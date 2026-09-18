İçişleri Bakanı Çiftçi, canlı yayında soruları yanıtladı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Lojmandan yararlanan polis oranımız yüzde 3 gibi oldukça düşük bir seviyede. Alımlara başladık ve kısa süre içerisinde İstanbul'daki lojman sayısını 5 bine çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Çiftçi, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Bakan Çiftçi, 1960 darbesi sürecinde hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı Dr. İsmail Namık Gedik'in naaşının İstanbul'daki Anıtmezar'a nakledilmesine ilişkin kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığını söyledi.

Bu yılın 8 ayında 557 suç örgütüne 1568 operasyon düzenlendiğini, 8,5 aylık güncel rakamlara gelindiğinde ise bu sayının arttığını bildiren Çiftçi, şöyle devam etti:

"Şu anda 562 suç örgütüne 1592 operasyon düzenlemiş durumdayız. Bunların neticesinde de 6 bin 916 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş durumda. Biz bundan sonra da elimizden geldiği kadar bunlara yönelik operasyonlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Son çeteyi de çökertene kadar bu mücadele bitmeyecek. Çökerttiğimiz örgütlerin içerisinde 18 tanesi uluslararası çapta, uluslararası mahiyette olan örgütler. Bunların yanı sıra ulusal çapta, bölgesel mahiyette ve mahalli-yerel düzeyde faaliyet yürütenler de bulunuyor."

Suç örgütlerinin sıkıştıklarında kimlikle seyahat edilebilen ülkelere kaçtıklarını ve buralardan Türkiye'deki üyelerini dijital mecralar üzerinden sevk ve idare etmeye çalıştıklarını belirten Çiftçi, kaçan şüphelilerin yakalanması için Interpol ve Europol koordinasyonunda kırmızı bülten veya difüzyon kararları çıkarıldığını dile getirdi.

Çiftçi, "2025 yılının 8 aylık döneminde Türk polisinin yakaladığı 48 ülkeden 372 kişi bulunuyor. Bunların 108'i organize suç örgütü lideri veya üyesiydi. 2026 yılının aynı döneminde ise 53 ülkede suç işleyip Türkiye'ye gelen 409 kişiyi yakaladık. Bunlardan 90'ı organize suç örgütü lideri veya üyesi." diye konuştu.

Geçen yıl içerisinde 37 ülkeden 214 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını, bunların 70'inin organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğunu aktaran Çiftçi, "2026'nın ilk 8 aylık rakamlarına baktığımızda ise 44 ülkeden 657 kişinin iadesi gerçekleştirildi ve bunların 162'si organize suç örgütü lideri ya da üyesi. Son 15 günde gelenlerle birlikte 657 olan bu rakam bugün itibarıyla 684'e ulaştı." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, Türkiye'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası veya yakalama kararı bulunan firarilere yönelik operasyonlara ilişkin de "2025'in 8 aylık döneminde aranan 137 bin 664 kişi yakalanmıştı. Bu senenin aynı döneminde ise 147 bin 214 kişi yakalandı, yani neredeyse 10 bin kişi daha fazla yakalama yapıldı. Şu anda biz günde ortalama 599 aranan şahsı yakalayarak, hapis cezalarını çeksinler diye cezaevine gönderiyoruz." şeklinde konuştu.

Cezaevlerindeki mevcudun yaklaşık dörtte birini uyuşturucu suçlularının oluşturduğunu vurgulayan Çiftçi, "Şu anda Türkiye'de kapalı ceza infaz kurumlarında ve açık cezaevlerinde toplam 434 bin 26 kişi bulunuyor. Bunun 112 bini uyuşturucu suçlarından hüküm giyenler. Bu veriler uyuşturucu probleminin ne kadar önemli olduğunu açıkça gösteriyor." dedi.

"Sahipsiz hayvanlar konusu ekim sonunda Türkiye'nin gündeminden çıkmış olacak"

Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yürütülen çalışmalardaki son durumu paylaşan Çiftçi, Türkiye genelinde sokak hayvanlarının yüzde 99,22'sinin toplandığına dikkati çekerek, "78 ilimizde süreç tamamlandı. Şu anda sadece İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde, bu ayın sonuna doğru Antalya'da da süreç tamamlanmış olacak. Arkadaşlara yeni hedefleri verdim. 15 Ekim'e kadar İstanbul bitirilmiş olacak, ekim ayının sonuna kadar da Diyarbakır'ı bitirmiş olacağız. İnşallah ekim ayı sonu itibarıyla bu problemi Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmış olacağız." diye konuştu.

Çiftçi, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda başlatılan sürecin devlet politikası kararlılığıyla yürütüldüğünü söyledi.

Çalışmaların kurumsal ve hukuki boyutuna dikkati çeken Çiftçi, Meclis tatile girmeden önceki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın da büyük emekler verdiğini ve toplumun çok geniş kesimleriyle 21 ayrı toplantı gerçekleştirdiğini, sürecin başarıya ulaşması noktasında sahadaki güvenlik mekanizmalarının eksiksiz çalıştığını anlattı.

"Ne kadar hızlı olursa memleketimiz açısından o kadar önemli"

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini ile Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmeye değinen Çiftçi, görüşmede hem "Terörsüz Türkiye" hem de "terörsüz bölge" vizyonunu ele aldıklarını aktardı.

Çiftçi, bölgesel güvenliğin Suriye, Irak ve İran sahalarını doğrudan ilgilendirdiğini belirterek, Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD/YPG'nin kendini tasfiye edip sisteme entegre olma yönünde bir yola girdiğini hatırlattı.

Türkiye'nin 2027 yılı içerisinde bu sorunu tamamen gündeminden çıkarıp çıkarmayacağına ilişkin soruya Çiftçi, örgütün yasal çerçeveye ve belirlenen takvime uymasının süreci hızlandıracağının altını çizerek, şunları söyledi:

"Bu, terör örgütüne bağlı. Silahlarını teslim ederse, kendisine verilen zaman içerisinde kurallara uyup kanuna uygun hareket ederse, aslında ne kadar hızlı hareket ederse Milli Güvenlik Kurulunun kararı da teyidiyle daha erken yürürlüğe girmiş olacak ve 6 aylık süre de o zaman başlayacak. Bu durum terör örgütünün ve ona katılmış olanların teslim olmasına, silahları teslim etmelerine ve tasfiye olmasına bağlı bir süreçtir. Ne kadar hızlı olursa memleketimiz açısından o kadar önemli."

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Suçla Mücadele Konseyi ve Türkpol önerisi

Kazakistan'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 3. İçişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, teşkilat bünyesinde güvenlik işbirliğini kurumsallaştıracak önemli öneriler sunduklarını dile getirdi.

Toplantının dördüncüsünün Türkiye'de yapılacağı bilgisini veren Çiftçi, TDT İçişleri Bakanları toplantısında bir "Suçla Mücadele Konseyi" kurulmasını teklif ettiğini kaydetti.

Çiftçi, bir sonraki toplantıda konseyin kuruluşuna ilişkin resmi imzaların atılmasını beklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Suçla Mücadele Konseyinin icra organı olarak da Interpol ve Europol benzeri 'Türkpol' mekanizması hayata geçirilecek. Türkpol, suç işleyip üye ülkelere kaçan şahısların tespiti, yakalanması, iadesi ve sınır dışı edilmesinde icra organı görevini üstlenecek. Bizde suç işleyip diğer Türk devletlerine kaçan ya da oralarda suç işleyip ülkemize gelen kişilerin takibi hızlanacak. İstihbarat ve bilgi paylaşımı ile iade süreçleri ivme kazanacak ve Türk devletleri arasındaki adli işbirliği mekanizması daha da güçlenecek."

TDT toplantısında gündeme getirdikleri bir diğer önemli başlığın "ortak pasaport kontrol noktaları" olduğunu aktaran Çiftçi, Avrupa Birliği'ndeki (AB) uygulamayı örnek gösterdi.

