara söz vereceğim" dedi.

Gerginlik üzerine heyet, izleyici bölümü boşaltılana kadar salondan ayrıldı. Aileler, izleyici kısmının boşaltılması kararına, "Biz kaç aydır bu günü bekliyoruz, neler yaşıyoruz haberiniz var mı?" şeklinde tepki gösterdi. Duruşmaya, saat 13.30'a kadar ara verildi.

İzleyicilerin salondan çıkarılması talimatı verilmişti ama duruşma izleyici ile devam etti

Bu arada, salonda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in salondaki milletvekillerine, "salondan ayrılmama" talimatını verdiği belirtildi.

Verilen ara sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, izleyicilerin yanına giderek, yakınlarını çıkarken alkışlayabileceklerini ancak savunmalar sırasında sessiz olunması gerektiğini ifade etti.

Aranın ardından saat 14.00 itibarıyla, tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona alındı. Jandarma eşliğinde salona getirilen tutuklu sanıklar, alkışlarla karşılandı. Ekrem İmamoğlu salona getirildiği sırada izleyicilerden "Seninle gurur duyuyoruz" sesleri yükseldi.

Duruşma başlamadan önce Özgür Çelik izleyicilere, "Tüm yol arkadaşlarımız salona girdi. Bundan sonra avukatlarımız konuşacak. Ses ve görüntü konusunda dikkatli olalım" şeklinde uyarıda bulundu.

Reddi hakim talepleri "duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu" gerekçesiyle reddedildi

Duruşmanın ilk gününde yalnızca sanık avukatlarının usule ilişkin talepleri alınabildi. Henüz iddianame kabul kararı okunmadı ve kimlik tespiti yapılmadı. Avukatlar, reddi hakim ve tefrik taleplerinde bulundu.

Diğer avukatların da reddi hakim taleplerinin alınmasının ardından duruşma savcısına söz verildi. Savcılık, avukatların reddi hakim ve tefrik taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti ara kararında, reddi hakim ve tefrik taleplerinin "duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu" gerekçesiyle geri çevrilmesine karar verdi.

Heyetin ret kararının ardından Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Tora Pekin, söz alarak, "Reddi hakim talebimizi reddetmenize itiraz edeceğiz. Yarın aslında duruşmayı yapmamanız gerekiyor. Müvekkilim de sabahtan beri söz almak istiyor" diye konuştu.

İmamoğlu'na söz verilmedi

Söz almak isteyen İmamoğlu'na Mahkeme Başkanı, "Ekrem Bey sabahtan beri duruşmayı sabote ediyorsunuz" dedi. Bunun üzerine Ekrem İmaoğlu'nun, yeniden söz almak isteyerek, "Siz bu davada sağlıklı yargılama yapamazsınız. Böyle olmaz" sözlerine, Mahkeme Başkanı, "Söz vereceğiz sıranız gelince, gayet de yaparız" şeklinde karşılık verdi.

Savcıdan İmamoğlu'na: "Haddini bil"

Duruşma Savcısına yönelik de konuşan Ekrem İmamoğlu, "Biraz mertliğiniz varsa bu insanları bırakın, tek başıma benimle mücadele edin" ifadelerini kullandı. Bu sırada duruşma Savcısının İmamoğlu'na parmak sallayarak "haddini bil" dediği iddia edildi.

Heyet, duruşmaya yarın devam edileceğini belirterek, salondan ayrıldı.

İmamoğlu'ndan mahkeme heyetine: "İşte böyle kaçarak gidersiniz"

Ekrem İmamoğlu, "Yazıktır bu millete, yazıktır bu memlekete. İşte böyle kaçarak gidersiniz" şeklinde konuştu. Salonda bu sırada, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", İmamoğlu salondan ayrılırken de "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı atıldı.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Avukatların reddi hakim talebi gerekçeleri

Sanık avukatları, sanıkların savunma sırasını öğrenemediklerini, bunun Yeni Şafak Gazetesi' verilmesine rağmen kendilerine bildirilmediğini söyledi.

Duruşmanın yapılış şekli, salona giriş düzeni ve yargılama sürecinde müdafilerin müvekkilleriyle temas kurma imkanının fiilen ortadan kaldırılmasının da savunma hakkını zedelediğini belirten avukatlar, Ergenekon ve Balyoz davası süreçlerinden örnekler verdi.

Bazı avukatlar da duruşmanın başlatılabilmesi için iddianamenin kabul kararının okunması gerektiğini, bunun okunmaması ve sanıkların kimlik tespitinin yapılmamasını da usul eksikliği olarak gösterdi.

Sanık Avukatı: "Yeni heyetin iki üyesinin 2 yıllık bile deneyimleri yok. Başkan, avukatlıktan hakimliğe geçmiş"

Sanık avukatları ayrıca, iddianame kabulünden sonra Mahkeme heyetine yeni atama yapıldığını, davaya atanan yeni heyetin iki üyesinin, kura çekerek 2024 yılında atandıklarını belirterek, "Yani 2 yıllık bile deneyimleri yok. Siz Sayın Başkan, avukatlık mesleğinizden yargıçlığa geçtiğiniz için tek birinci sınıfa ayrılmış hakimsiniz. Diğer kıdemli üye bu mahkemeye atandığında 7 yıllık kıdeme sahipmiş. Türkiye'deki en önemli davada, 400'ün üzerinde sanığın örgütlü suç kapsamında yargılandığı bu hacimde dosyadaki heyet bu şekilde oluşturulmuş. Sizlerin bu davada kendi isteğiniz ile çekilmenizi kabul edilmediği takdirde de heyetin reddedilmesini talep ediyoruz" gerekçesini sundu.