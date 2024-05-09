İçişleri Bakanı: Bozdoğan-36 Operasyonunda 72 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Bozdoğan-36 Operasyonunda 72 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı: Bozdoğan-36 Operasyonunda 72 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde gerçekleştirilen Bozdoğan-36 operasyonunda bölücü terör örgütüne yönelik 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin terör örgütüne destek verdikleri, propagandalar yaptıkları ve suç kayıtlarının olduğu belirlendi. Operasyonlar sonucunda ise silahlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

09.05.2024 09:09
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde bölücü terör örgütüne yönelik Bozdoğan-36 operasyonunda 72 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz?." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, terörle mücadele şube müdürlüklerince Mardin, Antalya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Hakkari ve Şanlıurfa'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda, 72 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, operasyonlarda şüphelilerin, bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, Nevruz etkinliklerinde ve düzenlenen tanıtım toplantılarında terör örgütü propagandası yaptıkları, örgüt mensuplarının mezarları başında anma ve taziye etkinliklerine katılarak örgüt lehine slogan attıkları, örgütün cezaevi iç koordinasyonu yapılanması içerisinde yer alan kişilere para yardımı yaptıkları, kanunsuz gösterilere katıldıkları, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğunun tespit edildiği bilgisini verdi.

Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan çevirme tabanca, av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğunu aktaran Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Bozdoğan-36 Operasyonunda 72 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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