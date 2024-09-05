İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Osmaniye'de Deprem Konutlarını İnceledi - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Osmaniye'de Deprem Konutlarını İnceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Osmaniye\'de Deprem Konutlarını İnceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Osmaniye'de deprem konutları ve rezerv alanlarda incelemelerde bulundu. Valilik ve yerel yöneticilerle bir araya geldikten sonra, 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonucu hayatını kaybedenleri hatırlatarak, Türkiye'nin toparlanma sürecini anlattı. Ayrıca, yeni konutlara yerleştirilen depremzedeleri ziyaret eden Karaloğlu, şehirlerin altyapısını iyileştirmek için yapılan çalışmalara dikkat çekti.

05.09.2024 18:17
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İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Osmaniye'de deprem konutları ve rezerv alanlarda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaloğlu, kentteki programları kapsamında Vali Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile kamu kurum temsilcilerinin hazır bulunduğu ziyarette Karaloğlu, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına da katılan Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin çok büyük bir alanı etkilediğini ve Osmaniye'de 1010 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Türkiye'nin büyük ve güçlü bir devlet olduğunu belirten Karaloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde müthiş bir organizasyonla bugüne kadar geldik. Hafta sonu Diyarbakır ve Şanlıurfa'daydım, dün de Hatay'daydım. Yapılanları görüyoruz. Artık vatandaşları yeni yaptığımız evlere yerleştiriyoruz. Şehirlerin altyapısını ayağa kaldırıyoruz, yeni yollar yapıyoruz, yeni içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri döşüyoruz." diye konuştu.

Karaloğlu, toplantının ardından Toprakkale ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde TOKİ tarafından yaptırılan deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Konutlardan birine yerleşen depremzede Mehmet ve Senem Sarpkaya çiftini evinde ziyaret eden Karaloğlu, "Bu deprem insanoğlunun karada yaşadığı en büyük deprem. Buna rağmen, Allah'a hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çok iyi bir toparlanma gösterdik. Şu anda sizler gibi depremzede vatandaşlarımız, hak sahiplerimiz evlerine oturmaya başladılar. Biz de mutluluğunuzu paylaşmak üzere sizleri ziyaret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Karaloğlu, merkez Akyar ve Yaveriye deprem konutları ile inşaatları devam eden Metin Tamer ve Sefa Evler rezerv alanında da incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Osmaniye'de Deprem Konutlarını İnceledi - Son Dakika

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