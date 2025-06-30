İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu - Son Dakika
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İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu

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İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu
30.06.2025 15:58  Güncelleme: 16:02
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İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu
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İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında "şüpheli" olarak gözaltına alınan Murat Kapki'ye ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tablo, polis tarafından Maslak ve Teşvikiye'de düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Objelerin toplam piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 100 bin lira olarak belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturmada "şüpheli" olarak gözaltına alınan ve sorgulanan Murat Kapki'ye ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tablonun izini süren İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, bir dizi operasyon düzenledi.

GÖZALTI ÖNCESİ DEPOYA TAŞINMIŞLAR

Soruşturmada zanlı Murat Kapki'nin yeğeni olduğu belirtilen Berat Kapki'nin ifadesine göre, amcasının Acarkent'teki villasında yaklaşık 45-50 adet, her biri yaklaşık 100 bin dolar değerinde tablo bulunduğu, söz konusu tabloların gözaltı öncesinde bir depoya taşındığı iddia edilmişti.

İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu

143 PARÇANIN DEĞERİ 5 MİLN 100 BİN LİRA

Verilen ifade ve bilgiler ışığında harekete geçen Mali Şube polisi, 23 ve 24 Haziranda Maslak ve Teşvikiye'de belirlenen depolara operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, villadan taşındığı ileri sürülen 28 adet maket araba bir maket nostalji tramvay, bir mermer heykel, maket tekne, 64 figür, 2 balon köpek biblosu, 10 cam biblo, 35 tablo olmak üzere piyasa değerleri yaklaşık 5 milyon 100 bin lira olan 143 parça ele geçirildi. El konulduğu öğrenilen tablolar ve materyaller, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu
İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu
İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu
İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu
İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu
İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu
Kaynak: DHA

İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Sanat, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • guvenlik office:
    Bence bu bir kurgu. İmamoğlu gibi dürüst pak bir insanoğluna iftira atılıyor. Syn Ekrem bey 3- 5 milyonlana tenezzül etmez. 500 milyon olsa affetmez ama 5 nedir . Ekrem bey gibi tertemiz bir insanoğuna iftira bunlar ; sütte leke olup Ekremde leke olmaz . Erdoğan yaptı . Troller iş başında makarna kömür 20 34 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    Ekrem başkan yapmaz yalan söylemeyin????.. 17 24 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Türk polisinden kim kaçabilir Masallah 23 11 Yanıtla
  • 205622:
    çok şey çıkmış hurdaciya verseydiniz bunları pazarda satsaniz daha çok para eder 15 9 Yanıtla
  • Adam:
    Çerez bunlar 15 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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