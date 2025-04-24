İBB Deprem Sonrası İhtiyaçlar için Tüm Ekiplerle Sahada - Son Dakika
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İBB Deprem Sonrası İhtiyaçlar için Tüm Ekiplerle Sahada

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, Marmara açıklarında meydana gelen depremler sonrası İBB'nin tüm hizmet birimlerinin sahada olduğunu ve vatandaşların güvenliği ile temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

24.04.2025 01:41  Güncelleme: 03:09
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Marmara açıklarında meydana gelen depremlerin ardından tüm ekiplerin sahada olduğunu, vatandaşların güvenliği ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece boyunca açık olan alanlar ve temel ihtiyaçların karşılanması için başlatılan hizmetlere ilişkin açıklamada bulundu. Aslan, "Marmara açıklarında meydana gelen depremler sonrası, İBB olarak tüm ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın güvenliği ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm önlemleri aldık." ifadelerini kullandı.

Aslan şu bilgileri paylaştı:

"Gece boyunca açık alanlar: Kemerburgaz Kent Ormanı

24 saat açık BELTUR işletmelerimiz: Avcılar Denizköşkler, Büyük Çamlıca, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Caddebostan Sahil, Kemerburgaz Kent Ormanı ve Müze Gazhane

40 noktada kumanya ve sıcak yemek hizmeti, 10 mobil büfe ve sevkiyat aracı ve 16 noktada kumanya ve sıcak yemek dağıtımı.

İSPARK/Otopark hizmetleri:  İstanbul genelindeki tüm yol üstü İSPARK otoparkları, özellikle toplanma alanlarına yakın noktalar ücretsiz olarak hizmete açılmıştır. Bu alanlarda görevli personelimiz, elektrik, su gibi temel ihtiyaçlara imkanlar doğrultusunda destek sağlamaktadır.

Açık otopark alanlarımız: Yenikapı Dolgu Alanı, Maltepe Dolgu Alanı, Yıldız Korusu, Emirgan Korusu, Kadıköy Açık Otoparkı, Bostancı Açık Otoparkı, Fatih Vatan Caddesi Açık Otoparkı ve Alibeyköy Lojistik Merkezi Otoparkı

Temel ihtiyaçlara yönelik: Park ve Bahçeler bünyesindeki toplam 606 adet (aktif alan; koru, kent ormanı, park, mesire alanı vs.) alanda, 429 adet tuvalet ve 1500 personel ile 24 saat hizmet verilmektedir. Tüm Şehir Tuvaletleri ücretsiz hale getirilmiş olup 24 saat hizmet vermektedir. Gençlik ve Spor Hizmetleri bünyesindeki 59 spor tesisi ile okul bahçelerinde bulunan 203 okul spor salonu vatandaşların hizmetine açılmıştır. Sosyal Hizmetler bünyesindeki il genelinde bulunan 64 noktadaki Çocuk Etkinlik Merkezinin bahçeleri ve tuvaletleri vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.

Bahçeleri kullanıma açılan kültür merkezlerimiz: Fatih Bulgurpalas Kültür Merkezi, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi ve Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, tüm kaynaklarımızla halkımızın yanındayız. Gelişmeleri anlık olarak paylaşmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

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