İHH ve STK\'lar Gazze İçin Yürüdü

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İHH İnsani Yardım Vakfı ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'deki işgaline ve Türkiye'de son dönemde yaşanan şiddet olaylarına dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

İHH öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları "Susmuyoruz" sloganıyla Beyazıt Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyan gruptakiler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önüne yürüdü. İsrail aleyhine sloganların atıldığı yürüyüşte güzergah boyunca polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Boykot edilen iş yerlerinin önünden geçildiği sırada gruptakiler slogan atarak tepki gösterdi.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, son dönemde Türkiye'de yaşanan şiddet olaylarına değindi.

Yıldırım, "Biz bu dünyayı temizlemekle görevliyiz çünkü biz iyi insanlarız. Kendimizi, halkımızı, insanlarımızı düzeltmeden Kudüs'ü kurtarmak mümkün olmuyor. İşte halimiz ortada, ailelerimize sahip çıkamıyoruz. Boşanmalar arttı, çocuklarda anne-baba sevgisi, saygısı kalmadı, anne-baba çocuklara merhamet etmiyor." diye konuştu.

İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarının sürdüğünü hatırlatan Yıldırım, "Bu adamlar Türkiye'ye kadar gelmeyi hedeflemiyor mu? Peki bu uyku hali nedir bizde? Hani boykot? Bir de bize 'Yumuşak olmak lazım.' diyorlar. Neyin yumuşağı olacağız? Gazzeli çocuğun kolu, bacağı kopuyor. Hazır olun, sakın vazgeçmeyin. Toplumu tekrar meydanlara indirin. Zannetmeyin ki bu savaşı yenilgiyle bitireceğiz. Müjdeler olsun İsrail bitecek, hiç tereddüt etmeyin Allah'ın izniyle bitecek." sözlerine yer verdi.

Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.