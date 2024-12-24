İçişleri Bakanlığı\'ndan 6 İlde Turuncu Yağış Uyarısı

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Aydın ve Isparta için turuncu kodlu yağış uyarısı yaptı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 24 Aralık 2024 Salı günü 6 ilde İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Aydın, Isparta için turuncu uyarı verildi. Yapılan açıklamada, turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlara AFAD tarafından SMS yoluyla bilgilendirilme yapılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Antalya'da 24 Aralık'ta taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyurularak, turuncu uyarı verilen illerde; AFAD İl Müdürlüklerinden ve ilgili diğer tüm kurumlardan: 7 bin 749 personel, 3 bin 118 araç, 600 motopomp ve 334 dalgıç pompanın hazır beklemekte olduğu söylendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji uyarılarını dikkatle takip etmelerini ve özellikle sel ve taşkın riski taşıyan bölgelerden uzak durmalarını önemle rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.