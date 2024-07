-İkiz kuzulara keçi annelik yapıyor

Güncel

İkiz doğan kuzulara anne koyun bakmayı reddedince çiftliğin keçisi kuzulara annelik yapmaya başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ikiz doğan kuzulara anne koyun bakmayı ret edince çiftliğin keçisi kuzulara annelik yapmaya başladı.

İslahiye ilçesine bağlı kırsal Ağabey Mahallesinde çiftçilik yapan 48 yaşındaki Sultan Aslan, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Çiftliğinde koyun ve keçileri bulunan Sultan Aslan, iki hafta önce ilginç bir olaya tanık oldu. Sürüdeki koyunlardan biri ikiz doğurdu. Ancak anne koyun kuzularına annelik yapmayı ret etti. Yeni doğan kuzuların aç kalmaması için Sultan Aslan, kuzuları keçilerin kaldığı ağıla koydu. Kuzuları beslemek için çabalayan Sultan Aslan, kuzulara ağıldaki keçilerden birinin sütünü içirmeye başladı. Sultan Aslan, keçinin memesindeki sütü kuzuların ağzına sağarak alıştırınca kuzular, keçinin memesini emmeye başladı. Keçinin de kuzuları sahiplenmesiyle ortaya ilginç görüntüler çıktı. Her sabah ve akşam keçinin yanına giden kuzular, keçinin altına girerek oğlak gibi keçiyi emmeye başladı. Annesi bildikleri keçi nereye giderse peşinden giden ikiz kuzular, keçinin gezdiği yerlerde geziyorlar ve keçiden bir an olsun ayrılmıyorlar. Kuzular kendilerini emziren ve annelik yapmaya başlayan keçiden bir an olsun ayrılmazken kuzuların keçiyi emzirdiğini görenler ise hayretler içinde kalıyor. İlk kez bir keçinin kuzulara annelik yaptığına şahit olduğunu söyleyen Aslan, bu durum karşısında çok hayret olduğunu ifade etti.

"Kuzular bir an olsun keçinin peşini bırakmıyor"

İki hafta önce dünyaya gelen kuzuları annesi tarafından ret edildiğini anlatan Aslan, "Sürümdeki bir koyun yavrularını doğumdan hemen sonra ret etti, emzirmedi. Bizde kuzuları çiftliğe getirdik. Kuzuları keçinin altına koyduk ve keçinin sütünü kuzulara verdik. Keçi kuzuları emzirmeye başladı. Kuzular bir an olsun keçinin peşini bırakmıyor. Keçi de kuzuları bırakmıyor. Keçi kuzuları emziriyor, hatta kuzulara annesinden daha iyi bakıyor. Keçi oğlakları kendisine yaklaştırmıyor ve kuzulara bakıyor. Kuzuları emziriyor, gezdiriyor. Keçim kuzulara annelik yaptığı için çok iyi bakıyor. Dağa götürünce de kuzulara bakıyor. Kuzulara çok iyi annelik yapıyor. Kuzularda keçiye çok iyi alıştı. Keçi nereye giderse kuzularda arkasından gidiyor. Kuzular keçiyi görmeyince bağırıyorlar. Hemen keçiyi buluyorlar ve sütünü emmeye başlıyorlar. Keçi artık kuzularımın annesi oldu. Eğer keçi kuzulara annelik yapmayı kabul etmeseydi, biberonla besleyecektim. Fakat keçi kuzulara annelik yapınca biberonla besleme yükünü üzerimizden aldı" dedi.

"Anne koyunun kuzuları koruyup kollaması hepimizi duygulandırdı"

Doğum sırasında anne koyunun strese girdiği için yavrularına bakmadığını ve beslemeye de ikna edemediklerini söyleyen Aslan, "Annesiz kalan iki yavru kuzuya çiftliğimizde bulunan diğer keçiler sahip çıkmazken bu keçimin anne şefkati göstermesi, emzirmesi ve koruyup kollaması hepimizi duygulandırdı" diye konuştu.