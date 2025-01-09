İHH, 15 Ülkede 1.185 Su Kuyusu Açtı

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İHH İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılında 15 ülkede bin 185 adet su kuyusunu hizmete açtı. Vakıf, açılan su kuyuları sayesinde 500 binden fazla kişinin temiz su ihtiyacının karşılandığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2030 yılına kadar kuraklık sebebiyle 700 milyon civarında insan göç etmek durumunda kalabilir. Su kaynaklarının azalması, göç ve salgın hastalıklar gibi olumsuz etkilere yol açıyor.

180 KUYUNUN İNŞA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İHH, 2024 yılında da Afrika ve Asya'da su kuyuları inşa etti ve kullanıma sundu. Yıl içerisinde 15 ülkede açılan bin 185 adet su kuyusu sayesinde günde 500 binden fazla insan temiz suya ulaşıyor. Ayrıca, İHH tarafından 2024 yılında 9 ülkede inşasına başlanan 180 su kuyusunun da inşa çalışmaları devam ediyor.

BUGÜNE KADAR 15 BİN 389 KUYU AÇILDI

Vakıftan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İHH'nın 2000 yılından bu yana 42 ülkede açtığı su kuyusu sayısı ise 15 bin 389 adete ulaştı. Açılan su kuyularından milyonlarca insan istifade ediyor. Temiz suya ihtiyaç olan bölgelerde açılan su kuyuları, sadece halkın temiz ve içilebilir su ihtiyacını karşılamıyor, aynı zamanda tarım ve hayvancılık başta olmak üzere geçim faaliyetlerine de katkı sunuyor."

2024 yılında İHH tarafından su kuyusu açılan 15 ülke ise şu şekilde belirtildi:

" Afganistan, Benin, Çad, Fildişi Sahilleri, Gana, Gine, Kamerun, Kenya, Mali, Malavi, Nijer, Nijerya, Tanzanya, Togo ve Uganda."

DESTEK OLMAK İÇİN

Bağışçılar, İHH'nın su kuyusu çalışmalarına destek olmak için bütün operatörlerden KUYU yazıp 3072'ye SMS göndererek 30 TL, 4072'ye SMS göndererek ise 130 TL bağışta bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyen ya da bir su kuyusunun tüm maliyetini karşılamak isteyen bağışçılar ise İHH'nın banka hesapları üzerinden ya da online olarak bağış yapabiliyor.