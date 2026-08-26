İBB Davası\'nda Sert Tartışma: Avukatlar ve İmamoğlu Salonu Terk Etti

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 69. gününde itirafçı Ertan Yıldız'a Fatih Keleş'in avukatı Nergiz İnce'nin etkin pişmanlık sürecinde verdiği ifadelerin koşullarına ilişkin yönelttiği sorular, İnce ile Mahkeme Başkanı arasında sert tartışmaya neden oldu. Tartışmanın sonunda Mahkeme Başkanı, "Bir soru daha almayacağım artık" diyerek İnce'nin ve diğer avukatların Yıldız'a soru yöneltmesini sonlandırdı. Henüz Yıldız'a soru soramayan İmamoğlu'nun avukatları ve Keleş'in avukatı Nergiz İnce tepki göstererek salondan ayrıldı. Ekrem İmamoğlu da tepki olarak salondan ayrılırken "Kendi kendine yapsın savunmasını" dedi. Duruşma, yarın kaldığı yerden devam edecek.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın yargılamasına İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediliyor.

Bugün itirafçı olan tutuksuz sanık, eski İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız savunmasını yaptı. Yıldız'ın savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi. Sorgu sırasında Fatih Keleş'in avukatı Nergiz İnce söz aldı.

İnce ilk olarak Yıldız'a tutuklu bulunduğu 23 Mart-21 Nisan 2025 tarihleri arasında Çağlayan Adliyesi'ne kaç kez götürüldüğünü sordu.

Yıldız, "Hatırladığım kadarıyla 3 veya 4 olabilir" dedi. İnce'nin sorusunu yinelemesi üzerine Yıldız, "4 diyelim" yanıtını verdi.

İnce, Yıldız'ın cezaevinden Çağlayan Adliyesi'ne çıkış kayıtlarının celbini talep ederek hangi tarihte ve saat kaçta cezaevinden çıkarıldığını sordu. Yıldız hatırlamadığını söyledi.

İnce'nin ilk ifadesinin ne kadar sürdüğünü sorması üzerine Yıldız:

"Çok uzun sürdü. Yani saat 6'da başlayıp saat 1 gibi bitti. 1'i de geçiyor olabilir" dedi.

İnce, "Akşam 6'dan gece 1'e kadar" diyerek süreyi teyit etti, Yıldız da "Evet" dedi.

BAŞKAN: İKİNCİ İFADENİZ KAÇ SAAT SÜRDÜ DİYE SORUP NE YAPACAKSINIZ?

İnce, Yıldız'a ikinci ifadesinin ne kadar sürdüğünü sormak istediği sırada Mahkeme Başkanı araya girdi.

İnce, sorunun ifade alma usulüne ilişkin olduğunu belirtirken Mahkeme Başkanı:

"Avukat Hanım, bunun yorgunlukla alakası yok. Sanığa, 'İkinci ifadeniz kaç saat sürdü?' Ne yapacaksınız bunu?" diye sordu.

İnce, savunmaların ana başlıklarından birinin "yasak sorgu" olduğunu belirterek sorularının gerekçesini şöyle açıkladı:

"Yasak sorgunun içerisinde sanığın uzun saatler bekletilmesi, ifadesinin uzun sürmesi, ifadenin alınma biçimi, yanında kaç kişi olduğu... Biliyorsunuz bunların önemini. Tekrarlamama gerek yok."

Mahkeme Başkanı, "Sanığın böyle bir iddiası var mı?" diye sordu.

Yıldız, "Yok Başkanım" dedi.

Mahkeme Başkanı da "Sanığın kendisinin böyle bir iddiası yok" diyerek İnce'nin sorularına ilişkin itirazını sürdürdü.

İNCE, İFADELERİ TEK TEK SORDU: HANGİLERİNE SİZ MÜRACAAT ETTİNİZ, HANGİLERİNDE SAVCILIK ÇAĞIRDI?

İnce daha sonra Yıldız'a İBB soruşturması dışında başka bir soruşturma dosyasında ifade verip vermediğini sordu. Yıldız önce "Hayır" yanıtını verdi.

İnce'nin Beşiktaş Belediyesi dosyasını hatırlatması ve ağustos ayında neden iki ayrı ifadesi bulunduğunu sorması üzerine Yıldız, Cahit Savcı'ya verdiği bir ifadenin ardından Aykut Savcı'nın kendisine Aziz İhsan Aktaş davasıyla ilgili bir soru yönelttiğini söyledi.

İnce daha sonra Yıldız'ın altı kez ifade vermesini gündeme getirerek hangi ifadeler için kendisinin müracaat ettiğini, hangilerinde savcılık tarafından çağrıldığını sordu.

Mahkeme Başkanı, "Bu soruldu" diyerek müdahale etti.

Yıldız ise birkaç kez savcılığın kendisini çağırdığını, birkaç kez de kendisinin talepte bulunduğunu ancak hangilerinin kendi talebiyle gerçekleştiğini hatırlamadığını söyledi. Bayram Yıldırım'ın ifadesinin ardından savcılığın kendisini çağırdığını belirten Yıldız, "Hatta beni tutuklamaya sevk ettiler. İfademden sonra serbest bıraktılar" dedi.

EV HAPSİ SORUSUNA BAŞKANDAN MÜDAHALE: BURADAN NEREYE ULAŞACAĞIZ?

İnce'nin, "Siz ev hapsi adli kontrolünüzü ihlal ettiniz mi?" sorusu üzerine Mahkeme Başkanı yeniden araya girdi ve "Buradan nereye ulaşacağız Avukat Hanım?" dedi.

İnce, bir soru daha soracağını ve bağlantının anlaşılacağını söyledi.

Mahkeme Başkanı ise ev hapsinin ihlal edilmesi durumunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün mahkemeye bildirim yaptığını belirterek sorunun Yıldız'a yöneltilmesine gerek olmadığını söyledi.

İnce bunun üzerine Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün 20 Temmuz 2025 tarihli, Yıldız'ın adli kontrol tedbirini ihlal ettiğine ilişkin yazısını hatırlattı ve savcılığın buna verdiği cevap yazısını dosyada göremediğini söyledi.

İnce yeniden, "Ev hapsini ihlal ettiniz mi?" diye sordu.

Yıldız, "Şimdi Avukat Hanım, ben bir iki kere bahçeye çıktım" dedi.

Mahkeme Başkanı bunun üzerine Yıldız'a, "Bu soruya cevap vermek zorunda değilsiniz. Ertan Bey, bu soruya cevap vermek zorunda değilsiniz, dosyanın dışında bir şey bu" diye seslendi.

"YASAK SORGU" TARTIŞMASI BÜYÜDÜ: HER DEFASINDA SİZE İZAH EDERSEM, SANIĞA SORMADAN ÖNCE SİZE SORMUŞ OLUYORUM

İnce daha sonra Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım'ın eşi Dilek Yıldırım'ın nerede çalıştığını sordu.

Yıldız, "Eşimin yanında çalışıyordu" yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı hemen araya girerek:

"Bu soru nereye bağlanacak Avukat Hanım?" diye sordu.

İnce, Dilek Yıldırım'ın 9 Temmuz 2025 tarihindeki ifadesini gündeme getirmek istedi. Mahkeme Başkanı ise yeniden sorunun nereye bağlanacağının açıklanmasını istedi.

İnce, "Yasak sorgu, yasak sorgu" dedi.

Mahkeme Başkanı bunun üzerine "Yasak sorguysa sanığın şoförünün eşinin nerede çalıştığı bizi nereye ulaştıracak? Bir sorunun sonu gelir mi? Mesela sanığın şoförünün kardeşi de nerede çalışıyor onu da soralım. Yani bu sorunun sonu gelir mi böyle?" diye tepki gösterdi.

İnce, Bayram Yıldırım'ın ifadesinden sonra eşi Dilek Yıldırım'ın da ifadesinin alındığını ve bunun iddianamede yer almadığını belirterek, Yıldız'ın eşinin veya yakınlarının ifadelerine başvurulup başvurulmadığını sorgulamaya çalıştığını anlattı.

İnce, Mahkeme Başkanı'nın her sorudan önce bağlantıyı açıklamasını istemesine de şu sözlerle itiraz etti:

"Her defasında size bunu izah edersem, sanığa sormadan önce size sormuş oluyorum."

Mahkeme Başkanı ise sorunun doğrudan, "Herhangi bir yakınınız gözaltına alındı mı?" şeklinde yöneltilmesini istedi.

İNCE: ANLAMADIĞIM BİR SEBEPLE ÇOK MÜDAHALECİ DAVRANIYORSUNUZ

Tartışma bu noktada sertleşti.

İnce, Mahkeme Başkanı'na "Başkanım bakın. Şu an, anlamadığım bir sebeple çok müdahaleci davranıyorsunuz" dedi.

Mahkeme Başkanı ise İnce'ye şu karşılığı verdi:

"Müdahaleci davranıyorum, çünkü anlamadığım sebeple avukatlarımız çok anlamsız sorular soruyorlar sürekli. Heyet olarak hepimizin kanaati zaten bu yönde. Üye hakimler de sürekli aynı şeyleri gönderiyorlar bana not olarak. Sorular gereksiz."

Mahkeme Başkanı, Yıldız'ın kendi ifadesinin yasak usulle alındığına ilişkin herhangi bir itirazının bulunmadığını belirterek:

"Sanığın kendisinin yasak usulle ifadesinin alındığına dair bir itirazı, bir beyanı, bir cümlesi yok. Siz neyin ısrarındasınız orada?" diye sordu.

İnce ise "yasak sorgu" iddiasının yalnızca Ertan Yıldız'ın kendi hakları bakımından değerlendirilemeyeceğini savunarak:

"Yasak sorgu itirazında sadece sanık bulunabilir? Sanığın vermiş olduğu beyanları, hakları ihlal edilen kişiler yasak sorgu itirazında bulunamazlar mı?" dedi.

Mahkeme Başkanı, "Avukat Hanım, bu şekilde bu sorulara devam edecekseniz bu sorulara rızamız yok. Buyurun yeni soruya geçin" karşılığını verdi.

Salondaki diğer avukatların da tartışmaya müdahil olması üzerine Mahkeme Başkanı, "Avukatlarınız itiraz ediyordu, ben susturdum zaten" dedi ve karşılıklı polemik oluşmaması için müdahale ettiğini söyledi.

Tartışmanın uzaması üzerine İnce:

"Yani eğer şu an devam edemeyecekseniz, yarın sabah devam edelim" dedi.

Mahkeme Başkanı bunu kabul etmedi ve "Yok, yok. Biz şu an için devam edeceğiz yargılamaya. Buyurun, soruya devam edin." dedi.

Başkan birkaç kez İnce'ye sorusunu yöneltmesini söyledi.

İnce ise "Müdahale etmezseniz daha kısa sürede bitiririm" dedi.

Mahkeme Başkanı'nın yanıtı "Doğru soru sorarsanız müdahale etmeyiz" oldu.

"AVUKATINIZ İFADENİZE KATILDI MI?" SORUSUYLA TARTIŞMA YENİDEN ALEVLENDİ

İnce daha sonra Yıldız'a, "Avukat Taner Sevin kimdir?" diye sordu.

Yıldız, "Benim avukatımdır" dedi.

İnce, "İfadenize katıldı mı?" diye sordu.

Yıldız, "1-2 ifademde katıldı" yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı, İnce'ye söz konusu ifade tutanağının elinde olup olmadığını sordu. İnce, "Evet, elimde var" dedi.

İnce, tutanakta Taner Sevin'in ifadeye katılmış görünmediğini söyleyince Yıldız:

"E tamam, o zaman niye soruyorsunuz bu soruyu?" dedi.

İnce sorunun gerekçesini açıklamak istedi. Ancak Mahkeme Başkanı yeniden araya girdi:

"İfade elinizde, hangi avukatın katıldığını görüp 'İfadenize katıldı mı?' diye sormanın ne mantığı var? Avukat Hanım yapmayın gözünüzü seveyim!"

İnce, "Bir saniye, müsaade edin. Bir dakika, müsaade edin" diyerek açıklama yapmak istedi.

MAHKEME BAŞKANI SORULARI KESTİ: "BİR SORU DAHA ALMAYACAĞIM ARTIK"

Mahkeme Başkanı bu noktada İnce'nin Ertan Yıldız'a soru yöneltmesini sonlandırdı:

"Bir soru daha almayacağım artık. Almıyorum soru. Yeterince aldık soru. Sorunun mantıklı yeri kalmadı."

İnce ve salondaki avukatların itirazları üzerine Mahkeme Başkanı sözlerini sürdürdü:

"Ne bağırıyorsunuz? Elinizde sanığın beş tane ifadesi var. Üçer beşer sayfa, altı sayfa; sorulmadık satırı, paragrafı kalmadı zaten. Daha neyi soracağız yani? Daha neyin sorusunu alacağız?"

Mahkeme Başkanı, İnce'nin şoförün eşinin nerede çalıştığı, yakınlarının durumu ve ifadeye hangi avukatın katıldığına ilişkin sorularını da hatırlatarak artık soru kabul etmeyeceğini bildirdi.

AVUKATLAR SALONU TERK ETTİ

İnce'nin itirazını sürdürmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Tamam o zaman, istinaf sebebi yaparsınız" dedi.

Böylece Fatih Keleş'in avukatı Nergiz İnce'nin, Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin alınma koşulları ve "yasak sorgu" iddiası çerçevesinde yönelttiği sorular, Mahkeme Başkanı'nın kararıyla sona erdirildi. İnce'nin mikrofonu kapatıldı.

Henüz Yıldız'a soru soramayan İmamoğlu'nun avukatları ve Keleş'in avukatı Nergiz İnce tepki göstererek salondan ayrıldı. Ekrem İmamoğlu da tepki olarak salondan ayrılırken "kendi kendine yapsın savunmasını" dedi.

Duruşma Yıldız'ın avukatının savunmasıyla devam etti. Mahkeme Başkanı, duruşmayı saat 00: 33'te sona erdirdi. Duruşma, yarın kaldığı yerden devam edecek.