İkiz Kardeşlerin Global Oyun Başarısı

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İkiz kardeşlerin geliştirdikleri oyun, dünya pazarında ilgi görüyor

BAKKA'nın Siber Vatan projesiyle eğitim alan gençler, Türkiye'nin oyun geliştirme sektöründe iz bırakıyor

ZONGULDAK - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen "Siber Vatan" projesinde siber güvenlik alanında eğitim aldıktan sonra oyun dünyasına adım atan Bertan ve İlkan Gökalp kardeşler, Türkiye'den çıkan başarılı projelerden birine imza attı. 2019 yılında katıldıkları "Siber Vatan" programıyla başladıkları bu yolculuk, ikizleri uluslararası arenada tanınan oyun geliştiriciler haline getirdi.

BAKKA tarafından hayata geçirilen projede siber güvenlik alanında aldıkları eğitimle bilgi birikimlerini artıran ikiz kardeşler, bu deneyimlerini oyun geliştirmeye taşıyarak dikkat çeken bir projeye hayat verdiler. Siber Vatan, gençleri sadece siber güvenlik becerileri kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda oyun geliştirme süreçlerinde de destek sunarak kariyerlerinin yönünü belirlemelerine katkı sağladı.

Kardeşlerin geliştirdiği oyun, dünyada geniş bir oyuncu kitlesine ulaştı ve çeşitli platformlarda satışa sunularak global bir başarıya dönüştü. Farklı kıtalardan oyuncuların ilgisini çeken proje, özgün hikayesi ve karanlık atmosferiyle öne çıkıyor. Siber Vatan'ın sunduğu eğitim ve mentörlük desteği, kardeşlerin vizyonunu genişleterek daha ileriye taşımalarına imkan tanıdı. Kardeşler; bu sürecin kendilerine kattığı tecrübeyi, projelerine yansıtarak oyunseverlere benzersiz bir deneyim sunuyor. İlerleyen yıllarda daha büyük projelere imza atmayı hedefleyen ikizler, Türkiye'de oyun geliştirme sektöründe iz bırakmaya devam ediyor.

Bertan ve İlkan Gökalp kardeşler; diğer takım üyeleri ile birlikte bu süreçte üç mobil oyun, iki bilgisayar oyunu geliştirdi. Ekibin satışa sundukları son oyunu ise 7 Kasım'da dijital platformda satışa sunuldu.

"Siber Vatan ile vizyonumuz ve misyonumuz arttı"

Siber Vatan projesinde siber eğitimleri alan Bertan Gökalp, üniversite öğrenimi sırasında kardeşine oyun geliştirme sürecinden bahsettiğini ve kardeşinin de ilgi duyduğunu anlattı. Siber Vatan ile vizyon ve misyonlarının arttığını belirten Bertan Gökalp (22), şöyle dedi:

"Lise yıllarında üç arkadaş olarak kurduk. Üniversite zamanında ben oyun geliştirme sektörüne girdim. Kardeşim ve diğer arkadaşıma oyun geliştirme eğitimleri verdim. Bu eğitimler sonucunda Görkem kendi uzmanlık alanını buldu. Üç boyutlu modelleme kısmına girdi. İlkan da kendi uzmanlık alanını bularak oyun geliştirme sektöründe seviyeler geliştirmeye girdi. Beraber Siber Vatan'a katıldık. Siber Vatan sürecimizde de Karabük, Bartın, Zonguldak ve Düzce Üniversiteleri'nde eğitim vermeye başladık. Bu eğitimler sonucunda ekipler oluşturduk. Ekipler projelerini geliştirmeye başladı. Bu bölgede çıkmış oyunlar gayet artmaya başladı. Teknoparkta firma sayısını yükseltmeye çalışıyoruz. Siber Vatan bize ilk önce 2019 yılında siber güvenlik eğitimi vermeye başladı. Oyun geliştirmeye adapte olmaya başladık. Oyun geliştirmeye girdiğimizde Siber Vatan bize yine bir destek sundu. Gerekli motorların eğitimlerini aldık. Oyun geliştirme sektöründe de yavaş yavaş ilerlemeye başladık. Siber Vatan bize eğitim ve mentör desteğini hiç bırakmadı. Vizyonumuz ve misyonumuz arttı. Bu süreç oyunlarımıza da etki etti. Oyunlarımıza da kazandığımız tecrübeyi yansıttık. Böyle projeler geliştirmeye devam ettik. Üniversitede ben başlamıştım oyun geliştirmeye sonra İlkan'a dedim. Beraber oyunlar geliştirebileceğimizi söyledim. Kendisine oyun geliştirme eğitimi verdim. İlkan üç ay gibi bir sürede benim seviyeme yaklaştı. Ekip olarak oyunları geliştirmeye başladık."

"Üniversite öğrencilerine ücretsiz mentörlük hizmeti sağlıyoruz"

Zonguldak'ta kurdukları oyun stüdyosunu büyütmeyi ve büyük bir oyun geliştirme şirketi kurmayı hedeflediklerini belirten İlkan Gökalp de şöyle dedi:

"Üniversite yıllarında kardeşim oyun geliştirme sektörüne başlamıştı. Oyunlar üretiyordu. Benim de dikkatimi çok çekmişti. Oyunların nasıl yapıldığını öğretmesini istedim. Kardeşim üniversite yıllarımızda kaldığımız evde oyun geliştirme eğitimleri vermeye başladı. Yaklaşık üç ay boyunca oyun motoru üzerinde oyun geliştirme eğitimleri verdi. Daha sonrasında ilk oyunumuzda mobil oyun sektörüne atıldık. Sanal gerçeklik oyunları gerçekleştirmeye başladım. Üç boyutlu oyunlar yapmaya başladım. Beraber bir yıl sürede oyunumuzu geliştirdik. Oyunumuz çok revizyon geçirdi. Oyunu yaklaşık on defa sildik, yeniden yaptık. Bizim açımızdan zorlu bir süreçti. Ama yaptığımız iş gayet güzel oldu. Siber Vatan kapsamı altında Karabük, Bartın, Zonguldak ve Düzce Üniversitesi'ndeki öğrencilere oyun geliştirme eğitimleri veriyoruz. Aynı zamanda isteyen öğrencilere ücretsiz bir şekilde mentörlük hizmeti sağlıyoruz. Sorunları olduğu zaman istedikleri zaman arayıp, mesaj attıklarında cevaplıyoruz. İleriki hedeflerimiz de Zonguldak'ta büyük bir oyun şirketi kurup eğittiğimiz öğrencileri de kendi bünyemize alıp veya şirket kurmak isterlerse yardımcı olup büyük bir oyun geliştirme şirketi kurmayı hedefliyoruz."

Şirketin kurucuları Bertan ve İlkan Gökalp'in yanı sıra, Görkem Güngör, Ahmet Emin Yazıcı ve Meryem Demir, ekibin yetenekli üyeleri olarak dikkat çekiyor. Modelleme, programlama ve sanal gerçeklik teknolojisi gibi farklı uzmanlık alanlarına sahip olan ekip, projelerinde VR teknolojisini kullanarak yenilikçi oyun deneyimleri sunuyor.