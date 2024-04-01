İDDEF, 32 ülkede hayırseverlerin desteğiyle iftar veriyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 32 ülkede hayırseverlerin desteğiyle iftar veriyor.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı çalışmaları "İyilik Seninle" sloganıyla 56 ülke 310 bölgede gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda, hayırseverlerin bağışladığı zekat, fitre, fidye, kumanya ve diğer yardımları ihtiyaç sahiplerine teslim eden federasyon, Gazze ve deprem bölgesindeki aileler başta olmak üzere Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'da ihtiyaç sahiplerine, kuraklık, açlık ve iç savaş yaşayan kriz içindeki ülkelere ve medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrencilere her gün iftar veriyor.
İDDEF, deprem bölgesindeki illerde mobil aşevi aracıyla hizmet vermesinin yanı sıra ramazanı İsrail'in saldırıları altında geçiren Gazze'deki fırınlarında günlük ürettiği 50 bin ekmeği ve 10 bin kişilik sıcak yemeği dağıtıyor.
Batı Afrika ülkesi Gine'deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi'nde hazırlanan günlük 3 bin kişilik iftar 2. Abdülhamid Han Camii'nin bahçesinde kurulan sofralarla birlikte 5 ayrı bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.
Hayırseverlerin desteğiyle Türkiye'nin yanı sıra Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gana, Gine Bissau, Kamerun, Kenya, Lübnan, Yemen, Nijerya, Somali, Suriye, Tanzanya, Uganda, Somali, Arnavutluk, Makedonya, Afganistan, Gine, Mali, Nijer, Pakistan, Kosova, Filipinler, Gazze, Sudan, Hindistan ve Kırgızistan'da her gün ihtiyaç sahibi kimselere ve medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrencilere iftar veriliyor.
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