İBB\'li Karaal\'ın kaçırılmasında yeni detaylar: Eski çalışan ve müteahhitler gözaltında

Ali AKSOYER/İSTANBULİBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan biri daha önce çalıştığı işten çıkarılan kişi, ikisi önceden belediyeyle iş yapan müteahhit olduğu öğrenildi. Özellikle Yerebatan Sarnıcının Kültür Bakanlığına devredilmesinin ardından ihale alamayan iki müteahhittin Erhan Karaal'e yeni ihaleler vermesi için baskı yaptığı belirlendi. Şüphelilerin Karaal'ı kaçırıp eşini aradıkları ve "Sizde para olduğunuzu biliyoruz. Bize para göndereceksiniz" diye tehdit ettikleri ortaya çıktı. Polis tarafından elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan Erhan Karaal'ın "Beni zorla kaçırdılar. Kurtulduğuma inanamıyorum" dediği belirtildi. Olayla ilgili gözaltında 8 şüphelinin bulunduğu, kaçırma eylemini gerçekleştirmek için il dışından gelen şüphelilerden 8'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtildi.

Maltepe'de önceki gün 21.30 sıralarında kaçırıldıktan sonra bu sabah saatlerinde kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Kaçırıldığı gün Silivri'de davası bulunan Erhan Karaal'ın akşam eve geldiğinde eşi ve kızıyla sahile yürüyüşe gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Evin önüne inerek eşinin hazırlanmasını bekleyen Erhan Karaal'ın bu sırada kaçırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, Karaal'ı kaçırdıktan sonra eşini yurt dışı numarasından arayan bir kişinin "Sizde para olduğunu biliyoruz. Bize para göndereceksiniz" diyerek tehdit ettiği belirlendi.

GÖZALTINDA BULUNANLAR ARASINDA BİR ESKİ ÇALIŞAN VE İKİ MÜTEAHHİT VAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından olayın ardından başlatılan soruşturmada İBB davasında tutuksuz olarak yargılanan Erhan Karaal'ın, işten çıkardığı eski çalışan ile bu çalışanla aralarının iyi olduğu öğrenilen iki müteahhitle husumetinin bulunduğu tespit edildi. Özellikle Yerebatan Sarnıcının Kültür Bakanlığına devredilmesinin ardından ihale alamayan iki müteahhittin Erhan Karaal'e yeni ihaleler vermesi için baskı yaptığı belirlendi. Bu gelişme üzerine iki müteahhittin ve eski çalışanın da bu gözaltına alındığı öğrenildi.

4 FARKLI ADRESE GÖTÜREREK SAKLAMIŞLAR

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin ilk ifadelerinde olayla bir ilgililerinin olmadığını söylediği belirtilirken, polis diğer yandan kaçıran kişileri takibe aldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin olay yerine iki otomobille geldikleri, kaçırma olayının ardından Erhan Karaal'ı diğer otomobile geçirdikleri belirlendi. Şüphelilerin ara sokakları takip ederek D-100 Karayoluna ktıkları ardından Erhan Karaal'ı 4 farklı adrese götürerek sakladıkları belirlendi.

BASKIN YAPILAN 20. ADRESTE KURTARILDI

Polisin yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü kullanarak şüphelileri yakalamak için çalışma yaptı. Şüphelileri yakalamak için Kocaeli ve Yalova ve İstanbul'da tespit edilen 19 adrese baskın yapıldı. Ancak buralarda bulunamayan Erhan Karsal'ın Tuzla'da boş bir depoda tutulduğu belirlendi. Başında silahlı bir kişi beklediği tespit edilen Erhan Karsal'ı kurtarmak için çok dikkatli bir operasyon yapıldı. Gasp Büro Amirliği ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ani baskında elleri ayakları bağlı bir şekilde yerde oturtulan Erhan Karal'ı kurtarılırken, yanında bekleyen silahı şüphelide kıskıvrak yakalandı.

8 ŞÜHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışmalarda 8 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonların aralıksız sürdüğü, hedefte bulunan 8 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların aralıksız devam ettiği gözaltı sayısının önümüzdeki günlerde artabileceği belirtildi.

İYİLEŞTİKTEN SONRA İFADESİ ALINACAK

Öte yandan kurtarılan Erhan Karael, kendisini kurtaran polislere "Beni zorla kaçırdılar. Kurtulduğuma inanamıyorum" dediği belirtildi. Kaçırıldığı süre boyunca darbedilen ve susuz kaldığı belirlenen Erhan Karael'in hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Erhan Karael'in durumunun iyileşmesinin ardından ifadesinin alınacağı öğrenildi.