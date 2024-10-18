İBB, Spor Salonu Olmayan Okullara 15 Yeni Spor Salonu Daha Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB, Spor Salonu Olmayan Okullara 15 Yeni Spor Salonu Daha Yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, spor salonu bulunmayan okullara yeni spor salonları kazandırma çalışmalarına devam ediyor. 2022 yılında salona sahip okul sayısını 220'ye çıkaran İBB, 15 yeni spor salonunun yapımına başladı. Bu yeni salonlar, yaklaşık 15 bin öğrenciye kapalı alanlarda beden eğitimi dersleri yapma imkanı sunacak.

18.10.2024 14:28  Güncelleme: 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bünyesinde spor salonu bulunmayan okullara salon kazandırmaya devam ediyor. 2022 yılında, salonların sayısını 185'den 220'ye yükselten İBB, 15 yeni spor salonunun yapım sürecini de başlattı.

İBB, daha çok çocuğun spor yapması için bahçesi uygun 15 okula yeni spor salonu yapıyor. Çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 15 bin öğrenci beden eğitimi derslerini kapalı salonlarda yapabilecek.

Yeni spor salonları

İBB'den yapılan açıklamaya göre, ekipler yaz öncesinde bahçesi uygun olan okullara yönelik keşif ve proje çalışmalarını tamamladı. Keşiflerin ardından 15 yeni spor salonu için yapım sürecini başlatıldı. Bunlardan sekiz salonda inşaatlara başlanarak ilerleme kaydedildi. Çalışmalar kapsamında çok yakında yedi salonun yapımına daha başlanacak. İnşaat çalışmaları Sultangazi, Bakırköy, Esenyurt, Zeytinburnu, Ümraniye, Pendik, Ataşehir ve Avcılar'da devam ederken ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından Beyoğlu, Eyüpsultan, Bağcılar, Çekmeköy, Sarıyer, Üsküdar ve Tuzla'da da yeni spor salonları yapılacak.

15 bin öğrenci kullanabilecek

Okul bahçelerinin uygunluğuna ve öğrenci sayısına göre değişen ölçülerdeki sekiz salonun 2025 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor. Beden eğitimi derslerini okul bahçelerinde ve açık alanlarda yapan yaklaşık 15 bin öğrenci salonlar açıldığında dersleri için bu yeni 15 salonu kullanabilecek. Salonlar okul saatleri dışında İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul iş birliğinde yapılan ücretsiz spor okullarına ev sahipliği yapabilecek. 2022 yılında, salonların sayısını 185'den 220'ye yükselten İBB'nin inşa ettiği yeni salonlarla derslere katılan öğrenci sayısı 255 binden 270 bine ulaşacak.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, İstanbul, Eğitim, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, Spor Salonu Olmayan Okullara 15 Yeni Spor Salonu Daha Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
23:02 İstanbul’da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 07:30:26. #1.11#
SON DAKİKA: İBB, Spor Salonu Olmayan Okullara 15 Yeni Spor Salonu Daha Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.