"Birinci ve ikinci dereceden riskli okullarda sabit görev yapan polislerimiz var"

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerine de değinen Çiftçi, "Birinci ve ikinci dereceden riskli okullarda sabit görev yapan polislerimiz var. Üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullarda ise okullarla sürekli iletişim halinde olan polis irtibat görevlilerimiz bulunuyor. Bu yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın sağladığı 31 bin kadroyla 31 bin bahçe görevlisi aldık. Bu görevliler okul bahçesinde istihdam ediliyor, giriş çıkışları denetliyor, göz kulak oluyor ve ilgisiz kişilerin bahçeye girmesini engelliyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, okulların açıldığı gün gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 3 bin 500 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere 7 bakanlık bir araya gelerek bir protokol hazırladıklarını belirten Çiftçi, "Önümüzdeki günlerde bu protokolü imza altına alacağız. Alarm veren, suç işleyeceğini bir şekilde ihsas eden çocuklarımız oluyor. Böyle bir durum ortaya çıktığında sistem hemen devreye girsin, hiçbir kayıp-kaçak olmasın ve tüm kurumlar anında haberdar olsun diye bu protokolü imzalıyoruz. Böylece okullarımızın güvenliğini daha da artırmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Sanal devriyelerde 177 bine yakın suç unsuru taşıyan hesap tespit edildi

Bakan Çiftçi, erişim engeli ve kapatma işlemlerinin de kararlılıkla sürdüğüne dikkati çekerek, "2025 yılının ilk 8 ayında suç unsuru taşıdığı tespit edilen şahıs ve hesap sayısı 121 bin 405 olmuştu. Bu sene sanal devriyelerimizin sayısını daha da artırdık, tespit edilen hesap sayısı yüzde 46 artışla neredeyse 177 bine çıktı. Bunların neticesinde suçta kullanılan, suçu öven, propagandasını yapan ve suç unsuru taşıyan web sayfalarını engelliyor, sosyal medya hesaplarını kapatıyoruz veya erişim engeli getiriyoruz." dedi.

Bu yılın 8 ayında yaklaşık 121 milyon trafik denetimi gerçekleştirdiklerini aktaran Çiftçi, bu denetimlerin 10 milyonunu motosiklet denetimlerinin oluşturduğunu, yeni yasa yürürlüğe girdikten sonra ölümlü trafik kazalarında belirgin bir düşüş gördüklerini söyledi.

Çiftçi, Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin ardından 27 Şubat'tan itibaren yürütülen denetimlerin sonuçlarını paylaşarak, "Geçen yıl 86 milyon denetimde 18 milyon idari yaptırım, yani cezai işlem uygulanmıştı. Bu sene denetimlerin yaklaşık 10 milyon arttığını görüyoruz. Ancak ceza uygulanan araç sayısı düştü. Bu da yasanın amacına ulaştığını gösteriyor. Örneğin makas atmada yüzde 93 oranında bir azalma olduğunu istatistiklerden tespit ediyoruz." bilgisini verdi.

"18 dakika içinde dolandırıcıların el koyduğu ve hesaplara aktardığı para bloke edilecek"

Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları, emniyet ve jandarmanın tam bir entegrasyon içerisinde çalıştığını vurgulayan Çiftçi, 2026 yılının 8 ayında uyuşturucuya yönelik 37 bin 506 operasyon gerçekleştirdiklerini, bu operasyonlar neticesinde 31 bin 754 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Zehre karşı sahada yürütülen kesintisiz baskının yakalama rakamlarına yansıdığını belirten Çiftçi, "Bu yılın 8 aylık döneminde 35 ton uyuşturucu madde, 87 milyon adet uyuşturucu hap ve 19 milyon kök kenevir ile skunk ele geçirdik. Bu veriler hem sahadaki mücadelenin büyüklüğünü hem de arzı kaynağında kurutma kararlılığımızı açıkça göstermektedir." diye konuştu.

