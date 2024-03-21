İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütleriyle mücadele devam ediyor

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Başta hain bölücü terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle, organize suç örgütleriyle, şehir eşkıyası dediğimiz, sözüm ona suç işlemeye cüret edip kibirlenenleri bir bir yakalıyoruz. Ki şu ana kadar sabah itibarıyla 420 oldu, tamamının kökünü kazıyıp, adalete teslim edeceğiz." dedi.

Ümraniye Seçim Koordinasyon Merkezi'nde Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve diğer yetkililerle bir araya gelen Yerlikaya, ardından Anadolu Bilim Kültür ve Cem Vakfı Ümraniye Cemevi'ne geçti. Bakan Yerlikaya, yetkililerle görüşerek, burada cenazesi olanlara taziyelerini iletti.

Alemdağ Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Yerlikaya, AK Nokta'da vatandaşlara seslenerek, herkesin ramazanının mübarek olmasını, bayrama da huzurla kavuşmayı temenni etti.

Vatandaşı gördüklerinde kalplerinin ısındığını belirten Yerlikaya, yerel seçimlere çok az bir süre kaldığını hatırlatarak, "5 yıl boyunca büyükşehri ve 39 ilçeyi kime emanet edeceğinizi belirleyeceksiniz." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, belediye başkanlarına eskiden "şehremini" denildiğini anımsatarak, "Bizim adaylarımız, bize oy vermiş-vermemiş ayrımı yapmadan Ümraniye'de, İstanbul'da tüm hemşehrilerimizin ne meseleleri varsa onu kendine emanet olarak gören ve bunu yapmak için gece-gündüz demeden canla başla çalışan arkadaşlarımız." diye konuştu.

Türkiye'nin gerçek belediyeciliği 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'la tanıdığını vurgulayan Yerlikaya, gerçek belediyeciliğin İstanbul'da büyüyüp tüm Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.

Yerlikaya, "Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı İstanbul'da tekrar gerçek belediyecilik doğacak, biz buna inanıyoruz." dedi.

Bakan Yerlikaya, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın ilçeyi 5 yıl boyunca 750 bin hemşehrisiyle beraber yönettiğini kaydetti.

Yıldırım'ın ilçede yaptığı hizmetleri anlatan Yerlikaya, "Belediyenin hizmetlerini kime emanet ettiğinizi çok iyi gördünüz. Sadece oy verenlerin mi belediye başkanı oldu? Hayır. Tüm Ümraniye'nin belediye başkanı oldu değil mi?" diye konuştu.

"Murat Kurum başkanı gerçek belediyeciliğin başkanı yapmaya var mıyız?"

İstanbul'da çok işleri olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Kalabalığa, "31 Mart akşamı sandıklardan, öncekinden çok daha güçlü bir şekilde Ümraniye'mizde bir 5 yıl daha İsmet Yıldırım başkanımızla birlikte yürümeye var mıyız?" diye soran ve "Evet" yanıtını alan Yerlikaya, "Allah, bu hazırız ve kararlıyız sözlerinizi mübarek etsin." dedi.

"İstanbul Büyükşehir'de Murat Kurum başkanımızın İstanbul'un tüm hemşehrilerini kucaklayacağına, kuşatacağına, hiçbir ayrımcılık yapmayacağına yürekten inanıyoruz çünkü liderimizden öğrendiğimiz gerçek belediyecilik ve gerçek hadimlik bu. Sandıklardan Büyükşehir için Murat Kurum başkanı gerçek belediyeciliğin başkanı yapmaya var mıyız?" diye soran Yerlikaya'ya vatandaşlar "Varız" yanıtını verdi.

"Biz bir aileyiz ve sizlerin emrindeyiz"

Göreve başladığından bu yana her sabah vatandaşlarla sosyal medya üzerinden konuştuklarını anlatan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hep diyoruz ki Türkiye'nin huzuru. İçişleri ailesi, benim 600 bin arkadaşım, kahraman jandarmam, polisim, sahil güvenliğimiz, mülki idare amirlerimizle beraber biz bir aileyiz ve sizlerin emrindeyiz. Sizler için varız. Bakın, başta hain bölücü terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle, organize suç örgütleriyle, şehir eşkıyası dediğimiz, sözüm ona suç işlemeye cüret edip kibirlenenleri bir bir yakalıyoruz. Ki şu ana kadar sabah itibarıyla 420 oldu, tamamının kökünü kazıyıp, adalete teslim edeceğiz. Zehir tacirleri, yavrularımızı, gençlerimizi zehirlemeye cüret edenler, bunlara da nefes aldırmıyoruz. Düzensiz göçle mücadelede de İstanbul'da göreve geldiğimizden beri 30 büyükşehrimizde neler yaptığımızı gördünüz. Bilin ki 1 saat değil, 1 dakika bile onlarla mücadele etmekten de geri kalmayacağız, durmayacağız."

Vatandaşlardan, polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri için dualarını esirgememelerini isteyen Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevi kendilerine verdiği andan itibaren gece-gündüz demeden, vatandaşı rahatsız eden ne varsa onu ortadan kaldırıp huzurlu hale getirmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

"Yolların temizliğini bile yapmıyorlar"

AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan da Ümraniyelilerin her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında dimdik durduğunu belirterek, "31 Mart'ta da Ümraniyeliler aynı şekilde hizmet siyasetine, hizmet belediyeciliğine oy verecek." dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım ise 2019'daki seçimde bir kaza ile Büyükşehir Belediyesinin iş bilmez insanların eline geçtiğini ifade etti.

İstanbul'da 4,5 senede taş üstüne taş koyulmadığına işaret eden Yıldırım, "39 ilçenin tamamında bunu yaşadık. Hiçbir şey yapmadı. 'Çiçekleri sulayamaz.' dedim, sulayamadı. 36 ana arterimiz var, 3'üne bakıyor, 33'üne ben bakıyorum. Yolların temizliğini bile yapmıyorlar, bırakın büyük işleri." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yerlikaya, AK Nokta ziyaretinin ardından Ümraniye'deki yeni Hükümet Konağı inşaatını inceledi.