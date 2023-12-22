 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İçişleri Bakanı: Kahramanlar-34 operasyonlarında 304 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı: Kahramanlar-34 operasyonlarında 304 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 32 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-34 operasyonlarında 304 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, teröristlere göz açtırmayacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

İçişleri Bakanı: Kahramanlar-34 operasyonlarında 304 şüpheli yakalandı
22.12.2023 - 08:27,
Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 32 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-34 operasyonlarında 304 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, mücadeleye güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 32 ilde eş zamanlı olarak Kahramanlar-34 operasyonları düzenlediklerini vurgulayan Yerlikaya, aralarında İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu bu illerde 304 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Terörle mücadele son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Yakalama, Terör, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Kahramanlar-34 operasyonlarında 304 şüpheli yakalandı - Son Dakika


08:27
İsrail kana doymuyor! Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı İsrail kana doymuyor! Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
08:07
Prag'da üniversiteyi kana bulayan saldırgan geçen hafta da ormanda 2 kişiyi öldürmüş Prag'da üniversiteyi kana bulayan saldırgan geçen hafta da ormanda 2 kişiyi öldürmüş
07:34
YSK'dan yeni genelge! Siyasi partiler seçim sonuçlarını anlık takip edebilecek YSK'dan yeni genelge! Siyasi partiler seçim sonuçlarını anlık takip edebilecek
07:21
Ataşehir'de yol kenarına park edilmiş otomobilin içinde erkek cesedi bulundu Ataşehir'de yol kenarına park edilmiş otomobilin içinde erkek cesedi bulundu
00:55
Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı
00:39
Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru yaşamını yitirdi Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru yaşamını yitirdi
00:15
Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi
00:13
Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam

Son Dakika
08:27 İsrail kana doymuyor! Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
08:07 Prag'da üniversiteyi kana bulayan saldırgan geçen hafta da ormanda 2 kişiyi öldürmüş
07:34 YSK'dan yeni genelge! Siyasi partiler seçim sonuçlarını anlık takip edebilecek
07:21 Ataşehir'de yol kenarına park edilmiş otomobilin içinde erkek cesedi bulundu
00:55 Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı
00:39 Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru yaşamını yitirdi
00:15 Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! 3. golde hata yapan Mert'e Rıza hoca fena ayar verdi
00:13 Gece yarısı motorine 1 lira 62 kuruş zam
23:50 Batuhan Karacakaya, eski sevgilisine zorla not okutturup video çektiği iddiasıyla hakim karşısında
23:40 Yok böyle maç! Ajax, Hollanda Kupası'nda 4. Lig takımına elendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 08:47:21. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Kahramanlar-34 operasyonlarında 304 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement