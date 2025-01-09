İHH, 15 Ülkede 1.185 Su Kuyusu Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İHH, 15 Ülkede 1.185 Su Kuyusu Açtı

İHH, 15 Ülkede 1.185 Su Kuyusu Açtı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılında 15 ülkede açtığı 1.185 su kuyusu ile 500 binden fazla kişinin temiz su ihtiyacını karşıladı. Dünya Sağlık Örgütü, 2030 yılına kadar kuraklık nedeniyle 700 milyon insanın göç etmek zorunda kalabileceğini belirtiyor.

09.01.2025 11:08  Güncelleme: 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılında 15 ülkede bin 185 adet su kuyusunu hizmete açtı. Vakıf, açılan su kuyuları sayesinde 500 binden fazla kişinin temiz su ihtiyacının karşılandığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2030 yılına kadar kuraklık sebebiyle 700 milyon civarında insan göç etmek durumunda kalabilir. Su kaynaklarının azalması, göç ve salgın hastalıklar gibi olumsuz etkilere yol açıyor.

180 KUYUNUN İNŞA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İHH, 2024 yılında da Afrika ve Asya'da su kuyuları inşa etti ve kullanıma sundu. Yıl içerisinde 15 ülkede açılan bin 185 adet su kuyusu sayesinde günde 500 binden fazla insan temiz suya ulaşıyor. Ayrıca, İHH tarafından 2024 yılında 9 ülkede inşasına başlanan 180 su kuyusunun da inşa çalışmaları devam ediyor.

BUGÜNE KADAR 15 BİN 389 KUYU AÇILDI

Vakıftan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İHH'nın 2000 yılından bu yana 42 ülkede açtığı su kuyusu sayısı ise 15 bin 389 adete ulaştı. Açılan su kuyularından milyonlarca insan istifade ediyor. Temiz suya ihtiyaç olan bölgelerde açılan su kuyuları, sadece halkın temiz ve içilebilir su ihtiyacını karşılamıyor, aynı zamanda tarım ve hayvancılık başta olmak üzere geçim faaliyetlerine de katkı sunuyor."

2024 yılında İHH tarafından su kuyusu açılan 15 ülke ise şu şekilde belirtildi:

" Afganistan, Benin, Çad, Fildişi Sahilleri, Gana, Gine, Kamerun, Kenya, Mali, Malavi, Nijer, Nijerya, Tanzanya, Togo ve Uganda."

DESTEK OLMAK İÇİN

Bağışçılar, İHH'nın su kuyusu çalışmalarına destek olmak için bütün operatörlerden KUYU yazıp 3072'ye SMS göndererek 30 TL, 4072'ye SMS göndererek ise 130 TL bağışta bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyen ya da bir su kuyusunun tüm maliyetini karşılamak isteyen bağışçılar ise İHH'nın banka hesapları üzerinden ya da online olarak bağış yapabiliyor.

Kaynak: DHA

Dünya Sağlık Örgütü, Göçmenler, Güncel, Sağlık, Çevre, Tarım, Dünya, İHH, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH, 15 Ülkede 1.185 Su Kuyusu Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 07:10:22. #1.11#
SON DAKİKA: İHH, 15 Ülkede 1.185 Su Kuyusu Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.