İBB davasında eski CHP\'li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para? Bir tane delil gösterin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun çeşitli suçlardan 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Dava oldukça gergin geçerken Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından sanık savunmalarına başlandı.

TENSİP ZAPTINDA YAPAY ZEKA İDDİASI

Duruşmanın ikinci yarısında usule ilişkin itirazlar sırasında söz alan sanık avukatı Ali Rıza Dizdar, mahkemenin hazırladığı tensip zaptında bazı kısımların yapay zekayla yazıldığını iddia etti. Mahkeme Başkanı ise, “Ben yapay zeka kullanmayı bile bilmiyorum” şeklinde yanıt verdi.

ARA KARAR NİSAN SONUNDA VERİLEBİLİR

Mahkeme başkanı ara kararın nisan ayının sonlarına doğru verilebileceğini belirtti.

"AYLIK GELİRİM 150 BİN TL"

İlk olarak tutuklu sanık eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu savunmasını yaptı. Kimlik tespiti yapılan Erdoğdu, aylık gelirinin 150 bin lira olduğunu söyledi.

"HANGİ ÇANTAYLA PARA? BİR TANE DELİL GÖSTERİN"

Tutuklu sanık Aykut Erdoğdu savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben yaklaşık 10 aydır tek başıma bir hücredeyim. 4 bin sayfalık bir iddianame var, bin sayfa da ekleri var. Ben o hücrede tek başımayım. Her gün çıktığımda çoraplarıma kadar aranıyorum. Bana bir iddianame verdiler, hücrenin yarısını kapladı. Kendi bölümümü okudum. Sayın Başkanım, siz Türk milleti adına karar veriyorsunuz ve Türk milletine çok büyük bir saygım var. Bu yüzden heyetinize de çok büyük saygım var. Ceketimin önünü kapatamıyorum çünkü ceketim olmuyor. Bunu da şöyle kısaca açıklayayım. Öyle bir hapishane koşulunda yaşıyoruz ki. Savunma hakkımızın kısıtlanmasının bir yönü de budur. Bana haftada 2 saat bilgisayar odası kullanma izni verildi. Toplamda 8 saat. Ne okuyabileyim Sayın Başkanım. Neyi okuyayım ben, hangi ekine bakayım, hangi sözleşmesine bakayım, hangi iddiasına bakayım. Buraya geldik, gerginlikte ne olduğunu anlayamadık. Bunu bir tespit olarak alın, bir suçlama olarak değil. Anlıyorum, hiç kimse böyle bir yargılama ne gördü ne yaşadı. Şimdi iddianamede, Ertan Yıldız isimli şahıs benim para götürdüğümü ve o paranın Fatih Keleş’e teslim edildiğini söylemiş. Dört deliliniz var. Birincisi Ertan Yıldız’ın ifadesi, ikincisi Serkan Aydın’ın ifadesi, üçüncüsü baz kayıtları, dördüncüsü de bir banka dekontu. Dört delilden iddianame hazırlanmış. Sizce bu şahıs bunları hapisten çıkmak için mi söylemiştir, yoksa adalete yardımcı olmak için mi. Bir şirketin bir çalışanı bir para çekmiş. Ne bileyim niye çekmiş. Benimle ne ilgisi var bunun. Üçüncüsü telefon baz kayıtları. Nerede telefon baz kaydı var. Bir tane otelde telefon baz kaydı var. O otel benim 5 senedir kaldığım, çalıştığım, bir tür ofis olarak kullandığım bir şehir oteli. İkinci baz kaydı nerede. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, Fatih’te. Ben o bölgenin milletvekiliyim, o partinin genel başkan yardımcısıyım. Sayın Başkan, bu delillerle bir insan tutuklanır mı. Ben tutuklandım. Her gün televizyonda 'Çantayla para taşıdı' deniliyor. Hangi çantayla para. Bir tane delil gösterin. Bir tane çantanın fotoğrafını gösterin. Çantayla kim götürür Büyükşehir Belediyesi’nin binasına, bin tane kameranın olduğu, X-ray’den geçmek zorunda olduğunuz bir yere 1 milyon 250 bin doları. Buna inanır mısınız"

"HAPİSTEN ÇIKMAK İSTEYEN 12 BÖLÜMLÜK DİZİ YAZAR"

Mahkeme başkanının, "Yıldız’ın beyanlarının iftira olduğunu söylediniz. Aranızda ne gibi bir husumet var Ertan Yıldız ile" sorusuna Erdoğdu, "Sayın Başkanım, hapisten çıkmak isteyen biri 12 bölümlük dizi yazar. Her şey tutarsız. Güya ben arayacağım, 'Ben sana çantayla para getireceğim. Neredesin.' diyeceğim. Belediye’de bütün kameraların olduğu, çoğu personelin AK Partili olduğu, 30 bekçinin bulunduğu yere 1 milyon 350 bin dolarla geleceğim. Serkan Aydın ise dördüncü derece kanser hastası. Zaten son günleri. Niye böyle bir şey diyebilir diye sorgulayamam. Hasta biri için ne diyeyim ben. Ertan için söylerim; hapisten çıkmak için söyledi; ama onun için bir şey diyemem" şeklinde konuştu.