İbb Meclisi\'nde Belediye Mülklerinin AKP\'li Belediyelere ve Vakıflara Tahsisi, Oy Çokluğuyla İptal Edildi

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OKTAY YILDIRIM

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin (İBB) mayıs ayı toplantısında, bazı taşınmazların AKP'li belediyelere ve TÜGVA'ya tahsisi, AKP'li üyelerin 'ret' oyuna karşın oy çokluğuyla iptal edildi. AKP Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul "Burada rövanşist bir yaklaşım, intikam alır gibi bir yaklaşımla ilk mecliste ilk toplantıda bunu gündeme getirmelerini çok manidar buluyorum. Ne demokrasi anlayışına nede halka hizmet noktasında hiç bir karşılığı olmayan bir yaklaşım. Bunun hukuki sürecini bütün arkadaşlarımızla beraber yürüteceğiz" dedi. CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar ise "Bizim malımızı bize verin, İBB'ye iade edin, protokol mü istiyorsunuz gelin masaya yine oturalım ortak kullanım protokolünü yine yapalım biz açığız müzakereye" diye konuştu.

İBB Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki İBB Merkez Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Meclis oturumunda gündem dışı konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında, önceki dönemde belediye gayrimenkullerinin AKP'li üyelerin oy çokluğuyla bedelsiz olarak AKP'li belediyelere tahsisinin iptaline ilişkin rapor yer aldı.

Mülkiyeti İBB'ye ait olan ve Esenler Belediyesi'ne tahsis edilen Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi, AKP'li Ümraniye Belediyesi'ne tahsis edilen Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Kültür Merkezi, İnkılap Mahallesi 2381 ada 12 parseldeki yüzme havuzu ve spor tesisi ile İstiklal Mahallesi 1761 ada 4 parsel, AKP'li Pendik Belediyesi'ne tahsis edilen Kurna Mahallesi 171 ada 1 ve 4 parsellerinin tahsislerinin iptali meclisin oyuna sunuldu. AKP'li meclis üyelerinin "ret" oyu kullanırken CHP'li meclis üyeleri "kabul" oyu kullandı. Oy çokluğu ile AKP'li belediyelere yapılan gayrimenkul tahsisleri iptal edildi.

VAKIFLARA YAPILAN TAHSİSLER DE İPTAL EDİLDİ

Toplantıda, daha sonra Mülkiyeti İBB'ye ait olan Fatih Kariye Mahallesi'ndeki taşınmazın restore edilerek yurt için kullanılmak üzere Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) 25 yıllığına bedelsiz yapılan tahsis ile İBB Meclisi'nin 2010 yılında Fatih Hüsambey Mahallesi'ndeki taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ne 25 yıl süreyle bedelsiz tahsisinin iptali görüşüldü. Yapılan oylamada, tahsislerin iptali AKP'lilerin 'ret' oyuna karşılık CHP'li üyelerin 'kabul' oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ ZEYNEL ABİDİN OKUL: "BURADA RÖVANŞİST BİR YAKLAŞIM, İNTİKAM ALIR GİBİ BİR YAKLAŞIMLA BUNLARIN GÜNDEME GELMESİ ÇOK MANİDAR"

Tahsislerin iptali sırasında söz alan AKP Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, CHP'lilerin bu tahsisleri gündeme taşımasını "rövanşist" bir yaklaşım olduğunu ileri sürdü. Okul, şunları söyledi:

