 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İHH ve Sivil Toplum Kuruluşları Filistin İçin Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

İHH ve Sivil Toplum Kuruluşları Filistin İçin Buluştu

İHH ve birçok sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen 'Diriliş Buluşmaları'nın 8'incisi Antalya'da gerçekleştirildi. Programda konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç, İsrail'in insanlık suçu işlediğini belirterek Filistin'in kurtuluşunun İslam ümmetinin somut ve kararlı adımlar atmasına bağlı olduğunu vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise İsrail'in zulmüne karşı daha güçlü tepkilerin ortaya konulması gerektiğini ifade etti. Programda ayrıca yazarlar ve akademisyenler de Filistin'e destek çağrısı yaptılar.

İHH ve Sivil Toplum Kuruluşları Filistin İçin Buluştu
08.01.2024 - 11:42,  Güncelleme: 12:40
Abone Ol

İHH ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından konferans serileri halinde organize edilen 'Diriliş Buluşmaları'nın 8'incisi Filistin gündemiyle Antalya'da düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç yaptı. İsrail'in insanlık suçu işlediğini belirten Oruç, "Gazze ve Kudüs konusunda tüm Müslümanların ve tüm insanlığın sorumlulukları var" dedi.

"FİLİSTİN'İN KURTULUŞU, İSLAM ÜMMETİNİN SOMUT VE KARARLI ADIMLAR ATMASINA BAĞLIDIR"

Buluşmaya, telekonferans aracılığıyla katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in menfur emellerine ulaşmak için kadın, çocuk, hasta, sivil demeden insanları katlettiğini belirtti. Erbaş, "Siyonistler, işledikleri cinayetlerin ve yaptıkları soykırımın hesabını bir gün mutlaka verecekler. Filistin'in kurtuluşu, İslam ümmetinin somut ve kararlı adımlar atmasına bağlıdır" diye konuştu.

"ZULMÜN ENGELLENMESİ İÇİN DAHA GÜÇLÜ TEPKİLER ORTAYA KONULMALI"

"Kudüs bizi vahdete çağırıyor" diyen Prof. Dr. Erbaş, "İslam ümmeti bir araya gelip ortak kararlar alarak somut adımlar atmalı. Kudüs'ün etrafında bütün mümin yürekleri birleştirecek çalışmalara hız vermeliyiz. Kudüs özgür oluncaya kadar hiçbir çalışma yeterli değildir. Zulmün engellenmesi için daha güçlü ve sistematik tepkiler ortaya konulmalıdır. İnanıyorum ki, gücümüzün ve sahip olduğumuz imkanların farkına varıp kendimize güvendiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun yoktur" ifadelerini kullandı.

"ZİLLETTEN KURTULMAK İSTİYORSAK, GÜÇLÜ MÜMİN OLMAK DURUMUNDAYIZ"

Hadis-i şerifte güçlü müminin, zayıf müminden hayırlı olduğunun belirtildiğini ifade eden yazar Dr. Adem Ergül, "Dünyada izzete talipsek, zilletten kurtulmak istiyorsak, fert fert güçlü mümin olmak durumundayız. Fert fert güç biriktireceğiz, devlet devlet güç biriktireceğiz. Azlığımız değil, Allah'ın bize verdiği vazifelerdeki gevşekliğimiz bizi zillete düçar etmektedir" dedi.

Gazzelilerin İsrail'in zulmü karşısında onurlu bir mücadele verdiğini belirten yazar İsmail Manca, "Gazze kaybetmedi. Gazze zaferde şu anda, kaybeden sessiz kalan bizleriz" diye konuştu.

"GAZZE'YE SAHİP ÇIKMAK MECBURİYETİNDEYİZ"

Yazar Ramazan Kayan, Gazze'nin herhangi bir toprak parçası olmadığını belirterek, "Gazze, ideolojilerin, sistemlerin çöktüğü bir zaman diliminde yeni bir yaşam biçimidir, dik duruşun mekanıdır, yiğitçe direnişin adresidir. Gazze ümmetin dik duruşudur, onurudur, iradesidir, hafızasıdır. Gazze'ye sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Gazze küresel emperyalizme, küresel kötülüğe meydan okumanın adresidir. Şayet biz ümmet olarak tek yürek, tek yumruk, tek irade olabilseydik, İsrail Kudüs'ü başkent ilan edemeyecekti, Kudüs İsrail'e mezar olacaktı" ifadelerini kullandı.

"ZULÜMLERİN SON BULMASI İÇİN AZİM VE GAYRET GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"

Yazar Nureddin Yıldız ise "Hepimiz bir acıyla kavruluyoruz. Ancak, Allah sadece üzülenleri değil, yarın için çalışanları görmek istiyordur muhakkak. Şu anda dünkü gafletle geçen günlerin faturasını ödüyoruz. Zulümlerin son bulması için, azim ve gayret göstermemiz gerekiyor" dedi.

"İNSANİ YARDIMLARI SÜRDÜRMELİYİZ"

Yazar Muhammed Emin Yıldırım da herkesin Gazze konusunda sorumlulukları olduğunu ifade ederek, "Hepimizin Gazze için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. İnsani yardımları sürdürmeliyiz" diye konuştu.

Program, Filistinliler için dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Filistin, Antalya, İsrail, İHH, Sivil Toplum, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH ve Sivil Toplum Kuruluşları Filistin İçin Buluştu - Son Dakika


12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var

Son Dakika
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:26 Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00 Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler
11:00 Eşini 10 yerinden bıçaklayan koca, 'Sadakat' indirimiyle tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 13:14:20. #1.13#
SON DAKİKA: İHH ve Sivil Toplum Kuruluşları Filistin İçin Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement