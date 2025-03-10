İBB Şehir Tiyatroları, Büyük Türkiye Turnesi'ne Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB Şehir Tiyatroları, Büyük Türkiye Turnesi'ne Çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri çerçevesinde Büyük Türkiye Turnesi'ne başlıyor. Turne, Eskişehir, Ankara, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır ve Van gibi 7 bölgeyi kapsayacak ve çeşitli oyunlarla seyirciyle buluşacak.

10.03.2025 16:52  Güncelleme: 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında 7 bölge ve onlarca şehri kapsayan Büyük Türkiye Turnesi'ne çıkıyor.

Büyük Türkiye Turnesi Eskişehir ve Ankara'nın ardından Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Van illerini kapsayacak şekilde devam edecek. Mihail Bulgakov'un yazdığı, Mustafa Kemal Yılmaz'ın çevirdiği, Onur Demircan'ın uyarlayıp yönettiği "Köpek Kalbi" 19 Mart 2025 Çarşamba günü 20.30'da Eskişehir Şehir Tiyatroları Opera Sahnesi'nde, Lev Tolstoy'un yazdığı, Eva Mahkovic'in uyarladığı, Aslı Önal'ın çevirdiği, Aleksandar Popovski'nin yönettiği "Savaş ve Barış" 23 Mart 2025 Pazar günü 20.30'da Ankara Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde seyirci karşısına çıkıyor.

"Şimdi Sıra Büyük Türkiye Turnesi'ne Geldi

Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, kendisiyle yapılan bir röportajda Büyük Türkiye Turnesi hakkında şunları söyledi:

"Şimdi sıra Büyük Türkiye Turnesi'ne geldi. 2 ayaklı, 7 bölgeyi kapsayan büyük bir turne planlıyoruz. Bunu 19 Mart'ta ilk önce Eskişehir'de gerçekleştireceğiz. Eskişehir'de Köpek Kalbi'yle kucaklaşacak seyirci. Daha sonra başkentimize, Ankara'ya gideceğiz. Ankara seyircisiyle buluşacağız. Tolstoy'un unutulmaz eseri, dünya edebiyatının mihenk taşı olan Aleksandar Popovski'nin rejisiyle Savaş ve Barış'la kucaklaştıracağız seyirciyi. Çok heyecanlıyız. 24 Mart'ta da Ulu Önderimiz Atatürk'ü edebi istirahatgahında resmi bir törenle, tüm Şehir Tiyatrosu ailesi olarak ziyaret edeceğiz. Çok gururluyuz. Çok mutluyuz bu ziyaretten. Hemen akabinde Antalya'ya geçeceğiz. Yaşar Kemal'in "Ağrı Dağı Efsanesi" iki gün boyunca seyirciyle buluşacak. Akabinde Gaziantep, Diyarbakır, Van… Böyle devam edeceğiz. Biz çok heyecanlıyız. Geri sayım başladı. Gün sayıyoruz."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Diyarbakır, Gaziantep, Eskişehir, Edebiyat, İstanbul, Antalya, Türkiye, Ankara, Güncel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Şehir Tiyatroları, Büyük Türkiye Turnesi'ne Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Bahçeli: Suriye’deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye’yi de tehdit etmekte Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte
Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Suriye’de ölü sayısı katlanarak artıyor Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş
Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu
Ünlü deterjan markası testi geçemedi 2,2 milyonluk rekor ceza Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
Trump’tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD’nin bir parçası olun Trump'tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD'nin bir parçası olun
Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye tarihi uyarı Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tarihi uyarı
Peru’da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı Peru'da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı
Hakan Fidan’dan Suriye için itidal ve sağ duyu çağrısı Hakan Fidan'dan Suriye için itidal ve sağ duyu çağrısı
Konya’da gençler arasında bıçaklı kavga Konya'da gençler arasında bıçaklı kavga
ABD ve Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı

17:48 Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
17:33 Bahçeli: Suriye’deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye’yi de tehdit etmekte Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte
15:35 Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
15:12 Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
14:42 Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
07:37 Suriye’de ölü sayısı katlanarak artıyor Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş
07:29 Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu
07:10 Ünlü deterjan markası testi geçemedi 2,2 milyonluk rekor ceza Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
07:09 Trump’tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD’nin bir parçası olun Trump'tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD'nin bir parçası olun
04:31 Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye tarihi uyarı Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tarihi uyarı
01:35 Peru’da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı Peru'da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı
01:16 Hakan Fidan’dan Suriye için itidal ve sağ duyu çağrısı Hakan Fidan'dan Suriye için itidal ve sağ duyu çağrısı
00:12 Konya’da gençler arasında bıçaklı kavga Konya'da gençler arasında bıçaklı kavga
23:46 ABD ve Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 18:26:45. #7.13#
SON DAKİKA: İBB Şehir Tiyatroları, Büyük Türkiye Turnesi'ne Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.