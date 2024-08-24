İHH Bangladeş\'te Selde Kaybolanlar İçin Acil Yardım Çalışması Başlattı

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İHH İnsani Yardım Vakfı Bangladeş'te, selde kaybolanlar için acil yardım çalışması başlattığını duyurdu. Çalışmanın ilk etabında bin aileye sıcak yemek, kuru gıda ve acil yardım malzemesi dağıtımında bulunuldu.

İHH, Bangladeş'te, yoğun muson yağmurları ve Hindistan tarafındaki baraj kapaklarının açılması sebebiyle yaşanan selden yaklaşık 4,5 milyon kişi etkilendiği, yüzlerce kişinin kaybolduğu ve 15 kişinin hayatını kaybettiği selin ardından, ülkeye yönelik acil yardım çalışması başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, çalışmanın ilk etabında bin aileye sıcak yemek, kuru gıda ve acil yardım malzemesi dağıtımında bulunuldu.

Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı, ülkenin doğusundaki selden yaklaşık 4,5 milyon kişinin etkilendiğini açıkladı. Sel, Feni, Comilla, Hasan, Noakhali, Lakshmipur, Brahmanbaria, Chittagong, Khagrachhari, Sylhet, Moulvibazar, Habiganj ve 1 milyona yakın Arakanlı Müslüman göçmenin bulunduğu Cox's Bazar bölgelerinde etkili oldu, birçok bölge sular altında kaldı. Yüz binlerce kişi sel nedeniyle mahsur kaldı, yüzlerce kişi kayboldu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, bölgeye insani yardım ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.