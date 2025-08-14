İBB\'den Martı Tag ve Zuppin XL kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı toplantısı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı. Toplantıda, Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı Taleplerinin Değerlendirilmesi Teklifi ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında görev yapan personele İBB Personel Kart kapsamında İstanbulkart düzenlenmesi teklifi görüşüldü.

LİSANS BAŞVURULARI TALEBİ REDDEDİLDİ

Zuppin Globus Turizm Taşımacılık Organizasyon ve Bilişim A.Ş.'nin turizm yolcu taşımacılığı lisansı ile Martı İleri Teknoloji A.Ş.'nin Martı Tag lisans başvuruları gündeme geldi. Zuppin XL Globus Turizm Taşımacılık Organizasyon ve Bilişim A.Ş uygulamasındaki araçların Turizm yolcu taşımacılığı faaliyetini mevzuata aykırı şekilde mobil uygulama üzerinden amacı dışında gayri yasal taşımacılık yapması gerekçesiyle mevcuttaki Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı başvurusu oybirliği ile reddedildi. Martı Tag'in de uygulama üzerinden UKOME'den izinsiz taşımacılık yapılmasına imkan verilmesi nedeniyle Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı talebi oybirliği ile reddedildi.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında görev yapan personele İBB Personel Kart kapsamında İstanbulkart düzenlenmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.