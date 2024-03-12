İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-9 operasyonlarında 6 organize suç örgütünün çökertildiğini, aralarından elebaşlarının da bulunduğu 54 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Diyarbakır ve Erzincan il emniyet müdürlüklerince organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldığını kaydetti.
İzmir'de Hasan Keser, Kayseri'de Barış Şengül (Yılanlar), Manisa'da Ömer Çakır, Muğla'da Yakup Çabuk (Çabuklar), Diyarbakır'da Oğuz Sorguç (yurtdışı firar) ve Erzincan'da Necat Koç'un elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirten Yerlikaya, elebaşlarının da aralarında olduğu 54 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.
Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "kasten yaralama", "ölümle tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "tefecilik", "çek ve senet tahsilatı", "şantaj", "fuhşa teşvik" ve "çek ve senet tahsilatı" suçlarını işledikleri belirlendi. Operasyonlarda 12 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, uyuşturucu imalathanesi ve çok sayıda çek, senet ve nakde el konuldu.
Son Dakika › Güncel › Mahzen 9 operasyonunda 6 çete daha çökertildi - Son Dakika
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