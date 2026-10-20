Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde ceviz hasadı sürüyor, 250 tonu aşkın ürün bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde ceviz hasadı sürüyor, 250 tonu aşkın ürün bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da 1200 dekarı aşkın alanda dağ cevizi hasadı sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Tuzluca'nın yüksek kesimlerinde üretilen cevizden bu yıl 250 tonun üzerinde ürün beklediklerini, ince kabuk ve yüksek yağ asidi oranının pazarlama avantajı sağladığını söyledi.

Iğdır'da 1200 dekarı aşkın alanda yetiştirilen, ince kabuğu ve kendine özgü lezzetiyle öne çıkan cevizin hasadı yapılıyor.

İklimi ve coğrafi koşulları nedeniyle birçok sebze ve meyvenin üretildiği Iğdır'da, 1200 dekarı aşkın alanda "dağ cevizi" olarak nitelendirilen cevizde hasat sürüyor.

İnce kabuğu, beyaz içi ve kendine özgü lezzetiyle bilinen ceviz, özellikle Tuzluca ilçesinin dağ köylerinde üretiliyor. Her yıl sonbaharda hasadı yapılan dağ cevizinden bu yıl 250 tonun üzerinde ürün elde edilmesi bekleniyor.

Bahçelerde hummalı hasat yapan üreticiler, ürünlerini iç pazarda satışa sunuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, şu an il genelinde ceviz hasadının sürdüğünü söyledi.

Yılın hasat edilen son ürünlerinden birinin de ceviz olduğunu belirten Tingiş, "İlimiz genelinde küçük ve büyük bahçelerde 1200 dekarın üzerinde ceviz üretimi yapılıyor. Özellikle Tuzluca ilçemizin birçok yerinde ve birçok ada parselinde ceviz üretimimiz devam ediyor. Yaklaşık 250 tonun üzerinde ceviz hasadı bekliyoruz." dedi.

"Yağ asit oranları yüksek, kabuğu ince"

Bu yıl ceviz üretiminin olumlu geçtiğini anlatan Tingiş, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz, dondan, doludan, herhangi bir şekilde bir afetten zarar görmeden kazasız bir sezon atlattı. Bol kazançlı ve bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Özellikle Tuzluca ilçemizin yüksek kesimlerinde cevizlerimiz üretiliyor. Cevizlerimizin en büyük avantajı içlerinin beyaz olması, yağ asit oranlarının yüksek olması, bununla beraber de kabuk inceliğinin bulunması. Bu da üreticilerimizin ürünlerini diğer illere pazarlama noktasında büyük avantaj sağlıyor. Çünkü özellikle yüksek kesimde yetişen ürünlerimizin çok büyük katma değeri var. Tat, lezzet ve aroması önemli. Bu konuda da üreticilerimiz üretiyorlar. Üretmeye devam etsinler."

Tingiş, üreten çiftçinin her zaman yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA
TuzlucaEkonomiGüncelÜretimTarımIğdırSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sarıgül’den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte
Dünya basını Salah’ın performansını konuşuyor: Galatasaray’ın ardından Beşiktaş’ın da... Dünya basını Salah'ın performansını konuşuyor: Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da...
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Erman Toroğlu’ndan Sergen Yalçın’a olay sözler: Herkes aptal değil Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay sözler: Herkes aptal değil
Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi Sonrası tam bir kabus Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Üsküdar’da AK Parti-MHP’nin adayı belli oldu Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Sergen Yalçın’ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay Sergen Yalçın'ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
11:42
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
11:28
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme
Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
11:26
Üsküdar’ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
11:11
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
11:06
Beşiktaş’ta Italiano için ayrılık iddiası Kaderini 3 maç belirleyecek
Beşiktaş'ta Italiano için ayrılık iddiası! Kaderini 3 maç belirleyecek
11:05
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Partililer ayakta alkışladı
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı
10:45
Ronaldo’ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
Ronaldo'ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
10:44
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 11:52:41. #.0.2#
SON DAKİKA: Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde ceviz hasadı sürüyor, 250 tonu aşkın ürün bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei