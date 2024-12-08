İBB, İzinsiz Park Halindeki Karavanları Tahliye Ediyor - Son Dakika
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İBB, İzinsiz Park Halindeki Karavanları Tahliye Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, izinsiz park edilen karavanları tahliye ederek halkın kullanımına açıyor. Sarıyer, Bakırköy, Beylikdüzü, Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde çok sayıda karavanın tahliyesi gerçekleştirildi.

08.12.2024 15:41  Güncelleme: 16:18
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir genelinde karavanların izinsiz parklanarak kamu alanlarının işgal edilmesine karşı yürütülen çalışma kapsamında Sarıyer, Bakırköy, Beylikdüzü, Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde çok sayıda karavanı tahliye etti ve bu alanları halkın kullanımına açtı.

İBB, şehir genelinde izinsiz park edilmiş ve kamusal alanları işgal eden karavanları tahliye ediyor. Karavanlar karavan parklarına yönlendirirken, bu alanları halkın kullanımına açılıyor.

İBB'den yapılan açıklamada, uygulamanın karavanların uzun süreli park halinde kalmasının asayiş yönünden olumsuz sonuçlar doğurması ve İstanbulluların karavanlar hakkındaki şikayetlerinin dikkate alınarak hayata geçirildiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İlçe Belediyeleri ile ortak yürüttüğü çalışmalarda Sarıyer, Bakırköy, Beylikdüzü, Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde izinsiz park edilmiş karavanları tahliye etti.

Yürütülen çalışmalarda İstanbul genelinde toplam 138 izinsiz karavan parkı tespit edildi. Bunlardan 83'ü yediemin otoparklarına çekilirken, 54'ü sahipleri tarafından kaldırıldı. Bir karavan görünümlü otobüs ise trafikten men edildi. İlçelerde karavanlarla ilgili şu işlemler yapıldı:

Sarıyer: Mayıs ayında Sarıyer sahilinde yapılan denetimlerde 8 karavan tespit edildi. Sahibine ulaşılan 6 karavan kaldırılırken, sahibine ulaşılamayan 2 karavan, emniyet gözetiminde yediemin otoparkına çekildi.

Bakırköy: Temmuz ayında Bakırköy'de gerçekleştirilen çalışmada toplam 14 karavan tespit edildi. Sahibine ulaşılan 7 karavan kaldırıldı, geri kalan 7 karavan ise emniyet ekiplerinin gözetiminde yediemin otoparkına teslim edildi.

Beylikdüzü: Kasım'da Gürpınar Mahallesi'nde Gürpınar Su Ürünleri Hali'nin yan tarafında bulunan alanda parklanma yapan karavan sahiplerine; kamusal alan vasfındaki sahil şeridini boşaltmaları ve kamusal alan işgaline son vermeleri yönünde alanı boşaltmaları için tebligatlar yapıldı. Ayrıca, fırtınadan etkilenen bir karavan da güvenli bir alana taşındı.

Kartal: Temmuz ve Aralık aylarında yapılan çalışmalarda sahil bandında park eden toplam 31 karavan tespit edildi. 18 karavan yediemin otoparkına çekilirken, 13 karavanın sahipleri tarafından kaldırılması sağlandı. Ayrıca bir karavan görünümlü otobüs trafikten men edildi.

Maltepe: Maltepe ilçesinde yapılan denetimlerde 54 karavan tespit edildi. 42 karavan yediemin otoparkına çekilirken, 12 karavan sahipleri tarafından kaldırıldı.

Pendik: Mayıs ayında Pendik'te yapılan çalışmalarda izinsiz parklanan 15 karavan tespit edildi. 14 karavan yediemin otoparkına çekilirken, bir karavan sahibi tarafından kaldırıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB, İzinsiz Park Halindeki Karavanları Tahliye Ediyor - Son Dakika

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