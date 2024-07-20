İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terörle mücadeleye devam ediyoruz

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadeleye devam ettiklerini belirterek, "Eren Bülbül evladımız gibi başka hiçbir vatan evladımızı teröre kurban vermek istemiyoruz." dedi.

Rize'deki programlarının ardından Trabzon'a gelen Bakan Yerlikaya, Trabzon Valiliğini ziyaret etti. Yerlikaya, anı defterini imzaladıktan sonra Vali Aziz Yıldırım ile görüştü.

DSİ Sosyal Tesisleri Necip İba Konferans Salonu'nda düzenlenen güvenlik toplantısına katılan Yerlikaya, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, Trabzon'un sahip olduğu 4 bin yıllık kadim tarihiyle bu toprakların, bu coğrafyanın tapusu olduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya, Trabzon'da huzur ve güvenliği sağlamak için terör örgütlerinden uyuşturucu satıcılarına, organize suç örgütlerinden dolandırıcılara, göçmen kaçakçılarına kadar mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Bu kapsamda Trabzon'da terörün ve teröristlerin kökünü kazıyoruz. Tüm Türkiye'de, tüm şehirlerimizde de şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz ve kararlıyız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemize devam ediyoruz. Eren Bülbül evladımız gibi başka hiçbir vatan evladımızı teröre kurban vermek istemiyoruz." diye konuştu.

Bu amaçla bölücü terör örgütü PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik Trabzon'da toplam 64 operasyon düzenlendiğini ifade eden Yerlikaya, bu operasyonlarda 77 şüphelinin gözaltına alındığını, bunların 9'unun tutuklandığını, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Trabzon'da son bir yıllık dönemde 230 operasyon düzenlendiğine işaret ederek, bu operasyonlarda 1910 zehir tacirinin gözaltına alındığını, bunların 175'inin tutuklandığını, 45'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

Ailelerin, gençlerin, tüm vatandaşların bilinçlenmesi ve uyuşturucuya yaklaşmama, direnme noktasında hep beraber, topyekun, Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle "Seferberlik ruhuyla" hareket etmek gerektiğinin altını çizen Yerlikaya, uyuşturucu satıcılığı veya kullanımıyla ilgili 112 aracılığıyla gelen her türlü ihbarın, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ile kayda alındığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkati çekerek, "Yasa dışı faaliyetlerden kar elde etmek için bir araya gelen kişilerin oluşturduğu suç girişimleriyle mücadele noktasında da göreve başladığımız günden bu yana kararlılığımızı bütün aziz milletimiz görüyor. Bugün sabah paylaşmış olduğumuz Kuyu-10 operasyonuyla beraber dünkü 619 (çökertip adalete teslim ettikleri organize suç örgütü sayısı) rakamının 620 rakamına ulaştığını söylemek istiyorum. Yine bu amaçla buradaki güvenlik birimlerimizin de 14 operasyon düzenlediğini, 44 şüphelinin bugüne kadar gözaltına alındığını, 4 tutuklama ve 5'inin de hakkında adli kontrol kararının verildiğini ifade etmek istiyorum." dedi.

"Biz devlet ve millet iradesinden başka güç tanımıyoruz"

Vatandaşlardan organize suç örgütleriyle ilgili duydukları, bildikleri şeyleri güvenlik birimleri, mülki idare amirleriyle paylaşmalarını isteyen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz onların hakkından geliriz çünkü biz devlet ve millet iradesinden başka güç tanımıyoruz. Valimiz, başsavcımız, emniyet birimlerimiz, Milli İstihbarat Teşkilatında çalışan arkadaşlarımızca gösterilen bu koordinasyon, uyum takdire şayan. Bunlarla beraber biz inanıyoruz ki vatandaşımızın bize inancı, desteği ve her noktada yanlış olarak gördüğü uyuşturucu olabilir, organize suç örgütleri olabilir, düzensiz göçmen, göçmen kaçakçılığı organizatörü olabilir, ne olursa olsun, konusu suç olduğuna inandığı bir şey varsa arkadaşlarımızla paylaşsın, biz de onun gereğini yaptığımız gibi yapmaya da devam edeceğiz onların sayesinde."

Bakan Yerlikaya, Trabzon'da kişilere, mal varlığına karşı suçlarda düşüş yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şöyle örnek verelim, mal varlığına karşı meydana gelen önemli suçlarda, emniyetimiz ve jandarmamızla 1 Ocak-30 Haziran 2024'te, yani yılın ilk 180 gününde, bir yıl önceki aynı dönemle kıyaslandığı zaman gerçekten büyük düşüş söz konusu. Sadece jandarmada bu periyotta 87 olay olmuş. Evden hırsızlık bu dönemde jandarma bölgesinde 34. Aynı şekilde polis bölgesine baktığınız zaman da dolandırıcılıkla ilgili 433 suçu eğer saymazsak, 111 suç olayına rastlıyoruz. Artık polis bölgesinde bu 6 ay boyunca kapkaçın olmadığını, oto hırsızlığının olmadığını görüyoruz. Sadece bir yankesicilik suçu işlendiğini görüyoruz. Gaspla ilgili sadece 7, otodan hırsızlığının 9'a kadar düştüğünü, evden hırsızlığın ise polis bölgesinde sadece 35 olduğunu görüyoruz. Biz 1 sayısının bile çok olduğunu değil, kabul edilemez olduğunu söylüyoruz. Arkadaşlarımızın bir önceki periyottan, bir önceki aydan, bir önceki yıldan çok daha iyiye, yani Türkiye'nin huzuru, Trabzon'un huzuru için vatandaşlarımızın daha büyük beğeni, takdir ve dualarını alma noktasında gayret gösterdiklerini görüyoruz."

Aydınlatma oranlarına da değinen Yerlikaya, "Aydınlatma oranlarında da kişilere karşı işlenen önemli suçlarda, yani 100 suçun 99'unun bu süre içerisinde aydınlatıldığını görüyoruz. Bu Türkiye ortalamasından 2 puan üstte. Mal varlığına karşı işlenen önemli suçlarda aydınlatma oranı ne? Türkiye ortalaması 100 olayın 76'sı, Trabzon'da bu yaklaşık 8 puan daha yukarıda. Yani 85 bandında, o da şimdilik. Biz inanıyoruz ki bu oran çok daha yukarıya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, jandarma ve emniyet bölgesinde trafik ve önleyici, asayiş, yunus olarak ifade ettikleri devriye araç sayısını katbekat artırdıklarını ifade ederek, "Hepsi yeni araçlar. Hepsi emniyet ve jandarmamızın yaka, yüz tanımalı kamera eşliğinde Trabzonlu hemşehrilerimize hizmet etmeye başlayacaklar. En önemli görevimiz ülkemizin huzur ve güvenliğini tesis etmek. Bakanlık olarak 600 bin mesai arkadaşımla gece gündüz demeden bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve diğer ilgililer katıldı.

AK Parti ve MHP il başkanlıklarını da ziyaret eden Bakan Yerlikaya, kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.