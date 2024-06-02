İHH öncülüğünde Mavi Marmara şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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İHH öncülüğünde Mavi Marmara şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi

İHH öncülüğünde Mavi Marmara şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi

İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Mavi Marmara şehitlerini anmak ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, şehitler anıldı ve İsrail'e tepki gösterildi.

02.06.2024 12:41
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Mavi Marmara şehitlerini anmak ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Beyazıt Meydanı'nda başlayıp Ayasofya Camii önünde sona eren yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Ordu Caddesi üzerinden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi önüne kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca 'Nehirden denize özgür Filistin, Mavi Marmara onurumuzdur, Katil İsrail, işbirlikçi Amerika, Filistin halkı yalnız değildir' sloganları atıldı, tekbirler getirildi. Katılımcılar, 31 Mayıs 2010'da İsrail'in Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda yaptığı saldırıda şehit olan isimlerin anıldığı pankartlar da taşıdı.

Ayasofya Camii Meydanı'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin ardından katılımcılara hitap eden Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, devletlerin Gazze'de ateşkesten sorumlu olduğunu belirtti. Songür, "Şu an bölgede Amerika, İngiltere, Yunanistan, Almanya gibi her kim varsa 57 İslam ülkesinin de bunların karşısında bir araya gelip durması gerekiyor. Eğer ki İsraile karşı şu an tavır alamazsanız, yarın aynı problemi kendi sınırlarınızda göreceksiniz" dedi.

"İSRAİL ORDUSUNA KATILAN TÜRK VATANDAŞLARI VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILSIN"

Gazze'de 40 bine yakın kişinin şehit olduğunu belirten Songür, "Bildiğiniz gibi ülkemizde işgalci İsrail'in yanında savaşan Türk vatandaşları olduğu tespit edildi. Buradan açık ve net bir şekilde şunu söylemek istiyorum, Türkiye'den İsrail saflarına gidip Gazze'de savaşan ne kadar Türk vatandaşı varsa hepsinin bir an önce tespit edilip vatandaşlıktan çıkartılması ve insanlığa karşı işlenen suçlardan yargılanması gerekiyor" diye konuştu.

Fransız aktivist ve uluslararası hukuk profesörü Frank Romano, 14 yıl önceki Özgürlük Filosu'na değinip, tekrar yola çıkmak istediklerini belirtti. Romano, "Ancak şu an gemimiz bir bayrağa sahip değil ve bayrak olmadan gemi yola çıkamaz. Asla susturulmayacağız. Gazze'ye destek olacağız" ifadelerini kullandı.

"MAVİ MARMARA NESİLLER YETİŞTİRDİ"

İHH Yönetim Kurulu Üyesi ve Genç İHH Başkanı Muhammet Cihat Çelik ise, "Mavi Marmara'da 10 şehit verdik. İsrail o dönem zannetti ki 'Böyle bir şey yaparsam korkarlar, bir daha böyle bir şeye cesaret edemezler' Ancak beklediği gibi olmadı. 14 senedir ne şehitlerimizi, ne Filistin davasını, ne Gazze'yi unuttuk, ne de mücadeleyi bıraktık. Mavi Marmara bir uyanış, diriliş, direniş oldu. Mavi Marmara bir nesil yetiştirdi ve işte şimdi o nesillerle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Eylem, Filistin için yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

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