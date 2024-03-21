İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütleriyle mücadele devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütleriyle mücadele devam ediyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütleriyle mücadele devam ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ümraniye'de yaptığı konuşmada terör örgütleriyle mücadelelerinin devam ettiğini ve şu ana kadar 420 kişiyi yakaladıklarını belirtti. Yerlikaya, ayrıca belediye başkanlarına destek çağrısı yaparak, gerçek belediyeciliğin İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan ile başladığını vurguladı.

21.03.2024 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Başta hain bölücü terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle, organize suç örgütleriyle, şehir eşkıyası dediğimiz, sözüm ona suç işlemeye cüret edip kibirlenenleri bir bir yakalıyoruz. Ki şu ana kadar sabah itibarıyla 420 oldu, tamamının kökünü kazıyıp, adalete teslim edeceğiz." dedi.

Ümraniye Seçim Koordinasyon Merkezi'nde Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve diğer yetkililerle bir araya gelen Yerlikaya, ardından Anadolu Bilim Kültür ve Cem Vakfı Ümraniye Cemevi'ne geçti. Bakan Yerlikaya, yetkililerle görüşerek, burada cenazesi olanlara taziyelerini iletti.

Alemdağ Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Yerlikaya, AK Nokta'da vatandaşlara seslenerek, herkesin ramazanının mübarek olmasını, bayrama da huzurla kavuşmayı temenni etti.

Vatandaşı gördüklerinde kalplerinin ısındığını belirten Yerlikaya, yerel seçimlere çok az bir süre kaldığını hatırlatarak, "5 yıl boyunca büyükşehri ve 39 ilçeyi kime emanet edeceğinizi belirleyeceksiniz." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, belediye başkanlarına eskiden "şehremini" denildiğini anımsatarak, "Bizim adaylarımız, bize oy vermiş-vermemiş ayrımı yapmadan Ümraniye'de, İstanbul'da tüm hemşehrilerimizin ne meseleleri varsa onu kendine emanet olarak gören ve bunu yapmak için gece-gündüz demeden canla başla çalışan arkadaşlarımız." diye konuştu.

Türkiye'nin gerçek belediyeciliği 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'la tanıdığını vurgulayan Yerlikaya, gerçek belediyeciliğin İstanbul'da büyüyüp tüm Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.

Yerlikaya, "Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı İstanbul'da tekrar gerçek belediyecilik doğacak, biz buna inanıyoruz." dedi.

Bakan Yerlikaya, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın ilçeyi 5 yıl boyunca 750 bin hemşehrisiyle beraber yönettiğini kaydetti.

Yıldırım'ın ilçede yaptığı hizmetleri anlatan Yerlikaya, "Belediyenin hizmetlerini kime emanet ettiğinizi çok iyi gördünüz. Sadece oy verenlerin mi belediye başkanı oldu? Hayır. Tüm Ümraniye'nin belediye başkanı oldu değil mi?" diye konuştu.

"Murat Kurum başkanı gerçek belediyeciliğin başkanı yapmaya var mıyız?"

İstanbul'da çok işleri olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Kalabalığa, "31 Mart akşamı sandıklardan, öncekinden çok daha güçlü bir şekilde Ümraniye'mizde bir 5 yıl daha İsmet Yıldırım başkanımızla birlikte yürümeye var mıyız?" diye soran ve "Evet" yanıtını alan Yerlikaya, "Allah, bu hazırız ve kararlıyız sözlerinizi mübarek etsin." dedi.

"İstanbul Büyükşehir'de Murat Kurum başkanımızın İstanbul'un tüm hemşehrilerini kucaklayacağına, kuşatacağına, hiçbir ayrımcılık yapmayacağına yürekten inanıyoruz çünkü liderimizden öğrendiğimiz gerçek belediyecilik ve gerçek hadimlik bu. Sandıklardan Büyükşehir için Murat Kurum başkanı gerçek belediyeciliğin başkanı yapmaya var mıyız?" diye soran Yerlikaya'ya vatandaşlar "Varız" yanıtını verdi.

"Biz bir aileyiz ve sizlerin emrindeyiz"

Göreve başladığından bu yana her sabah vatandaşlarla sosyal medya üzerinden konuştuklarını anlatan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hep diyoruz ki Türkiye'nin huzuru. İçişleri ailesi, benim 600 bin arkadaşım, kahraman jandarmam, polisim, sahil güvenliğimiz, mülki idare amirlerimizle beraber biz bir aileyiz ve sizlerin emrindeyiz. Sizler için varız. Bakın, başta hain bölücü terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle, organize suç örgütleriyle, şehir eşkıyası dediğimiz, sözüm ona suç işlemeye cüret edip kibirlenenleri bir bir yakalıyoruz. Ki şu ana kadar sabah itibarıyla 420 oldu, tamamının kökünü kazıyıp, adalete teslim edeceğiz. Zehir tacirleri, yavrularımızı, gençlerimizi zehirlemeye cüret edenler, bunlara da nefes aldırmıyoruz. Düzensiz göçle mücadelede de İstanbul'da göreve geldiğimizden beri 30 büyükşehrimizde neler yaptığımızı gördünüz. Bilin ki 1 saat değil, 1 dakika bile onlarla mücadele etmekten de geri kalmayacağız, durmayacağız."

Vatandaşlardan, polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri için dualarını esirgememelerini isteyen Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevi kendilerine verdiği andan itibaren gece-gündüz demeden, vatandaşı rahatsız eden ne varsa onu ortadan kaldırıp huzurlu hale getirmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

"Yolların temizliğini bile yapmıyorlar"

AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan da Ümraniyelilerin her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında dimdik durduğunu belirterek, "31 Mart'ta da Ümraniyeliler aynı şekilde hizmet siyasetine, hizmet belediyeciliğine oy verecek." dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım ise 2019'daki seçimde bir kaza ile Büyükşehir Belediyesinin iş bilmez insanların eline geçtiğini ifade etti.

İstanbul'da 4,5 senede taş üstüne taş koyulmadığına işaret eden Yıldırım, "39 ilçenin tamamında bunu yaşadık. Hiçbir şey yapmadı. 'Çiçekleri sulayamaz.' dedim, sulayamadı. 36 ana arterimiz var, 3'üne bakıyor, 33'üne ben bakıyorum. Yolların temizliğini bile yapmıyorlar, bırakın büyük işleri." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yerlikaya, AK Nokta ziyaretinin ardından Ümraniye'deki yeni Hükümet Konağı inşaatını inceledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütleriyle mücadele devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:34 Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak
17:27 Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe’nin restoranını taradı Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe'nin restoranını taradı
17:25 Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı
17:19 Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
18:46 Toprağı 20 dakika taradıktan sonra ülkenin en büyük altın külçesini buldu Toprağı 20 dakika taradıktan sonra ülkenin en büyük altın külçesini buldu
18:07 Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80’ini yok ederiz Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80'ini yok ederiz
18:05 Spor dünyası cenazedeydi Bir döneme damga vuran Ersen Martin’e son veda Spor dünyası cenazedeydi! Bir döneme damga vuran Ersen Martin'e son veda
17:13 Görüşmeleri yapmış bile Acun Ilıcalı, bir takım daha alıyor Görüşmeleri yapmış bile! Acun Ilıcalı, bir takım daha alıyor
16:47 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm
16:33 Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi
15:34 Aziz Yıldırım’dan, Fenerbahçe’ye “Şikeci“ diyen AK Parti’nin Trabzon adayına sert yanıt Aziz Yıldırım'dan, Fenerbahçe'ye "Şikeci" diyen AK Parti'nin Trabzon adayına sert yanıt
15:28 Nevruz kutlamalarına katılan Leyla Zana’dan çözüm süreci mesajı Nevruz kutlamalarına katılan Leyla Zana'dan çözüm süreci mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 19:41:28. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütleriyle mücadele devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement