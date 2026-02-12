İbb'nin İkinci Yardım Tır'ı da Gazze'ye Doğru Yola Çıktı

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) İlki 5 Mart 2024'te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen yardım TIR'ları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı karar uyarınca ikinci kez Gazze'ye doğru yola çıktı. Yardım TIR'ının yola çıkışı öncesinde düzenlenen törende konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu; ulusal ve uluslararası tüm platformlarda Gazze'de yaşanan bu vahşeti açıkça kınadı, Gazze halkının sesini her yerde duyurdu. Bölgemizde barışa, istikrara ve ortak refaha katkı vermek için Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın 10 farklı ülkesinden 15 şehrin belediye başkanlarını 2024 yılında, İstanbul'da bir araya getirdi. Sadece söz ile değil, pratiklerle de dayanışmamızı ispatladık" dedi.

İBB Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı karar uyarınca hazırlanan yardım TIR'ları, Türk Kızılay'ı aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılmak üzere uğurlandı. Uğurlama töreninde konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Onlarca yıldır bir halk ağır zulüm altında yaşıyor. 2023 yılı Ekim ayından itibaren bu zulüm, bir soykırıma dönüştü. Filistin ve Gazze'de yaşananlar, çağımızın en acı ve en sarsıcı vahşetlerinden biri haline geldi. Bebekler, çocuklar, kadınlar ve masum siviller acımasız saldırılarla hayattan koparıldı. Sadece Gazzeliler değil, tüm insanlık can çekişti. Sadece Filistin değil, hepimizin kalbi yaralandı. İstanbul halkı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, bu vahşete asla sessiz kalmadık, kalmayız, kalmayacağız" dedi. Nuri Aslan konuşmasında şunları söyledi:

"İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu; ulusal ve uluslararası tüm platformlarda Gazze'de yaşanan bu vahşeti açıkça kınadı, Gazze halkının sesini her yerde duyurdu. Seçilmiş Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, bölgemizde barışa, istikrara ve ortak refaha katkı vermek için Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın 10 farklı ülkesinden 15 şehrin belediye başkanlarını 2024 yılında, İstanbul'da bir araya getirdi. Ekrem Başkanımızın talimatıyla, belediyemiz tarafından geçtiğimiz yıl mart ayında, Gazze'ye yardım tırlarımızı ulaştırdık, İstanbul'da yaşayan Filistinli öğrenci kardeşlerimize destek sağladık ve dayanışmamızı somut adımlarla ortaya koyduk. Sadece söz ile değil, pratiklerle de dayanışmamızı ispatladık. Bugün ise İBB Meclisimizin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, İstanbul halkının yardım elini bir kez daha Gazze'ye uzatıyoruz."

Bu sadece bir yardım etkinliği değil, insanlıktan yana tuttuğumuz safı, tüm dünyaya bir kez daha göstermektir. Mübarek Ramazan ayı yaklaşırken, kardeşlerimizin sofralarına bir nebze katkı sunması için gıda kolilerimizi, battaniye başta olmak üzere, giyim malzemelerini Türk Kızılayı vasıtasıyla Gazze'ye gönderiyoruz. Bu zorlu kış aylarında, Gazze halkının sofrasına bir lokma, sırtına bir hırkayla destek oluyoruz. Elbette şu an öncelik; hayatta kalmak, insan canını korumaktır. Ancak Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak için, önümüzdeki dönemde de destek olacak, medeniyetin gereğini yapacak, zulmün yıktığını onaracak, eskisinden de güçlü hale getireceğiz. Zaten Ramallah ile 2024 Aralık ayında kardeş şehir olduk, Meclis'imizin oy birliğiyle aldığı karar ile İstanbul ve Gazze'yi kardeş şehir ilan ettik. Bu kardeşliğin hakkını vereceğiz. ve buradan, Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimize, gönülden seslenmek istiyorum: Göstermiş olduğunuz sabır, dirayet ve haklı davanıza bağlılık; tüm dünyaya zulmün karşısında hakikatin ve insan onurunun her zaman galip geleceğini bir kez daha göstermiştir. Biliniz ki İstanbul sizin yanınızdadır. İstanbulluların kalbi, duası ve desteği Filistin ve Gazze ile beraberdir. Barışın, adaletin ve huzurun hakim olduğu günlere kavuşmanız en içten temennimizdir.

Biliniz ki İstanbul halkı, Türkiye halkı ve İBB, İBB Meclisi'yle, Genel Sekreterimiz ve bürokrat arkadaşlarımız, genel sekreter yardımcılarımız burada, tüm İstanbul olarak Gazze'nin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. İstanbulluların kalbi ve desteği Filistin'de Gazze'yle beraberdir. Barışın, adaletin ve huzurun hakim olduğu günlere kavuşmamız için, duamız sürekli devam edecektir. Allah, yar ve yardımcımız olsun. Allah, Gazze'dekilerin, Filistin'dekilerin, dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir tarafındaki insanların yar ve yardımcısı olsun. Kutsal Ramazan ayına girmek üzereyiz. İnşallah Ramazan ayında, dünyanın dört bir tarafındaki savaşlar biter, ülkemizde hukuk, adalet, demokrasi baskın olur. İnşallah Ramazan ayında, bir Ramazan ayında tutuklanan, gözaltına alınan kardeşlerimiz, Belediye Başkanımız, başkanlarımız bu Ramazan ayında bizimle beraber olurlar. İnşallah onlarla beraber Gazze'ye, Filistin'e yardımlarımız, desteklerimiz devam eder"

Yardımlar Türk Kızılay'ı aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak

Gazze'de yaşanan insanlık dramı nedeniyle, bölgedeki sivil halkın acil ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla, İBB koordinesinde insani yardım malzemeleri hazırlandı. Yardım malzemeleri, Türk Kızılay'ı aracılığıyla bölgeye gönderilmek üzere sevk edilecek. TIR'lar içinde, 15 kalem gıda malzemesinden oluşan 1000 adet gıda kolisi; 600 adet İBB logolu çift kişilik battaniye ve 600 adet farklı numaralarda, beyaz renkli, ortopedik terlik yer alıyor.