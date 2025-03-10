İBB Şehir Tiyatroları, Büyük Türkiye Turnesi'ne Çıkıyor

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında 7 bölge ve onlarca şehri kapsayan Büyük Türkiye Turnesi'ne çıkıyor.

Büyük Türkiye Turnesi Eskişehir ve Ankara'nın ardından Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Van illerini kapsayacak şekilde devam edecek. Mihail Bulgakov'un yazdığı, Mustafa Kemal Yılmaz'ın çevirdiği, Onur Demircan'ın uyarlayıp yönettiği "Köpek Kalbi" 19 Mart 2025 Çarşamba günü 20.30'da Eskişehir Şehir Tiyatroları Opera Sahnesi'nde, Lev Tolstoy'un yazdığı, Eva Mahkovic'in uyarladığı, Aslı Önal'ın çevirdiği, Aleksandar Popovski'nin yönettiği "Savaş ve Barış" 23 Mart 2025 Pazar günü 20.30'da Ankara Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde seyirci karşısına çıkıyor.

"Şimdi Sıra Büyük Türkiye Turnesi'ne Geldi

Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, kendisiyle yapılan bir röportajda Büyük Türkiye Turnesi hakkında şunları söyledi:

"Şimdi sıra Büyük Türkiye Turnesi'ne geldi. 2 ayaklı, 7 bölgeyi kapsayan büyük bir turne planlıyoruz. Bunu 19 Mart'ta ilk önce Eskişehir'de gerçekleştireceğiz. Eskişehir'de Köpek Kalbi'yle kucaklaşacak seyirci. Daha sonra başkentimize, Ankara'ya gideceğiz. Ankara seyircisiyle buluşacağız. Tolstoy'un unutulmaz eseri, dünya edebiyatının mihenk taşı olan Aleksandar Popovski'nin rejisiyle Savaş ve Barış'la kucaklaştıracağız seyirciyi. Çok heyecanlıyız. 24 Mart'ta da Ulu Önderimiz Atatürk'ü edebi istirahatgahında resmi bir törenle, tüm Şehir Tiyatrosu ailesi olarak ziyaret edeceğiz. Çok gururluyuz. Çok mutluyuz bu ziyaretten. Hemen akabinde Antalya'ya geçeceğiz. Yaşar Kemal'in "Ağrı Dağı Efsanesi" iki gün boyunca seyirciyle buluşacak. Akabinde Gaziantep, Diyarbakır, Van… Böyle devam edeceğiz. Biz çok heyecanlıyız. Geri sayım başladı. Gün sayıyoruz."