İBB, Karagöz - Hacivat gölge oyunu ve açık hava sineması etkinlikleriyle binlerce çocuğa keyifli anlar yaşattı

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 11 farklı ilçede gerçekleştirdiği Karagöz - Hacivat gölge oyunu ve açık hava sineması etkinlikleriyle 6 bin 550 çocuğa keyifli anlar yaşattı.

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren İBB Çocuk, 30 Haziran - 4 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'un çeşitli bölgelerinde çocuklarla buluştu. İBB, Karagöz - Hacivat gölge oyunu ve açık hava sineması etkinlikleri düzenleyerek çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağladı. Proje kapsamında çocuklara geleneksel Türk gölge oyununun büyülü dünyasını tanıtıldı ve açık hava sinema keyfi yaşatıldı.

11 farklı ilçede gölge oyunu ve sinema deneyimi

İBB Çocuk tarafından Adalar, Ataşehir, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Sancaktepe, Şişli, Üsküdar olmak üzere toplamda 11 farklı ilçede gerçekleştirilen bu projeyle 6 bin 550 çocuğa ulaşıldı. Çocuklar, etkinlik kapsamında eğlenceli ve öğretici bir sinema deneyimi yaşadı.

İBB Çocuk, modern sinema gösterileriyle hem kültürel mirasımızı yaşatmaya hem de çocukların keyifli vakit geçirmelerine katkı sağladı.