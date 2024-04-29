İçişleri Bakanı: Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşleri için uygun değil

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Taksim Meydanı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen, yer ve güzergahlar arasında değildir." dedi.

Yerlikaya, basın mensuplarıyla bir araya geldiği İçişleri Bakanlığı GAMER Salonu'nda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin açıklama yaptı.

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında 1 Mayıs kutlamalarının yasaklandığını anımsatan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde 1 Mayıs'ın, 2008'de "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanmaya başlandığını, 2009'da da resmi tatil olarak ilan edildiğini belirtti.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Emek bizim inancımızda ve kültürümüzde, müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Bu hassasiyetle işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdik, bu hakkın istismar edilmesine, örselenmesine hiçbir zaman müsaade etmedik." sözünü hatırlattı.

Toplantıların ve gösteri yürüyüşünün, demokratik bir hak olduğunu ve bu hakkın, anayasa tarafından güvence altına alındığını aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Ancak burada çok önemli bir hassasiyet var. O da demokratik hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin, toplumumuzun huzurunu, güvenliğini ve kamu düzenini aksatmamasıdır, başkalarının hak ve özgürlüklerini engellememesidir. Anayasamızın 34. maddesiyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesi de işte bu hassasiyetlere yer vermiştir. Bu yıla gelirsek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır. Bunların tamamına izin verilmiştir."

Dünyanın 15. büyük metropolü ve nüfusu 131 ülkeden daha fazla olan kentin geçen yıl yaklaşık 17,5 milyon turist ağırladığını dile getiren Yerlikaya, İstanbul'un eğitimin, kültürün, sanatın, ticaretin ve üretimin merkezi olduğunu ifade etti.

Önceliklerinin bu şehrin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni olduğunu belirten Yerlikaya, "Bildiğiniz üzere İstanbul genelinde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı, Valiliğimizce her yıl ocak ayında tespit ve ilan edilmektedir. Bu yıl İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir. Tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi." dedi.

"Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir"

Yerlikaya, işçi konfederasyonları ve onlara bağlı sendikaların ilan edilen yerlere yaptıkları müracaatlara izin verildiğini aktararak, şunları söyledi:

"Ancak bu yıl, bir konfederasyon ve bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için hem yazılı başvuruda bulundular hem de 'Taksimde buluşalım' çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Oysa, kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği, İstanbul Valiliğimiz tarafından yazılı olarak bildirildi. Ayrıca görüyoruz ki terör örgütleri de son bir haftadır 54 ayrı sosyal medya hesabından 'Taksim Meydanı'na gelin' çağrısı yapıyorlar. Çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum, Taksim Meydanı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen, yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü Taksim Meydanı ve çevresi, konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge, güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır."

"Kutlamaları, terör örgütlerinin propaganda sahası haline getirmelerine müsaade etmeyeceğiz"

Bir hak ve özgürlüğün korunması adına, mülkiyet, serbest ticaret yapma haklarının, seyahat hak ve özgürlüğü ile diğer kişisel hak ve hürriyetlerin riske edilemeyeceğine dikkati çeken Yerlikaya, "Sosyal medyadan çağrı yapan terör örgütlerinin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını bir eylem ve propaganda sahası haline getirmelerine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Yerlikaya, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün, huzur ve güven ortamında kutlanması amacıyla, 1 Mayıs'ta İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. Yine il genelinde de 264 noktada toplam 42 bin 434 polisimiz görev yapacaktır. Ayrıca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul Valiliğine başvuran konfederasyon ve bağlı sendikaların belirli sayıdaki temsilcileri, Taksim Anıtına çelenk koyabilecek, basın açıklaması yapabilecek, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakarak, saygı duruşunda bulunulabileceklerdir." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Yerlikaya, bu amaçla İstanbul Valiliğine müracaatta bulunanlara ilişkin bilgi vererek, "11 müracaat var. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Bağımsız Hep-Sen, Birleşik Kamu-İş, Bağımsız Tek-Sen, Memur-Sen, Hak-Sen, MESAM, Sime-Sen, Sahim-Sen. Müracaatlarını yaptılar, Taksim'de çelenk koyma, saygı duruşu, basın açıklaması gibi yapmayı arzu ettikleri bu faaliyetlerle ilgili sayılarını Emniyetimize, Valiliğimize bildirdiler ve onlar daha önceki yıllarda olduğu gibi bu faaliyetlerini orada gerçekleştirebilecekler. Müracaatlar da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Temel referanslarının hukuk ve insan hakları olduğunun altını çizen Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kişi hak ve özgürlüklerinin kullanılmasından ödün vermedik, vermeyeceğiz. Emek çok kutsal bir kavram. Emek olmasaydı, Türkiye olmazdı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettikleri gibi, 'Milli hedef belli olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir. Denebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız bir tek şeye çok ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak.' Yüreği kocaman işçilerimiz, sağduyu sahibi, çalışkan emekçilerimiz, büyük ve güçlü Türkiye'nin harcında, onların kutsal alın terleri var. Tüm emekçi kardeşlerimin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."