"Sayın Meclis bu 196, 197, 198 numaralı raporlarla ilgili söz almış bulunuyorum. Bunlar tabii malumunuz geçen dönem de çok fazla mecliste de gündeme gelen tahsisler konusu. Tabi üzülerek bir kaç şeyi sizlerle paylaşacağım. Bu tahsisler konusu tabi çok netameli bir konu. Bu yeni dönemde Cumhuriyet Halk Parti'si ile yapmış olduğumuz ilk görüşmelerde ben kendilerine bu konunun siyaset üstü bir konu olması gerektiğini, bu konuda İstanbul halkının menfaatlerinin ön plana çıkması gerektiği konusunda bir uyarıda bulundum. Bunun üzerine kendileri de bu şekli ile olumlu bir şekilde bu konuda bir komisyon kurulması, gayriresmi bir komisyon kurulup bununla alakalı bir çalışma yapılması konusunda bize bir teklifte bulundular. Biz bunu olumlu karşıladık. Fakat ne yazık ki üzülerek ifade ediyorum burada bu komisyonun kurulma teklifi kendilerinden bize geldi bununla ilgili bir kaç arkadaşımıza görevlendirme yaptık. Komisyon daha ilk toplantısını yapmadan üzülerek ifade ediyorum bu tahsisler konusu gündeme geldi. Bu tahsislerin konusu meclise geldi. Bunu anlamak mümkün değil, tabi yeni dönemde herkesin bir umudu Cumhuriyet Halk Partisi bir yumuşama, ülkeyi kucaklama, İstanbul halkını kucaklama bütün renkleriyle bütün siyasi kimlikleriyle, böyle bir iddia ile ortaya çıktılar ama üzülerek şunu görüyorum ki 50 sene önceki Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti neyse bugün gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti aynen kalmış. Tahsisi iptal edilen, ilk defa gelen 3 tane tahsis var. Bunlardan bir tanesi Esenler Belediyesi'ne ait Adem Baştürk Kültür Merkezi, tabi bu da çok enteresan ilk defa geliyor, ilk mecliste gündeme gelen Esenler'in. Tabi Esenler deyince akla kim geliyor Sayın Belediye Başkanı Tevfik Göksu. Yani burada rövanşist bir yaklaşım, intikam alır gibi bir yaklaşımla ilk mecliste ilk toplantıda bunu gündeme getirmelerini çok manidar buluyorum. Ne demokrasi anlayışına ne de halka hizmet noktasında hiç bir karşılığı olmayan bir yaklaşım. Biz tabi bunu şiddetle reddediyoruz. Bunun hukuki sürecini bütün arkadaşlarımızla beraber yürüteceğiz. Onun dışında Ümraniye Belediyesi'nin kullandığı bir spor tesisi var. Pendik Belediyesi'nin kullandığı bir kurban alanı var. Bunlarla alakalı tahsislerin iptali meclise geldi. Biz kendilerine rica etmemize rağmen kendilerini bu konularda uyarmamıza rağmen bu komisyona gelsin dememize rağmen ne yazık ki rövanşist bir yaklaşımla bunu meclise getirdiler. Ben bunu şiddetle protesto ediyorum ve kamuoyunun bilgisine sunuyorum"

Okul'dan sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar ise ""Büyükşehirin malını bir önerge ile elinden aldınız" dedi. Sakalar, şöyle konuştu:

"BÜTÜN GERÇEKLERİ GEÇMİŞE DÖNEREK İZAH ETMEK DURUMUNDA KALIYORUM"

"Biz bunları aslında burada değil, Zeynel beyle AKP Grup Başkan Vekili ile defalarca konuştuk. Ancak olayı kamuoyunun önüne getirip başka şekilde lanse edilmek isteniliyorsa bende bütün gerçekleri olduğu gibi geçmişe dönerek izah etmek durumunda kalıyorum. Sayın başkanla belediye başkanları ile toplantısında bir araya geldiğimizde şöyle bir talebi oldu bu kadar detaya gerek yok ama madem girelim. Geçmiş dönemde AKP oyları ile tahsis edilen çeşitli belediyelere tahsis edilen yada vakıflara tahsis edilen yerlerin gündeme alınmasını yeniden talep etti Zeynel bey. Ekrem başkanımızda gayet haklı olarak gayet uzlaşmacı tavrıyla biz hep birlikte ele alalım, birlikte bir komisyon kurun, birlikte müzakere edin. Geçmiş dönemde AKP'nin oyları ile bile tahsis edilmiş olsa bile müzakere edin dedi. ve biz derhal biz bir komisyonumuzu kurduk. Hukuk Komisyonu'ndan iki arkadaşımız ve Temel Haklar Komisyonu'ndan bir arkadaşımızı görevlendirdik ve bunu Zeynel Bey'e ilettim. ve bu komisyonlarda, Hukuk ve Temel Haklar Komisyonlarında ki arkadaşlarımız o taraftan yani AKP'den görevlendirilen arkadaşları aradılar. Komisyondan haberleri olmadığı söylendi ben Zeynel beyi bir kaç defa aradım 2 hafta boyunca biz bu komisyona çağrı yapmamıza rağmen her hangi bir toplantı yapılmadı.

"İBB'YE AİT PEK ÇOK TAŞINMAZ AKP'Lİ BELEDİYELER TARAFINDAN KULLANILIYOR"

Bu dosyalar neydi? Şunu şiddetle kınıyorum. Rövanşist tavır, neden Esenler? 2019'a gidelim. 2019 yılı haziran, iki kere seçimi kazandıktan sonra 23 Haziran 2019'dan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki envanterler çıkarıldı. Belediyeyi almışız yönetime gelmişiz hangi gayrimenkuller bizim hangi gayrimenkuller bizi değil. İncelendi bakıldı, pek çok İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmaz AKP belediyeler tarafından kullanılıyor, bir kısmı o belediyeye ait olup büyükşehir tarafından kullanıyor yani iç içe geçmiş. Biz dedik ki o zamanda bir komisyon kuralım, tahsis komisyonu kurduk. Oturalım müzakere edelim dedik, AK Partili yada Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde olup mülkiyeti İBB'ye ait olan, yada o belediyelere ait olup İBB tarafından kullanılan taşınmazları bir listeleyelim karşılıklı uzlaşarak devredelim. Mülkiyet kimdeyse ona geçsin ya da diğerlerinde hiç bir protokol yapılmamış olanlara protokol yapalım dedik. ve bu uzlaşma komisyonu tahsis komisyonu oturdu, inceledi, pek çok taşınmaz komisyon kararıyla tahsis edildi.

"HAYIR BİZ UZLAŞMAYIZ DENDİ"

Fakat, AKP grubu bu komisyona hiç getirmeden, uzlaşma dışı bir şekilde 27 Kasım 2019 tarihinde aralarında Esenler Belediyesi tarafında kullanılmakta olan Adem Baştürk Kültür Merkezi gibi pek çok taşınmazı burada mecliste İBB ile hiç müzakere etmeksizin bir önergeyle çoğunluğuna dayanarak AKP'li belediyelere tahsis etmeye başladı. Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi nedir ben size anlatayım. Bir önergeyle İBB'nin elinden alınan Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi Kültür Müdürlüğü'müz tarafından zaten İBB'nin kültürel hizmetlerine ayrılmış ve tahsis kararı verildiği tarih dair İBB tarafından orada etkinlikler yapılan bir merkez. Otopark, pazar yeri, 5 katlı otoparklar İSPARK tarafından kullanılıyor, Metro A. Ş tarafından kullanılıyor. Yani ne yapıldı, burada bizim çoğunluğumuz var İBB'yi siz almış olabilirsiniz bu kültür merkezinin mülkiyeti de İBB'ye ait olabilir ama biz burayı alırız çoğunluğumuz var dendi ve İBB'nin Kültürel Etkinlik Müdürlüğü oradan çıkarılmayı kalktı, oradan İSPARK çıkarılmaya kalktı, Metro A.Ş çıkarılmaya kalktı. Bütün bunları biz yaşadık, bütün bunlar nedeniyle buradan çıkmadık. Çünkü biz burayı aktif olarak kullanıyoruz. Gelin oturalım dedik. ve bu meclise biz önerge getirdik, bakın böyle olmuyor gelin birlikte kullanalım bizden aldınız ama biz halen uzlaşmaya çalışıyoruz. Bir ortak kullanım protokolü getirdik bu mecliste. Ne oldu yine AK Parti çoğunluğu var ya ellerinde, hayır biz uzlaşmayız dendi. Biz sizinle protokol yapmayacağız.

"DAHA BİZ NE YAPALIM"

İki katını siz kullanın iki katını biz kullanalım dedik. Hem Esenler kullansın hem İBB kullansın dedik, Esenler sadece bir ilçeye hizmet ediyor, İBB her yere hizmet ediyor, buradan Sultangazi'de yararlansın dedik, buradan Bağcılar'da yararlansın dedik. Esenler'le sınırlı kalmasın dedik, mülkiyet İBB'nin dedik, biz İstanbul'a hizmet edeceğiz dedik, olmaz dediniz bizim çoğunluğumuz var dediniz. Protokolde neymiş, biz burayı aldık bir kere dediniz, protokolü de reddettiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri, genel sekreter yardımcıları bu tahsis yüzünden soruşturma geçirdi vermediğimiz hesap kalmadı. Bütün bunları yine konuşalım dedik, komisyon kurduk komisyona da gelmediniz daha ne yapalım biz. Ümraniye, Muhammet Safitürk Kültür Merkezi, Ümraniye Yeşil Vadi Konaklarının içindeki spor merkezi down sendromlular ve engelli çocuklar için orayı biz spor merkezi yaptık, havuz yaptık. Neydi eskiden Yeşil Vadi Konakları'nın bürokratlarının kullandığı site içi havuzdu. Tüm bunları engelleyelim dedik. Kurban Bayramı geliyor. Pendik Kurna kurban alanı Pendik Belediyesi'ne tahsis ediliyor. Orada sadece Pendik Belediyesi içindekiler mi kurban kesecek? İBB'nin kurban yeri, hangi gerekçe ile alıyorsunuz. ya bunları biran önce bitirelim dedik, 3 tane dosya dedik konuşalım dedik gelmediniz sonra bakarız dediniz.

"ŞUANDA TAM 99 TAHSİS DOSYASI VAR"

Şuanda tam 99 tane tahsis dosyası var. Bu şekilde mecliste önergelerle alınmış ve biz bunların hepsini konuşmaya hazırız, hepsini konuşmak için de komisyona getireceğiz. Ama meclisin başlamasına iki hafta kalmış, bunları konuşalım dedik konuşmadınız, geçmişte de konuşmadınız. İsterseniz şu saatten sonra yine konuşuruz. Bizim malımızı bize verin, İBB'ye iade edin, protokol mü istiyorsunuz, gelin masaya yine oturalım ortak kullanım protokolünü yine yapalım, biz açığız müzakereye. Ama büyükşehrin malını elinden bir önergeyle aldınız siz burayı kullanıyor musunuz diye sormadan, bizim gücümüz var diyerek aldığınız malları iade edin. Ondan sonra tekrar otururuz masaya hiç sorun yok."