Çiftçi, özellikle bilişim sistemleri ve telefon üzerinden yapılan dolandırıcılıkla mücadele kapsamında Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan "Dolunay Projesi"ne ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Dolunay Projesi hayata geçtiğinde vatandaşımız bir ihbarda bulunduğu anda orada yapay zeka destekli bir veri analizi sistemi devreye girecek. Merkezde savcımız yer alacak ve talimat verecek, aynı zamanda banka temsilcileri de orada bulunacak. Telefonun açılmasından ve suçun işlenmesinden itibaren 18 dakika içerisinde gerekli analizler yapılarak dolandırıcıların el koyduğu ve hesaplara aktardığı para bloke edilecek."

Tefecilere yönelik bu sene 1040 operasyon gerçekleştirdiklerini aktaran Çiftçi, "Kaçakçılıkla, organize suçlarla ve mali suçlarla yapılan mücadele neticesinde suç gelirlerine yönelik el konulan para, araç, şirket ve mali değer yekün olarak 145 milyar liradır." dedi.

Çiftçi, "Dün borsada ciddi anlamda manipülasyon yapıldığına dair bazı haberler yansıdı. Buna ilişkin bir operasyon ya da bu sürecin takibi noktasında neler söylersiniz?" şeklinde yöneltilen soruya da "Operasyonlar devam edecek. Bugün de vardı, yarın sabaha doğru da operasyon olabilir. Biz 'Devlet unutmaz, uyutmaz.' diyoruz. Operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." yanıtını verdi.

"Kaynaklar lojman ihtiyacına kaydırıldı"

Emniyet teşkilatı mensuplarının barınma koşullarını iyileştirmeye yönelik projeleri açıklayan Çiftçi, araç alımlarının sınırlandırıldığını ve kaynakların lojman ihtiyacına kaydırıldığını vurguladı.

Şu anda İstanbul'da görev yapan 55 bin polise karşılık sadece 3 bin 350 lojman olduğunu kaydeden Çiftçi, "Lojmandan yararlanan polis oranımız yüzde 3 gibi oldukça düşük bir seviyede. Alımlara başladık ve kısa süre içerisinde İstanbul'daki lojman sayısını 5 bine çıkarmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Çiftçi, Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) aracılığıyla polislerin kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak yeni bir konut modelinin devreye alındığını, ilk etapta Ankara ve İstanbul'un pilot bölge seçildiğini bildirdi.

Projenin takvimini ve öncelik kriterlerini paylaşan Çiftçi, şu bilgileri verdi:

"POLSAN, Ankara'da TOKİ'den 86 dönümlük bir arazi satın aldı. Ocak ayı içerisinde temelini atacaklar ve 2 bin konut inşa edecekler. Bu konutları maliyetine ve uzun vadeli taksitlerle polislerimize satacaklar. Yani polislerimiz kira öder gibi uzun vadede konut sahibi olabilecek. POLSAN bu uygulamayı diğer büyükşehirlerimizde de hayata geçirecek. Başvuru şartlarında ise öncelik evi olmayan, eşi çalışmayan, çocuğu okula giden ve konuta en fazla ihtiyaç duyan personelimize verilecek."

"Polislerin 12-36 çalışma sistemine geçişi 56 ilde başladı"

Çiftçi, emniyet teşkilatı personelinin çalışma saatlerinin düzenlenmesine yönelik vaatlerini yerine getirdiklerini dile getirerek, polislerin en büyük şikayetlerinden biri olan uzun mesai sürelerini hafifletmek amacıyla 12-36 sistemini uygulamaya koyduklarını anlattı.

Eylül itibarıyla uygulamanın genişletildiğini bildiren Çiftçi, "Şu anda 56 ilimizde uygulama başladı. 15 ilimizde ise 12-36'ya geçiş konusunda son aşamaya gelindi. Geriye kalan illerimizde de planlamalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Görevinin niteliği gereği 12-36 çalışma sisteminin her birimde uygulanamayacağına dikkati çeken Çiftçi, 24 saat esasına göre kesintisiz çalışan personelin hak kayıplarını giderecek mali düzenleme üzerinde çalıştıklarını kaydetti.