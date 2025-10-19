Trafikte bunu yapan yandı! Cezası 2 binden 200 bin TL\'ye çıkıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Sincan ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayan bir sürücünün görüntülerini NSosyal hesabından paylaşarak yeni trafik kanun teklifinde cezaların artırılarak caydırıcı seviyelere ulaştırılacağını söyledi.

"AKILLARINA BİLE GETİREMEYECEKLER"

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre bu motosiklet sürücüsünün ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten menedilecek. Mevcut kanunda 'Dur İhtarına Uymamanın' yaptırımı 2 bin 167 TL. Sizce bu ceza caydırıcı mı? Dur ihtarına uymayan sürücüler yüzünden son 6 yılda 9 şehit verdik. 16 gazimiz var. Sivil 29 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1955'i yaralandı. Bunu nasıl izah edebiliriz? Dur ihtarına uymamak ne demek? Yeni kanun teklifi ile bu ihlalleri ortadan kaldıracağız. Dur ihtarına uymamayı akıllarına bile getiremeyecekler" dedi.

"YENİ KANUNLA CEZA 200 BİN TL OLACAK"

Yerlikaya, Ankara'nın Sincan ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü R.E.İ.'nin Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını kaydederek, "Motosiklet sürücüsü elbette bizden kaçamadı. Kendisine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandı. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: 'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 200 bin TL idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten menedeceğiz. Trafik kurallarını hiçe sayarak 'Dur' ihtarına uymamak hem trafik güvenliğini hem de başkalarının can güvenliğini hiçe saymaktır. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

YENİ TRAFİK KANUN TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR

Meclis önümüzdeki günlerde trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

AMBULANSA YOL VERMEYENE 46 BİN LİRA CEZA

Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak.

SALDIRI İÇİN ARABADAN İNENE 180 BİN TL

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.