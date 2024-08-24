İHH Bangladeş'te Selde Kaybolanlar İçin Acil Yardım Çalışması Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İHH Bangladeş'te Selde Kaybolanlar İçin Acil Yardım Çalışması Başlattı

İHH Bangladeş\'te Selde Kaybolanlar İçin Acil Yardım Çalışması Başlattı

İHH İnsani Yardım Vakfı Bangladeş'te, selde kaybolanlar için acil yardım çalışması başlattığını duyurdu. Çalışmanın ilk etabında bin aileye sıcak yemek, kuru gıda ve acil yardım malzemesi dağıtımında bulunuldu.

24.08.2024 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH İnsani Yardım Vakfı Bangladeş'te, selde kaybolanlar için acil yardım çalışması başlattığını duyurdu. Çalışmanın ilk etabında bin aileye sıcak yemek, kuru gıda ve acil yardım malzemesi dağıtımında bulunuldu.

İHH, Bangladeş'te, yoğun muson yağmurları ve Hindistan tarafındaki baraj kapaklarının açılması sebebiyle yaşanan selden yaklaşık 4,5 milyon kişi etkilendiği, yüzlerce kişinin kaybolduğu ve 15 kişinin hayatını kaybettiği selin ardından, ülkeye yönelik acil yardım çalışması başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, çalışmanın ilk etabında bin aileye sıcak yemek, kuru gıda ve acil yardım malzemesi dağıtımında bulunuldu.

Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı, ülkenin doğusundaki selden yaklaşık 4,5 milyon kişinin etkilendiğini açıkladı. Sel, Feni, Comilla, Hasan, Noakhali, Lakshmipur, Brahmanbaria, Chittagong, Khagrachhari, Sylhet, Moulvibazar, Habiganj ve 1 milyona yakın Arakanlı Müslüman göçmenin bulunduğu Cox's Bazar bölgelerinde etkili oldu, birçok bölge sular altında kaldı. Yüz binlerce kişi sel nedeniyle mahsur kaldı, yüzlerce kişi kayboldu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, bölgeye insani yardım ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Bangladeş, Dünya, İHH, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH Bangladeş'te Selde Kaybolanlar İçin Acil Yardım Çalışması Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
20:57 Nevşehir’in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
17:09 Erzincan’da katliam gibi kaza: 1’i bebek 4 ölü, 2 yaralı Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı
16:43 Türkiye’nin yeni denizaltısı ’’Pirireis’’ göreve başladı Türkiye'nin yeni denizaltısı ''Pirireis'' göreve başladı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
09:13 Arda Güler’e gün doğdu Ancelotti oynatmaya mecbur Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur
09:12 Ekmek satışında yeni dönem A’dan Z’ye tüm bilgiler üzerinde yazacak Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak
08:16 İstanbul’da rekor kıran nem oranı İstanbul'da rekor kıran nem oranı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 00:56:31. #1.11#
SON DAKİKA: İHH Bangladeş'te Selde Kaybolanlar İçin Acil Yardım Çalışması Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement