İBB davasında gerginlik! Savcı "Haddinizi bildiririz" dedi, araya hakim girdi

07.04.2026 11:27
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" davasında 17'inci gün yine gergin başladı. Duruşmada söz alan savcı, Ekrem İmamoğlu'nun bir önceki duruşmada kullandığı, "Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır" şeklindeki sözlere sert tepki göstererek, "Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz" dedi. İmamoğlu'nun avukatı ise "Böyle bir şey diyemez sayın başkan" diyerek itiraz ederken tarafları mahkeme başkanı sakinleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" davasında 92'si tutuklu 414 sanığın yargılandığı 17. duruşma devam ederken, Duruşma Savcısı ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan diyalog salonda tansiyonu yükseltti.

SAVCI: HADDİNİZİ AŞARSANIZ HADDİNİZİ BİLDİRİRİZ

Duruşma sırasında söz alan savcı, Ekrem İmamoğlu’nun bir önceki duruşmada kullandığı ifadelere tepki gösterdi. İmamoğlu’nun "..bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır…" şeklindeki sözlerini hatırlatan savcı, bu ifadeleri kabul etmediklerini belirterek, “Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz” dedi.

Savcı ayrıca, İmamoğlu’nun yargılama sürecini etkileyecek açıklamalardan kaçınması gerektiğini ifade ederek, “Müvekkiliniz beyanlarına dikkat etsin. Yargılamayı gölgelemek adına beyanlardan vazgeçin” ifadelerini kullandı.

AVUKATTAN İTİRAZ GELDİ

İmamoğlu’nun avukatı Tora Pekin, savcının sözlerine anında tepki gösterdi. Pekin, “Böyle bir şey diyemez sayın başkan” diyerek savcının ifadelerine itiraz etti.

ARAYA MAHKEME BAŞKANI GİRDİ

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in aktardıklarına göre; mahkeme başkanı, taraflar arasındaki gerilimi düşürmek için araya girerek ortamı sakinleştirdi. Duruşma, çapraz sorgulamayla devam etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım basın yayın organı ile sosyal medya hesaplarında; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 esas sayılı dosyasının 6 Nisan 2026 tarihli duruşmasında sanık Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' olarak bilinen soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği anlaşılan 'bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır' sözleri nedeniyle, 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret' suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

DAVADA 414 SANIK YARGILANIYOR

Beyoğlu dosyasının da eklenmesiyle birlikte İBB davasında sanık sayısı 414’e yükseldi. Sanıkların 92’si tutuklu yargılanıyor.

Davanın en genç tutuklusu olan İBB Yazılım Mühendisi Iraz Bayrak’ın gün içinde savunma yapması beklenirken, tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de duruşmaya katılması öngörülüyor.

İNAN GÜNEY’İN DOSYASI BİRLEŞTİRİLDİ

Diğer yandan halen tutuklu bulunan, görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İBB 'Yolsuzluk' davasının dosyasıyla birleştirildi. Güney, iddianamenin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından İBB dosyasında sanık olarak yer aldı.

DURUŞMALARDA BEŞİNCİ HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 20 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam edilecek.

SAAT 22.00’YE KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 16’ıncı celsede, sanıkların savunmalarına devam edilecek. Diğer yandan Mahkeme başkanı saat 22.00’ye kadar duruşmaların devam edebileceğini belirtti.

18 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Geçtiğimiz celsede mahkeme heyeti, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli’nin tahliye edilmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İnan Güney'in, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası sanıkları Serkan Öztürk ve Rauf Cem Istıranca'nın yetkilisi olduğu 3K isimli şirketin resmi olmasa da fiiliyatta ortağı olduğu, bu şirkete usulsüz ihaleler ve doğrudan işler bağladığı, bu işleri BELTAŞ Genel Müdürlüğü ile Beyoğlu Belediye Başkanlığı dönemlerinde örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla, örgüt üyesi Kağan Sürmegöz (İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sanığı) üzerinden gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Güney'in söz konusu şirketin yetkilisi olan Öztürk ile üniversiteden samimi sınıf arkadaşı olduğu, arkadaşlıklarının Güney'in Beltaş Genel Müdürü ve Beyoğlu Belediye Başkanı olduğu dönemlerde ticari ortaklığa dönüştüğü kaydedilen iddianamede, bu hususu Öztürk'ün ifadesinde, "Güney'in 3K şirketine iş bağladığı ve pasladığı" şeklindeki beyanlarıyla açıkça ikrar ettiği bilgisine yer veriliyor.

İddianamede, "Şüpheli İnan Güney'in açık hava reklam mecralarında birçok usulsüz iş ve işlemler yaptığına ve haksız kazanç sağladığına dair beyan olduğu, şüphelinin elde ettiği haksız kazancı suç örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu ve kendi illegal siyasi emellerine harcadığı yine dosya kapsamındaki ifadelerden anlaşılmaktadır." ifadelerine yer veriliyor.

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar İnan Güney, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan ile tutuksuz sanıklar Veysel Eren Güven, Sabriye Akkaya, Mehmet Akif Bulut ve Deniz Göleli'nin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından ayrı ayrı 9 yıl 8 aydan 31 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

