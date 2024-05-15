İçişleri Bakanı: Üç ayrı organize suç örgütü çökertildi

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 1?3 ilde düzenlenen "MAHZEN-46" operasyonlarında elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren üç ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa merkezli İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş'ta düzenlenen "MAHZEN-46" opersyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 112 şüpheli yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, operasyonlar sonucu yakalanan üç ayrı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve göçmen kaçakçılığı suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Elebaşılığını Vedat Kıpçak'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 7?4 şüpheli yakalandı. 13 kilo metamfetamin, 87 litre sıvı metamfetamin, 450 bin adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kokain, 5 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet hassas terazi ele geçirildi.

Elebaşılığını Fırat Erdal'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 2?2 şüpheli yakalandı. 9,5 kilo metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elebaşılığını Ersin Bulut'un yaptığı organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı. 32 kilo metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi."